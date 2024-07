Tízezernyi beteget érint a változás: rengeteg helyen nyílhat ilyen patika 2024-ben Magyarországon

A májusi rendeletmódosítás után mindössze két hónappal máris látszanak azok a pozitív változások, melyek a fiókgyógyszertárak esetén volt kimondott feladat megcsinálni a gyógyszerészeti ellátásban - ezt közölte lapunkkal a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége. Átnéztük, mi az, amit a gyógyszertári asszisztensek megtehetnek, és mi az, amit csak a szakgyógyszerész jelenlétében csinálhatnak a növekvő számú fiókpatikákban.

Úgy tűnik, hogy egészen gyorsan érezteti a hatását az a májusi rendelet, mely a gyógyszertári ellátást igyekezett kicsit rendbe tenni. Múlt heti cikkünkben már írtunk arról, hogy az úgynevezett fiókpatikákban immár nem kötelező, hogy gyógyszerész is dolgozzon, hanem az ilyen patikákban elégséges, ha gyógyszertári szakasszisztens áll a pult mögött.

Hogy pontosan ez milyen változásokat indikált, arról most a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségét kérdeztük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy bár a könnyítések egyértelműek, és több fiókgyógyszertár is lett, okoz-e esetleg fennakadást, hogy nem mindig van szakgyógyszerész ezekben a patikákban, illetve mik azok a változások a gyógyszertári ellátásban, amelyeket mihamarabb be kellene vezetni, de eddig még nem került rájuk sor?

Kevesebb patika a kevesebb lakosra

A KSH adatai alapján 2023-ban összesen 2260 közforgalmú gyógyszertár működött itthon, valamint 613 fiókpatika és 142 kézi gyógyszertár intézte a lakossági ellátást. Intézeti - vagyis jellemzően kórházakban, szakrendelőkben működő - gyógyszertárból 95-öt számláltak meg, ebből 83 bonyolított lakossági forgalmat.

Mindent beleszámolva tehát összesen 2343 helyen juthatott a lakosság patikai ellátáshoz az országban. Ez csökkenést jelent, vagyis nem sikerült szakítani a lefelé menő trenddel.



Igaz ugyanakkor az is, hogy nem csak a patikák száma, hanem a lakosságszám is folyamatosan csökken - e logika mentén tehát nem feltétlenül kell katasztrófára gondolnunk, ha a patikák csökkenésének tendenciáját figyeljük. Részletesen foglalkoztunk ezzel a jelenséggel korábbi cikkünkben, amit itt olvashatsz el újra:

Elindult végre az emelkedés

Május 6-án lépett életbe az a rendelet, miszerint a fiókgyógyszertárakban nem szükséges gyógyszerész fizikai jelenléte, a munkát távfelügyeletben is folytathatja, helyette szakasszisztens vezetheti a patikát. Ennek feltétele, hogy a gyógyszerész 15 percen belül elérhető legyen, és távközlési eszközökkel a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható, mind a gyógyszertár alkalmazottja, mind a beteg részére felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást ad.

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége a Pénzcentrumnak azt írta: két hónappal a rendelet hatályba lépését követően máris látszik a pozitív javulás, aminek leginkább a kistelepüléseken élő idősek a nyertesei - de természetesen nem csak ők.

Ha visszatekintünk az elmúlt másfél évtizedre, azt látjuk, hogy a gyógyszertárak száma közel 8%-kal csökkent. Ha ezt a kisebb települések szempontjából nézzük, és csak a fiógyógyszertárakra fókuszálunk, akkor tavaly év végén több mint 60 ilyen típusú patikával volt kevesebb, mint a 2010-es évek elején, ez 10%-os visszaesést jelent. Ez azért lényeges kérdés, mert ezeken a településeken sok idős ember él, akiknek fontos, hogy helyben juthassanak hozzá a gyógyszereikhez. A kormányzat alapvető célja a rendelet bevezetésével az volt, hogy megálljon a fiókgyógyszertárak számának csökkenése, és bár még csak két hónap telt el a rendelet hatályba lépése óta, az aktuális számok ezt egyelőre igazolják is: 2023 decemberében 612 fiókgyógyszertár működött, míg ma 630. A jelek arra utalnak, hogy elindult egy pozitív tendencia és remélhetően úgy zárhatjuk majd az évet, hogy lényegesen többen szerezhetik be a gyógyszereiket lakóhelyükön, mint a korábbi években

- írta a Szövetség válaszában.

