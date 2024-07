Itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes magyarok: tényleg durván megéri

Az aktuális ingatlanpiaci környezet lehetőséget nyújt azok számára is, akik kisebb költségvetéssel vágnának bele egy nyaralóprojektbe. Szakértők rámutattak 10 olyan településre, ahol átlagosan 15 milliós vételár alatt, népszerű üdülőövezetek közelében lehet telekhez jutni. Körbejárták a könnyűszerkezetes vagy mobilház felépítése kapcsán elérhető banki finanszírozás lehetőségeket is.

A nyári időszakban sokan álmodoznak egy saját nyaralóról, azonban a hagyományos ingatlanok magas árai elriaszthatják a vásárlókat. „Egy telek megvásárlása és később egy könnyűszerkezetes vagy akár mobilház felépítése jóval kedvezőbb pénzügyi megoldás lehet. A Balaton környékén egy ideje budapesti árszinten cserélnek gazdát a lakóingatlanok, így már csak ezért is lehet a szerényebb költségvetésben gondolkodó nyaralóvásárlóknak perspektíva egy kedvezőbb árú telek, amire most vagy akár később is rákerülhet a vágyott víkendház. De nemcsak a Balaton környéke lehet vonzó a nyaralót tervezők számára” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakember kiemelte, hogy a telekvásárlás biztonságos befektetésnek tekinthető, mivel a telkek száma minden településen korlátos, ezért kiszámítható módon tudják tartani az értéküket.

Elemezve a népszerű üdülőövezetek közelében elhelyezkedő településeken meghirdetett telkek árait, a 15 millió forint alatti medián telekárral rendelkező települések között kiemelkednek olyan helyek, mint

Abádszalók (5,9 millió Ft),

Túrkeve (2,5 millió Ft),

Balatonszentgyörgy (12,5 millió Ft),

Zalakaros (12,9 millió Ft),

Hajmáskér (10,3 millió Ft),

Lepsény (12,2 millió Ft),

Tiszacsege (4,7 millió Ft),

Kehidakustány (7 millió Ft),

Neszmély (12,9 millió Ft) és

Csongrád (3,9 millió Ft).

Ezek a települések nemcsak azért lehetnek ideálisak egy hétvégi házhoz, mert elérhető telekárakkal rendelkeznek, hanem mert népszerű üdülőövezetek közelében helyezkednek el, ami pedig emeli a telek ingatlanpiaci értékét, és több kikapcsolódási, rekreációs vagy akár kulturális potenciált is tartogat.

Településenként az építési engedélyek és a helyi rendezési tervek is eltérőek lehetnek, így azok felülvizsgálata is kulcsfontosságú.