Ennyit fizet egy magyar beteg, hogy soron kívül jusson be műtétre 2024-ben: nem titok, itt az árlista

Magyarországon is sokan szenvedhetnek olyan légzési nehézségtől, melyet jó indulatú elváltozások, köznapi nevén orrpolipok okozhatnak. A legtöbben együtt élnek a kellemetlen tünetekkel, pedig fül-orr-gégészeti kivizsgálással könnyen tettenérhetők az ilyen elváltozások, melyek kezelhetők, gyógyíthatók. A hosszú várólisták, az időpontfoglalás nehézségei azonban sokakat elrettentenek attól, hogy szakemberhez forduljanak a kisebb problémáikkal, pedig súlyos szövődményektől kímélhetnék meg magukat. Orrpolip műtétet magánklinikákon is sok helyen végeznek az országban, a beavatkozás viszont nem két fillér. A Pénzcentrum most annak járt utána, mennyibe kerülne magánúton megszabadulni a kellemetlen orrpoliptól.

Az orrpolip egy gyulladásos kórkép, amely a magyarok négy százalékánál - tehát közel 400 ezer embernél - fordulhat elő. A betegek kezdetben mindössze annyi tünetét érzékelik, hogy a nyálkahártya elváltozásai gátolják a levegő áramlását, a melléküregek szellőzését. További tünet lehet még a fájdalom, fejvájás, orrfolyás, orrdugulás, vagy akár szaglás- és ízérzékelés-csökkenés is. Az orrpolipok okozhatnak garati váladékcsorgást, amelynek további tünetei a folyamatos torokköszörülés, torokirritáció, rekedtség, gyakori nyelés. Az orrpolip miatt előfordulhat kellemetlen horkolás, mely az alvásminőséget rontja.

A kezeletlen orrpolipnak, orrmelléküreg-gyulladásnak súlyos szövődményei is lehetnek. A krónikusan gyulladt nyálkahártya táptalaja lehet a különböző típusú baktériumoknak és gombáknak, melyek tovább vihetik a gyulladást a környező szervekre. Ha nem kezelik, ritka esetben akár szemgödör vagy koponyán belüli gyulladás is kialakulhat a Semmelweis Egyetem szakértője szerint.

Az, hogy mitől alakul ki orrpolip, mától nem egyértelmű. Az elváltozás hátterében állhat allergiás nátha, asztma, orrsövényferdülés, krónikus orrnyálkahártya gyulladás, vagy akár genetikai eltérés is. Korai felismerés esetén gyógyszeres kezelés is megszüntetheti a problémát, azonban előrehaladott állapotban már műtétre is szükség lehet. Az endoszkópos beavatkozás során megtisztítják az érintett orrmelléküregeket (ezek a homloküregek, iküreg (ékcsonti öböl), rostacsonti üregek, és arcüregek), szükség esetén kitágítják azokat.

A NEAK előjegyzési listákról közölt információi alapján az orrmelléküregek és a proc. mastoideus - vagyis a koponya hátulján található csecsnyúlvány - műtéteire országosan átlagosan 59 napot kellett várni a megelőző 6 hónapban (2024. július 19-i lekérdezés alapján). A medián várakozási idő pedig 41 nap volt. Természetesen ez térségenként változó lehet: az észak-magyarországi Gyöngyösi Bugát Pál Kórházban például 95 nap volt az átlagos várakozási idő. Fontos az is, hogy külön csak az orrpolip műtétekről nem is rendelkezünk információval, bár a csecsnyúlvány műtét viszonylag ritka lehet.



Azt is el kell ismerni, hogy mielőtt előjegyzésre kerül valaki műtétre, azelőtt el kell jutnia fül-orr-gégészetre. Ha helyileg beutalót nem is kérnek - tehát megspórolunk egy utat a háziorvoshoz - időpontot akkor is kell szerezni. Ha pedig további vizsgálatokat írnak ki, azoknál is lehet bizonyos várakozási idő. Azonban, ha valakinek olyan légzési nehézségei vannak, amelyet feltehetően orrmelléküreg-gyulladás okoz, vagy orrváladék garati visszacsorgása, gyanús tünetei, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni, bármeddig is tartson. Magától ugyanis, ha már egy ideje ez fennáll, nem fog elmúlni. Ahogy pedig már kifejtettük, súlyosabb szövődményei is lehetnek, azt nem érdemes megvárni, mondván, hogy úgysem kapunk időpontot fél év múlva.

