Túl drága a Balaton? Van megoldás: ez a tó olcsóbb, nyugisabb és nincs a világvégén

A magyarok alapélménye, hogy a Balaton évről évre drágább és megfizethetetlenebb. Nemcsak a lángosárak szálltak el az évek alatt, hanem minden más is. Az, hogy mekkora volt a valós infláció, és hogy ennek mi áll a hátterében, lényegtelen is: a keserű személyes élménye sokaknak az, hogy a Balaton egyre drágább, már rengetegbe kerül akár csak hétvégére leruccanni. Ahelyett azonban, hogy a Balatont siratnánk és nem mennék sehová, érdemes szétnézni jobban az országban: akadnak még gyönyörű tavak, rendezett strandok, kellemes horgászhelyek, árnyas vízpartok Magyarországon. A legtöbb helyen olcsóbban is megúszhatjuk a kikapcsolódást. A Pénzcentrum most az egyik ilyen alternatív üdülőhelyen térképezte fel az árakat.

Ahogy arról lapunk beszámolt már a nyár elején, a Balatonnál akár 200 ezer forint kiadást is jelenthet egy hosszú hétvége eltöltése egy családnak. Az utazás, a szállás, a strandbelépők és az étkezések árai - ha csak egésznapos strandolás a program - kihozható ennyiből a magyar tengernél. Mivel ez az árszint már sokak pénztárcáját túlságosan megterhelné, érdemes lehet olcsóbb alternatívát keresni, ha vízparton töltenénk egy hosszú hétvégét. A Velencei-tó és a Tisza-tó a Balaton után a legismertebbek, vannak azonban ezeknél kevésbé frekventált, még kedvezőbb árfekvésű alternatívák is. Korábbi gyűjtésünkben 7+1 hazai természetes strandot ajánlottunk, most ezek közül el is látogattunk az egyik helyszínre és megnéztük az árakat a Szelidi-tó körül.

A Szelidi-tó hazánk ötödik legnagyobb természetes tava - 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 hektár. A tavat mégis kevéssé ismerik, pedig mindössze nagyjából 120 kilométerre található Budapesttől - akárcsak Balatonalmádi, vagy például Zamárdi közúton autóval. Busszal viszont viszonlag egyszerűen megközelíthető a tó mellett található település, Dunapataj, ahonnan hétköznap naponta 3-szor, hétvégén naponta 4-szer indul busz Szelidre. Vonat nem közlekedik arrafelé, a tóig soha nem is épült ki a vasútvonal, ez csak egy szocializmus korabeli álom maradt, de már a dunapataji vonal is régen megszűnt. A tóhoz Dunapatajról kiépített bicikliút is vezet.

A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok kerületek kialakításra, fizetős és szabadstrand is van. A fizetős strand szépen kiépített, rendezett, lehetőség van vízibicikli bérlésre, sok kisebb játszótér található a strandon, és egy óriáscsúszda is áll a felnőttek, gyerekek rendelkezésére. A belépő a strandra egész napra felnőtteknek 1400, gyerekeknek 1000 forint, 16 óra után pedig 800, illetve 500 forint. Fontos, hogy a fő strandra állatot nem szabad bevinni, vízben fürdetni.

A szálláslehetőségek változatosak, sok a magánszállás - kiadó nyaraló, ezek elérhetősége iránt jellemzően facebook csoportokban szoktak érdeklődni - illetve van pár panzió, üdülő és kemping is - sátrazni vagy lakókocsival érkezni is lehet. Ahogy az lenni szokott, olcsó és drága szállást egyaránt találhatunk, de biztosan nem kell olyan mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, mint a Balatonnál.

A Szelidi-tó nyilván nem is a Balaton, sokkal kisebb, viszont ezáltal nincs is olyan tömeg - főként hétköznap. A vize akár 28 fokra is felmelegedhet, ahogy a képünkön is látható, azonban jellemzően a Balaton déli parti vízhőmérsékletnél azért hűvösebbre kell számítani. A helyiek jódos gyógyvízként tartják számon, mivel a talajból sok nátrium-magnézium-karbonát és nátrium-jodid oldódik ki.

