Brutál akciót robbantott a Lidl, Aldi, Auchan: évente csak párszor van ilyen

Az elmúlt napok perzselő hőhullámai nem csak az embereket, hanem a háztartási gépeket is próbára teszik, így sok készülék éppen most adja fel a harcot. Ennek hatására a nagyáruházak akciókat hirdetnek. Erre szükség is van, hiszen a GFK adatai szerint a magyar nagy háztartási gépek piaca tavaly 21,8 százalékkal esett vissza, ami 302 ezer darabbal kevesebb eladott készüléket jelent. Nézzük, milyen ajánlatokkal várják most a vásárlókat!

Címlapkép: Getty Images