Magánban nem kell annyit várni, de nem két fillér a műtét

Az endoszkópos orrmelléküreg műtét (más néven FESS műtét) a Medicover leírása szerint végezhető helyi érzéstelenítésben és általános altatásban is a beavatkozás mértékétől és időtartamától függően. A műtét körülbelül 30-80 percig tart, és az eljárás alatt a sebész egy apró kamerával ellátott endoszkópot (egy kis csövet) vezet be az orrlyukon, amivel megvizsgálja az orrot és a melléküregeket. Ezután kis műszerek segítségével eltávolítja a polipokat és más elzáródásokat, megnagyobbítja a melléküregeket és az orrot összekötő szűk nyílásokat, így javul a melléküregekben lévő folyadék orrba történő elvezetése.

Nagyobb elváltozás esetén az orrpolip műtét során előfordul, hogy az orrsövényt és az alsó orrkagylót is meg kell műteni, az még az előzetes vizsgálat során ki fog derülni, hogy milyen beavatkozásra fog sor kerülni. Az orrpolip kezelése a magánklinikákon mindig egy szakorvosi konzultációval kezdődik, át kell esni néhány vizsgálaton - mint az orr endoszkópia, esetleg vérvétel és allergia vizsgálat, orr és orrmelléküreg CT, vagy EKG -, és ha műtétre kerül a sor, előtte konzultálni kell aneszteziológussal és belgyógyásszal.

Az orrpolip műtét gyakran egynapos sebészeti ellátás keretében történik, amikor a beteget 24 belül hazaengedik, és otthoni környezetben gyógyulhat.

Az ország számos klinikáján végeznek orrpolip műtétet, melyeket többnyire megelőznek a fent felsorolt vizsgálatok. Ezeknek költsége 20-50 ezer forint átlagosan, attól függ mennyi és milyen vizsgálatra, konzultációra lesz előzetesen szükség. A műtéti árlistákat böngészve pedig azt láthattuk, 340 ezer forintnál kezdődnek és 1 millió forintig is elmehetnek a költségek. Természetesen lehetséges, hogy ezeknél előfordul olcsóbb és drágább szolgáltatás is. Sok helyen egyedi árajánlatot készítenek, ezért nincsenek konkrét árak a honlapon feltüntetve.

A műtétek árát befolyásolhatja, hogy helyi érzéstelenítéssel elvégezhetők-e, vagy altatni kell. Továbbá az egynapos sebészeti eljárások mindig költséghatékonyabbak, mint amikor még be is kell feküdni a kórházba. Súlyos összegeket lehet otthagyni már 1-1 bent töltött éjszakáért is. Még mielőtt elkötelezzük magunkat 1-1 klinika mellett, tájékozódjunk, kérjünk árajánlatot!

Így spórolhatunk 20%-ot a magánklinikai műtéti kiadásokon

Ha valaki egészségpénztári megtakarításból fizeti a magánegészségügyi kiadásait, akkor adóvisszatérítésként akár 20%-ot is spórolhat. Ehhez az kell, hogy legyen egészségpénztári megtakarítása - melyet nemcsak a munkáltató nyithat a dolgozóinak, hanem bárki nyithat magának is és tehet félre rendszeresen vagy alkalmanként. A másik feltétel, hogy legyen annyi - más úton vissza nem szerzett - adónk, hogy abból le tudjunk írni évi legfeljebb 150 ezer forintot. A harmadik legfontosabb dolog, hogy a választott magánklinika szerződve legyen az egészségpénztárunkkal - ez többnyire manapság már nem jelent gondot, de nem árt rákérdezni!

Ha arra adja a valaki a fejét, hogy magánban műtteti meg az orrpolipját - a fenti árak alapján végzett becslésünk szerint - legalább 400 ezer forint kiadással kell számolnia. Ez egy olyan nagyobb kiadás, amely máris 80 ezer forint adóvisszatérítést jelenthet. Ilyen esetben, ha valakinek még nincs egészségpénztári szerződése, megérheti nyitni egyet. A műtét után pedig, ha a 400 forintot nem haladja meg a költség, még mindig marad további 350 ezer forint költési lehetőségünk, mielőtt túllépnénk az éves adóvisszatérítési limitet. Ez viszont hamar összejöhet: gyógyszerekből, étrend-kiegészítőkből, orvosi és fogorvosi kiadásokból, és akár szemüveg- vagy pelenkaköltségből.