A tó vize a hivatalos vizsgálatok szerint évek óta stabilan jó minősítést kap, tehát attól sem kell tartani, hogy nagy eséllyel kapunk el valamilyen fertőzést a strandon. Azokat a strandokat, amelyek esetében jobb óvatosnak lenni, ebben a cikkben gyűjtöttük össze:

EZ IS ÉRDEKELHET Több fertőző kór is les a fürdőzőkre a magyar strandokon: mutatjuk, hol fordul elő leggyakrabban A strandok vízminőségi besorolása idény közben is változhat, ezért érdemes fürdőzés előtt közvetlenül ellenőrizni, mit mutattak a legutolsó laboratóriumi vizsgálatok!

Nem csak fürdeni lehet

A tavon, mivel elég hosszan kígyózik, jó program lehet csónakkal végigevezni, vagy más vízijárművel kalandozni rajta, akinek ez a hobbija, illetve horgászni is lehet. A Szelidi-tóban a magyarországi vizekben élő majdnem minden halfaj megtalálható. Dunapatajon két horgászboltban, és a tónál is váltható horgászjegy. A háromnapos felnőtt jegy 17 ezer, a napijegy 6500 forint 2024-ben.

A lángosárak láttán sem kell a szívünkhöz kapni

Az utóbbi években gyakori téma a lángosdrágulás, hogyan lett a filléres strandételből luxus. A Balaton körül is találhatunk még néhány helyen 1500 forint alatt is sima lángost, azonban nem ez a jellemző, a feltétek pedig nagyban megdrágítják a vásárlást. A Szelidi-tónál a sima lángos 1400 forint, a sajtos-tejfölös 1950 forint. A sima hamburger 1500 forintba kerül nagyjából mindenhol, a 28 centis pizzák 2300-3350 forint között mozognak feltéttől függően.

Kattints a képre a galéria megnyitásához!

Ha pedig nem érnénk be egy lángossal, vagy más strandétellel, több tóparti vendéglátóhely funkcionál étteremként is, ahol változatos a kínálat levesekből, főételekből. Aki a környéken jár, és kedveli a magyaros konyhát, annak érdemes lehet megkóstolnia a pataji pacalt is, melynek már évtizedek óta csodájára járnak a pacal szerelmesei. Több helyen is megtalálható az étlapon.

Sokan keresik az olcsóbb alternatívát

Ahogy az a Pénzcentrum 2024-es utazás témájú kutatásából kiderült, a megnövekedett árszínvonal idén nagyban befolyásolja az utazási szokásokat: a kitöltők több mint 70 százaléka mondta, hogy olcsóbb úti célt választ, illetve hogy kevesebbszer vagy egyáltalán nem utazik ebben az évben. A felmérés során a fővárosban élők nyilatkoztak úgy legnagyobb arányban (24,4%), hogy négy vagy annál több alkalommal is mennek nyaralni, második helyen a Pest vármegyeiek, harmadik helyen a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek végeztek. Legrosszabb a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében: az ott élő emberek 22 százaléka egyszer sem jut el idén kikapcsolódni.

Természetesen abból a szempontból is fontos a lokáció, hogy amíg egy Tolna, Pest és Bács-Kiskun megyeinek, vagy fővárosi családnak a Szelidi-tó elérhető közelségű; egy szabolcsinak, vagy Vas vármegyeinek már messze van. Viszont az is megeshet, hogy hiába spórolnánk meg a nagyobb utazási költséget, a közeli megoldások viszont túl drágák, ha felkapott üdülőterületről van szó. Ezért utazás előtt nem csak a szállásárakról érdemes tájékozódni és az utazási költséget kiszámolni, érdemes a helyi strandbelépők áráról, a lángos árszintjéről is informálódni - így derülhet ki, hogy valóban olcsó alternatívát találtunk-e.

Címlapkép és képek forrása: Pénzcentrum