Mit nem tehet meg az asszisztens?

Megkérdeztük azt is, hogy mi jelenti a legfőbb különbséget akkor, ha nem szakgyógyszerész, hanem az asszisztens van a fiókpatikákban. A szövetség pedig azt közölte: vannak lényegi különbségek, a legfontosabb a helyben elkészített gyógyszerekre és gyógyhatású készítményekre vonatkoznak.

A közforgalmú gyógyszertárak önálló egységek, ahol minden esetben személyesen kell jelen lennie gyógyszerésznek. Ezekben a patikákban kötelező a magisztrális gyógyszerkészítés, valamint a fokozottan ellenőrzött szerek is elérhetőek. Ma Magyarországon 2259 közforgalmú gyógyszertár működik, a fővárostól égeszen a kistelepülésekig. A fiókgyógyszertárak ezzel szemben egy közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működnek, és csak olyan településen, településrészen létesíthetőek, ahol nincsen más közforgalmú, vagy fiókgyógyszertár. Ennek köszönhetően alapvetően a kisebb, legfeljebb párezres kisvárosokban, falvakban találhatóak, jelenleg összesen 630 darab. A fiókgyógyszertárak az új szabályozás következtében működhetnek személyes gyógyszerészi jelenlét nélkül, kivéve abban az esetben, ha a fiókpatika vállalja fokozottan ellenőrzött szerek forgalmazását vagy magisztrális gyógyszerkészítést. Ebben az esetben itt is kötelező a személyes gyógyszerészi jelenlét

- tudtuk meg. Hozzátették még: a májusi változások óta egyelőre nem tapasztaljá, hogy mindez komolyabb fennakadásokat okozna.

Több olyan kompetencia van, amellyel gyógyszerészek rendelkeznek, de szakasszisztensek nem. Ilyen például magisztrális gyógyszerkészítés és a fokozottan ellenőrzött szerek kiadása. Ezek alapvetően nem jellemzőek a fiókgyógyszertárak működése során, és az új rendszer bevezetésekor a szabályozás ki is kötötte, hogy olyan fiókgyógyszertárban, ahol ezek a szolgáltatások elérhetőek, továbbra is kötelező a személyes gyógyszerészi jelenlét. Emellett például a gyógyszerészi tanácsadás is a gyógyszerész kizárólagos feladata, melyet telefarmácia útján, azaz telefonon vagy interneten tud ellátni szükség esetén a fiókgyógyszertárban, ha nincsen személyesen jelen. Mi eddig nem tapasztaltunk fennakadásokat és nem is hallottunk komoly problémákról. Úgy véljük, hogy a szakasszisztensek és a gyógyszerész kollégák együttműködése, és a technikai-informatikai lehetőségek mind elősegítik azt, hogy az új rendszer gördülékenyen működjön

- közölte lapunkkal a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége.

Hogyan tovább, gyógyszertárak?

Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, hogy a májusi rendelet után melyek azok a területek, amelyeket szerintük még sürgető lenne rendbe tenni: itt többféle feladatot is felsoroltak.

Sok olyan terület van még, ahol előrelépésre van szükség. A gyógyszertárak hosszú távú, biztonságos fenntarthatóságának biztosítása érdekében fontos lenne átgondolni és átalakítani a gyógyszertári árrésrendszert, de úgy véljük, hogy ez egy hosszú, akár több éves folyamat is lehet. Hasonlóan lényeges kérdés a gyógyszerészi munkaerőhiány megoldása. Ezek mellett meg kell említenünk a gyógyszertári ügyelet rendezését, amely már évtizedek óta vár megoldásra, valamint az online gyógyszerforgalmazás újraszabályozásának szükségességét is

- közölte a Szövetség a Pénzcentrummal.