Elképesztő, amit Frei Tamás csinál 2024-ben: váratlan dolog derült ki az új sikerkönyvéről

Bár az elmúlt évtizedben számos alkalommal felvetődött a kérdés: van-e még helye a könyveknek, illetve igénye az embereknek az olvasásra a mai világban, az eladási statisztikák bizonyították: a könyvpiac még mindig az egyik legsikeresebb. Ebben a cikkben három nagy könyvkiadót, a Librit, a Lírát és a Pagonyt kérdeztük a nyári könyveladásokról és arról, kinek mit ajánlanának egy nyári vakációra.

Bár először a pandémia, majd tavalyi inflációs válság rendesen megtépázta a kiskereskedelmi forgalmat, úgy tűnik, a magyar és globális könyvpiac túléli a járványokat, az inflációt de még a digitális érát is.

A tavaly decemberben készült cikkünkben például arról számolt be a Líra, hogy az év végén a 10%-os növekedést sem tartották kizártnak. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a TÁRKI közös, 2020-as felmérése szerint a felnőtt magyarok 13 százaléka hetente vesz kezébe könyvet, ráadásul a 2000-es évek eleje óta ez a szám exponenciálisan növekszik. Külön említést érdemlő adat, hogy már közel egymilliós bázisa lett azoknak, akik napi szinten forgatják a könyveket.

És bár külföldön való igaz, a nyomtatott könyvek korszaka tényleg kezd leáldozni, Magyarországon merőben eltérő tendenciákat figyelhetünk meg: hazai vonalon még mindig a nyomtatott könyvek vezetnek, igaz, a szakadék itt is csökken. 2020-ban e-könyv formában mindössze 2,1 százaléknyi olvasnivalót adtak el, a hangoskönyv formátum pedig még ennél is népszerűtlenebb volt. 2023-ra az e-könyvek népszerűsége viszont 11 százalék-ra nőtt, ami azt jelenti, hogy a rendszeres olvasók negyede már digitális formában forgatja a könyveket. Ráadásul a magyar könyvkiadók, például a Libri ezt még tovább is növelnék.

Ha a műfajokra tekintünk, Magyarországon az előző évek sláger témái egyértelműen a hazai szerzők által írt pszichológiai könyvek voltak. Ez azonban már egy általános adat, nincsenek benne az esetleges szezonális eltérések. Ráadásul nemrég megírtuk: az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapnak a szórakoztató irodalmak, ez különösen igaz lehet a nyári időszakra. De lássuk, pontosan mit mondanak az egyes könyvkiadók képviselői az elmúlt időszak slágerkönyveiről, és arról, hogy mit tartanak ideális olvasmánynak egy nyári napon.

2024 slágerkönyvei a Líránál

A Líránál több olyan szerző is akadt, aki egynél több könyvet tudott sikeresen a top 10-be navigálni. A Líra szerint a listából kiderül, hogy nincs akkora műfaji kilengés, mint például a koronavírus járvány idején az önsegítő könyvekkel kapcsolatban, ezalkalommal a listára fikciós és nem fikciós könyv egyaránt felfért. Utóbbi kategóriában stabilan az élmezőnyben vannak Steigerwald Krisztián generációkat vizsgáló társadalomtudományi ismeretterjesztő kötetei, de szerepel a toplistán természettudományos ismeretterjesztő könyv is. A fikciós kategóriába egyaránt került krimi és romantikus történet, valamint magaskultúra is.

Íme tehát a lista:

STEIGERVALD KRISZTIÁN: GENERÁCIÓK HARCA - HOGYAN ÉRTSÜK MEG EGYMÁST?

NÁRAY TAMÁS: BARBARA - AZ ESÉLY (3. KÖTET)

STEIGERVALD KRISZTIÁN: GENERÁCIÓK HARCA A FIGYELEMÉRT - HOGYAN TANULJUNK EGYMÁSTÓL, EGYMÁSÉRT?

