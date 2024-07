Sokkoló manőverek a hazai sztrádákon: egyre többen hajtanak forgalommal szembe, ezt nézik be

Egyre többször látni, hogy ha egy autós eltéveszt egy autópálya-kijáratot, és azt látja, hogy nem ment le ott, ahol le kellett volna mennie, egyszerűen visszatolat vagy megfordul - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Magyar Közút. A cég szerint a szembehajtást már csak a jelzések miatt is érzékelnie kellene az autósnak, de a fel- és lehajtó ágak íve is más, a sofőrnek éreznie kell mielőtt még felhajtana szabálytalanul a pályára, hogy valami nem stimmel. Ugyanakkor egyre kevesebb az olyan tévesztés, amikor valaki a forgalommal szemben hajt fel.

Annak ellenére, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számos megelőző intézkedést tett már, hogy megakadályozza az autópályán azokat a baleseteket, amelyeket forgalommal szemben haladó autósok okoznak, még mindig rendszeresen kerülnek fel a videómegosztókra olyan felvételek, ahol valaki a sztráda rossz oldalán közlekedik.

Kérdésünkre a Magyar Közút közölte: igyekeznek minél előbb kiszúrni a rossz irányba haladókat az általuk kezelt útszakaszokon.

Általánosságban elmondható, hogy az általunk kezelt hálózaton és a korábban általunk üzemeltetett, de ma már koncessziós szakasznak minősülő pályákon is több olyan rész van, ahol olyan forgalomfigyelő kamerarendszer van, ami fel tudja ismerni, ha valaki szabálytalanul, a forgalommal szemben halad. Ilyenkor a diszpécseri szobában található kameraképeket mutató monitorfalon külön jelzés bukkan fel, ami segíti a kollégákat abban, hogy minél gyorsabban észre vegyek ezeket az eseteket

- írta a Magyar Közút, azonban kiemelték: fontos megjegyezni ,hogy a gyorsforgalmi hálózat döntő része ma már koncessziós társaságok kezelésében van, a Magyar Közút a hazai pályákból közel 300 kilométernyi szakaszt üzemeltet, míg a többi, nagyjából 1600 kilométer tartozik a már említett cégekhez.

Felidézték: korábban, amikor még az M5 és M6 kivételével minden gyorsforgalmi út az ő kezelésükben volt, egy teljes felmérést hajtottak végre a pályahálózat csomópontjainál.

Ennek alapján több helyen is megerősítettük a jelzésrendszereket, új, még inkább figyelemfelhívó táblák kerültek ki. Ennek vannak ma már érezhető pozitív hatásai, hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb az olyan tévesztés, amikor valaki a forgalommal szemben hajt fel. Viszont egyre többször látjuk azt, hogy ha egy autós eltéveszt egy kijáratot, és azt látja, hogy nem ment le ott, ahol le kellett volna mennie, egyszerűen visszatolat vagy megfordul. Ahelyett, hogy tovább hajtana és pár kilométerrel később szabályosan lehajtana egy másik kijáraton vagy megállna egy pihenőhelyen, hogy újra tervezze az útvonalát

- sorolták. Arról is beszéltek, hogy még akkor is nagy kihívás az út rossz oldalára keveredni, ha az ember valamiért nem venné észre a jelzéseket.

Önmagában a fel- és lehajtó ágak íve is más. Tehát, ha valaki nem figyeli a jelzéseket, akkor is éreznie kell mielőtt még felhajtana szabálytalanul a pályára, hogy valami nem stimmel. Egyébként a legtöbb helyen neonsárga kerettel rendelkező behajtani tilos táblák, útirányjelzők és sok esetben speciális táblák is el vannak helyezve a csomóponti ágakon

- tették hozzá.

Felidézték, az utóbbi időből a legkirívóbb eset az volt, amikor az alacskai pihenőhelynél egy idősebb kamionos a pihenőhelyről szabálytalanul, a forgalommal szemben hajtott fel és haladt kilométereket.

Itt több, eddig meg nem erősített információ is napvilágot látott, hogy rosszullét miatt történt az eset, ugyanakkor elmondható, hogy ettől a függetlenül a kamionos korábban szabályosan haladt a pályán, kiment a pihenőhelyre, ott meg kellett fordulni és úgy ment menetiránnyal szemben.

A másik tipikusnak mondható példa, amikor valaki eltéveszt egy kijáratot és ahelyett, hogy továbbmegy, inkább tolat vagy megfordul, ilyen is történt az elmúlt időszakban az M0-on.

Ezt tedd, ha elrontottad

Az ilyen esetekben gyakran előfordul, hogy a sofőrök megijednek, mert olyan útszakaszra hajtottak fel, amelyhez nincs érvényes autópálya-matricájuk - ebből ered számos megfordulás, visszatolatás. Ilyen helyzetben fontos hangsúlyozni, hogy létezik biztonságos megoldás. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) a jogszabályoknak megfelelően alkalmazza az úgynevezett 60 perces szabályt.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki érvényes e-matrica nélkül hajt fel egy fizetős autópályára vagy autóútra, akkor 1 órán belül pótolhatja ezt.

A fizetős útszakaszra való felhajtástól számítva tehát 60 perce van az autósnak, hogy a szolgáltató saját internetes felületén (ematrica.nemzetiutdij.hu), más online platformokon, telefonos alkalmazáson, benzinkúton, a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban vagy bármely más viszonteladónál megvásárolja a megfelelő matricát. Ezzel elkerülheti a pótdíjfizetést, NEM kell megfordulni, visszatolatni, nem ér annyit az a párezer forint...

A Magyar Közút hangsúlyozta: aki rosszul hajt fel, törekedjen arra, hogy a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban húzódjon le a leállósávra. Ne forduljon meg, ne menjen tovább, kérjen segítséget a rendőrségtől vagy szakembereinktől.

Ha jó irányba haladunk, de arról értesülünk, hogy közelünkben egy jármű a forgalommal szemben halad, csökkentsük a sebességet, növeljük a követési távolságot az előttünk lévő autóhoz képest, soroljunk be a külső sávba és ne előzzünk. Ha lehetséges, várakozzunk a legközelebbi benzinkútnál vagy pihenőhelynél, amíg a veszély el nem múlik.

Amennyiben mi magunk észleljük a forgalommal szemben haladó járművet, használjuk a legközelebbi útszéli segélykérő telefont. Innen telefonálva azonnal tudni fogják, honnan érkezik a hívás, így az illetékesek gyorsabban tudnak intézkedni. Ha nincs ilyen telefon a közelben, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA