Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 31.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. május 31., szombat.

Névnap

Angéla, Petronella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 403.83 Ft

CHF: 432.53 Ft

GBP: 478.81 Ft

USD: 355.88 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. május 30.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 26, 29, 43



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 4 db

4+1 találat: 16 db

4-es találat: 26 db

3+2 találat: 54 db

3+1 találat: 683 db

2+2 találat: 644 db

3-as találat: 1371 db

1+2 találat: 3372 db

2+1 találat: 10914 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 26980 Ft

MOL: 3076 Ft

RICHTER: 10350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.06.01: Sok napsütés várható a fátyolfelhők, valamint az időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett, utóbbiakból elsősorban az északkeleti harmadban alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalban 11, 19, délután 26, 32 fokot mérhetnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.06.02: Sok fátyolfelhőre, valamint erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk - a legtöbb napsütés a déli tájakon valószínű. Északnyugat, észak felé haladva növekvő eséllyel fordulhat elő záporeső, zivatar. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, sőt, viharos széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 13, 20, a legmagasabb hőmérséklet 27, 33 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken markáns melegedés kezdődik, amely a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterhelheti. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság jelentkezhet. A szervezet hamarabb elfáradhat, kifáradhat, ezáltal a teljesítőképességben is csökkenés tapasztalható. (2025.05.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!