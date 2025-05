Mobilalkalmazásból, 10 perc alatt, teljesen online igényelhető a Munkáshitel elsőként a Gránit Banknál (x)

A Gránit Banknál egyedülálló módon május 26-tól már mobilalkalmazásból is, teljesen online, 10 perc alatt igényelhető a Munkáshitel a banknál már számlával rendelkező ügyfelek számára. Új számlanyitás esetén akár 90.000 forintot is jóváír az igénylők számláján a pénzintézet.

A Gránit Bank 2025. május 26-től elsőként tette lehetővé a Munkáshitel igénylését

mobilalkalmazáson keresztül. A konstrukció egyedülálló módon a hazai

pénzintézetek között teljes mértékben online igényelhető, már 18 éves kortól. Az

igénylés 10 perc alatt beadható, amennyiben a szükséges dokumentumok már

rendelkezésre állnak, és az igénylő rendelkezik a Gránit Banknál lakossági számlával.

A mobilalkalmazásból történő igénylés bárhol és bármikor rendelkezésre áll, az

ügyfelek azonnal tájékoztatást kapnak az általuk igényelhető Munkáshitel összegéről

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági

Divízió vezetője.

Az igénylés ugyanakkor összekapcsolható a bank szelfis számlanyitás akciójával is:

aki szelfivel nyit új számlát a Gránit Banknál és Munkáshitelt is igényel, összesen

90.000 forintot kaphat: 40.000 forintot az új szelfis számlanyitásért, további 10.000

forintot, ha a számlanyitáshoz ajánlókódot használ fel, illetve újabb 40.000 forintot,

amennyiben a kölcsön folyósítása 2025.06.30. napjáig megtörténik.

Ez utóbbi jóváírás további feltétele, hogy az ügyfél folyószámlájára érkezzen

legalább a mindenkori nettó minimálbér összegének megfelelő jövedelem jóváírás a

folyósítást követő három hónapon belül legalább két alkalommal.

A Gránit Bank a jóváhagyott Munkáshitel igényléseket két munkanapon belül

folyósítja.

A Munkáshitel keretében maximum 4.000.000 forint igényelhető, a feltételek

teljesítése esetén 0.55%-os THM mutató mellett 5-től 10 évig tartó futamidővel. Az

igénylés felső korhatára a be nem töltött 26. életév. A részletes feltételek és a

szükséges dokumentumok listája a Gránit Bank weboldalán találhatóak meg.



A tájékoztatók elérhetősége:

https://www.granitbank.hu/lakossag/hitelek/munkashitel/