YARROS, REBECCA : FOURTH WING - NEGYEDIK SZÁRNY

FREI TAMÁS: PUCCS MOSZKVÁBAN - PUTYIN VÉGNAPJAI

HUANG ANA: TWISTED LOVE - AVA & ALEX

MAYER, EMERAN DR.: A BÉL-AGY KAPCSOLAT

HUANG, ANA: TWISTED LIES – STELLA & CHRISTIAN

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ: ZSÖMLE ODAVAN

CARLTON, H.D.: HAUNTING ADELINE - KÍSÉRTENI ADELINE-T

Mint látható, Frei Tamás tavalyi sikerkönyve még idén is felfért az ötödik helyre, míg mennyiségben nem, de sikerességben ismételten a pszichológiai könyvek vezetnek. Emellett ha a teljes eladásra tekintünk, a Líra szerint a nyár egyértelműen kedvez például a bűnügyi szórakoztató irodalomnak. A krimi és thriller ilyenkor mindig előkerül, és persze az utazásokról szóló könyvek is, utóbbi mind szépirodalom, mind útikönyvek formájában.

Ami az egyes műveket illeti, nem feltétlenül lehet nyári sláger irodalomról beszélni. A Líra szerint inkább arról van szó, hogy minden, amit évközben megvásárolnak az emberek, arra csak most van igazán idejük, így ilyenkor kerülnek elő. Nyáron vágnak bele az emberek nagyobb lélegzetű regények elolvasásába is.

Az ötven könyvet tartalmazó toplistára például felkerült Darvasi László Neandervölgyiek című monumentális, három kötetetes regényfolyama, ami annak a jele, hogy sokan a nyaralás alatt akarnak elmerülni benne. Tulajdonképpen minden könyv, ami kikapcsol, és nem a munkához kell, jó útitárs lehet a nyárra. Van, akinek ez egy Agatha Christie krimi, másnak egy történelmi szakmunka, de lehet kertészeti hobbikönyv vagy akár a Háború és béke is – fogalmaztak a Líránál. Annak pedig, aki még nyaralás előtt áll és pont könyveket keres magának vagy családtagjainak, érdemes lehet felkeresnie a Líra akciós oldalát, ugyanis számos könyvre igen komoly, akár 50-70%-os kedvezmények is elérhetők.

Tarol a romantikus irodalom

A másik legnagyobb hazai könyvkiadónál, a Librinél hetente frissítik sikerlistát. Beszélgetésünkkor aktuálisan az első helyet Emeran Mayer "A bél-agy kapcsolat" című kötete szerezte meg. A pszichológiai könyv fókuszában az agyunk és az emésztőrendszerünk szoros kapcsolata és élén kommunikációja áll.

A második helyen Szentesi Éva legújabb, "A mai naphoz nincsenek emlékeim" című kötete végzett, de ott van az élvonalban Rebecca Yarros világsikerű fantasy regénye, az Iron Flame is, amely a szintén globális bestseller, a Fourth Wing folytatása. Ez utóbbi egyébként a hetedik helyet foglalja el a sikerlistán.

Ana Huang Twisted Love című regénye a negyedik helyen áll. Hasonlóan romantikus húrokat penget a "Brutal Prince", az "Alvilági románc-sorozat" első része, a "Million Kisses in Your Lifetime" Monica Murphy-től, és a "Heart Bones – A szív csontjai", amely egy aktuális sztárszerző, Colleen Hoover munkája.

Ezen kívül egy friss Libri Irodalmi Díjas szerzőt is találunk a 10-es összesítésben: Náray Tamás Barbara-sorozatának 3. része, vagyis "Az esély" lett a hatodik. A sikerlista tizedik helyezettje Dr. Csernus Imre legújabb, "A magyar" címet viselő könyve, mely a magyarságunkkal kapcsolatban boncolgat több kérdést is, például azt, hogy miért nem merünk büszkék lenni rá.

A tematikákat megvizsgálva a listából jól látható, hogy a Librinél a szórakoztató irodalom abszolút vezeti a listákat. A lektűrök, krimik, fantasy és romantasy alkotások tarolnak az olvasók körében. Ezután jön a szépirodalom, az ifjúsági irodalom, a mesekönyvek és a mindig rendkívül népszerű pszichológiai témájú írások. Jellemzően sokat vásárolnak ilyenkor ifjúsági irodalmat is az olvasók, illetve az iskolák által kiadott kötelező és ajánlott irodalmat is. A tematikák és a népszerű szerzők mellett érdemes arra is rávilágítani, hogy a szezonális hatás mellett meghatározó az olvasóknál az is, milyen akciókkal várják őket a boltokban és online. Ha csak a nyárra fókuszálunk, a klasszikusokról általánosan elmondható, hogy ezeket ilyenkor mindig keresik az olvasók. Esetükben széles a paletta: Agatha Christie, Szabó Magda, Szerb Antal, Rejtő Jenő, Wass Albert, Hemingway, Jane Austin, Kundera vagy García Márquez mind-mind folyamatosan keresett, népszerű, olvasott szerzők.

A Libri szezonális üzenete, hogy csak könyvvel van értelme a nyárnak. Vagyis olvasás és könyvek nélkül nem teljes a nyaralás, strandolás, utazás, kikapcsolódás. A fent említett tematikák és műfajok mind tökéletes társak a nyárhoz, ám érdemes szemezgetni a nemrég kiosztott Libri Irodalmi Díjak nyertes kötetei között is, hiszen Frei Tamástól Náray Tamáson és Marék Veronikán át Karikó Katalinig terjed a díjazottak listája.

Ennek szellemében számos akcióval is igyekeznek meglepni a hazai olvasó közönséget: a "Napfényes könyvválogatás" fantázianévre hallgató promócióban például több mint 1800 különböző alkotás áll rendelkezésre, gyerekkönyvektől a krimikig, fantasytól a romantikáig, gasztronómiától az ismeretterjesztő könyvekig. Ezeket 20-70% kedvezménnyel lehet megvásárolni a készlet erejéig, vagy legkésőbb augusztus 20-ig.

A gyerekkönyvek is állják a sarat

A gyermekkönyvekkel foglalkozó Pagony Kiadóhoz tartozó Bartók Pagony könyvesbolt szerint az idei évben a gyermekkönyvek igen hasonlóan teljesítenek, mint tavaly, a gazdasági válság ellenére csak minimális visszaesésről tudnak beszámolni.

A kiadónál a következő könyvek fogytak a legnagyobb számban:

Két kis dinó a Holdon

Róka zoknija

Csodakukac

Borz zenekara

Kalandok a Ló csoportban

Legcsinosabb óriás

A Graffaló

Kicsimackó a Balatonon

Pepe és a rock zene

Bartók és a tücsöklagzi

A listából jól látható, hogy szinte kivétel nélkül a legfiatalabb korcsoportnak szóló könyvek kerültek be a top tízes listára, ám ezek között több olyan mű is van, amely igyekezett belevinni a történetekbe egy oktató jellegű csavart is, így például ezek a könyvek méltán lehetnek népszerűek a gyermeküknek mesekönyvvel kedveskedő szülők körében. Bár a toplistára ezek a könyvek nem fértek fel, de a könyvesboltnak arra is van javaslata, mely művekkel érdemes meglepni az olvasni éppen most tanuló, vagy csak nemrég olvasó gyermekeket: A Bartóknál jó szívvel ajánlják a Tara és a tigriskölyök, A Sherlock Bones és a fáraó maszkja, valamint a Rumini kincsei című könyveket.

Emellett pedig nem feledkeztek meg az ifjúsági korosztályról sem, akiknek a tagjai esetleg már maguknak választanának könyvet a kötelezőkön kívül a nyári vakációra: az "Ezt ne csináld ha láthatatlanná válsz"; a "Cserélők"; a "City Spies 2".; a "Vikingek"; és a "Színház a félhold árnyékában" című műveket a tinédzser korosztály figyelmébe ajánlják.

A Pagony legnépszerűbb ajándékkönyve pedig felnőtteknek is nagyszerű meglepetés lehet: A "Fedezd fel Szinyei Merse Pál művészetét" egyszerre informatív és látványos, hasznos és könnyed olvasmány, amelyet bárki szívesen lapoz fel egy nyári napon. Aki pedig kedvező áron jutna hozzá izgalmas és minőségi mesekönyvekhez, azoknak a könyvesbolt az augusztusban megrendezendő garázsvásárt tudja ajánlani, ahol számtalan alkotás közül válogathatnak az érdeklődők.