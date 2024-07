Szédületes együttállás a magyar mozikban: egyszerre érkezik Azahriah és Demjén Ferenc filmje a nagyvászonra

Kereken egy éve, július 20-án mutatták be a magyar mozik a Barbie és az Oppenheimer című filmeket. A két film egy napra eső debütálása váratlanul addig soha nem látott hypeot generált, a jelenség külön elnevezesét is kapott: Barbenheimer. A közös bemutatón poénkodó mémhullám egyre gerjesztette az érdeklődést, amely odáig fajult, hogy a stúdiók is beszálltak a buliba. De hol van már a tavalyi hype? Lesz még valaha a Barbenheimerhez hasonló együttállás a mozikban? Talán már nem is kell olyan sokat várni, és véget ér a 2024-es Nagy Uborkaszezon, és érkeznek az izgalmas idei premierek.

Az előző műsorhéten - július 11-től 17-ig, ugyanis a mozis műsorhét csütörtöktől szerdáig tart - 208 170 jegyet adtak el a magyar mozik a Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján. Ez ugyan 15,2 százalékos visszaesés a megelőző műsorhéthez képest, azonban ez még egy igencsak jó hétnek mondható. A mozikban legfőképpen most az animációs filmek tarolnak, az Agymanók 2, majd a Gru 4 foglalta az első helyet, mióta elkezdődött a nyári szünet.

A tavalyi év nyarához képest azonban úgy érezheti az ember, mintha uborkaszezon lenne a mozikban. Ez csak természetes, hiszen nem lehet minden évben kifogni egy olyan együttállást, mint a Barbenheimer, amely rengeteg magyart is megmozgatott. Sokan akkor már a pandémia óta nem voltak moziban, de a Barbenheimer miatt mégis rávették magukat. Ennek meg is lett az eredménye, a mozis bevételeken is vastagon meglátszott 2023 nyarán, hogy mennyire kedvet kaptak a magyarok a mozizáshoz. Idén viszont nincsenek olyan érdekes címek, olyan hype sem alakult ki a filmek körül mint tavaly:

Mivel a Barbenheimer organikusan jött létre, mesterségesen aligha lehetne létrehozni újra egy hasonló jelenséget. Hiába időzíteni Nolan és Gerta Gerwig ismét egy dátumra az új filmjeit, vagy érkezne egy napon egy élőszereplős Johnny Bravo-film és egy Marie Curie eposz, vagy valami hasonló. Azonban az lehetséges, hogy a nézők jobban ki lesznek hegyezve a különleges mozis együttállásokra. Ilyen pedig idén még lesz Magyarországon: egyszerre érkezik a mozikba Azahriah és Demjén Ferenc filmje.

Decemberben robbanhat a magyar Barbenheimer?

Befejeződött a Demjén Ferenc leghíresebb dalaira felfűzött romantikus zenés vígjáték forgatása június végén. A Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás decemberben kerül a mozikba - közölték. A film egyik utolsó, a Nyugati pályaudvaron rögzített jelenetének felvételén a 77 éves rocklegenda személyesen is részt vett és kamera elé is állt. Az utolsó információk szerint Azahriah filmjét pedig november 28-án mutatják be a magyar mozik. A Mi vagyunk Azahriah mellett ugyanaznap lesz a bemutatója Herendi Gábor - az egyik legismertebb és magyar blockbuster-eket rendező filmes - legújabb filmjének is. Így a Futni mentem és az Azahriah-film együtt debütál, két hétre rá pedig A Hogyan tudnék élni nélküled? is ringbe száll. Elég erősnek ígérkezik így a december.

Az Azahriah-filmről eddig nem sokat tudunk, a májusban kikerült teaser trailerből nem sok derült ki. Ami biztos, hogy a Mi vagyunk Azahriah zenés film lesz, a forgalmazója pedig az a Színfolt Film, amely a #sohavégetnemérős című Fluor Tomi és Diaz fémjelezte játékfilm kapcsán lehet ismerős, illetve ők adolgoztak a a Tankcsapda-dokumentumfilmen is.

A mozik várakozásai azonban már most biztatók a film kapcsán. Buda Andrea, a Cinema City mozihálózat marketing és PR igazgatója korábban lapunknak azt mondta, hogy Herendi Gábor és Azahriah filmje körül akár egy magyar Barbenheimer-jelenség is kialakulhat. Illetve ott lesz ugye a Demjén Ferenc életét követő film is, mely december második hetében érkezik. Könnyen lehet, hogy egymásnak feszül a két mozi kapcsán több generáció, a különféle zenei ízlések, hogy aztán végül a két film körül kialakuló hype miatt nagyobb legyen a nézettség és az érdeklődés, mint külön-külön.

Még bőven megeshet, hogy a közösségi média, vagy akár a magyar influenszerek is felkapják a témát év végéig. Főként, hogy a 2024-es év további részében nem vagyunk elkényeztetve nagyobb filmes eseményekkel, így a 2023-as év után - amikor a Barbenheimeren túl ott volt a magyar Semmelweis hazai viszonylatban óriási sikere, vagy még azt megelőzően Reisz Gábor filmje, a Magyarázat mindenre premierje, majd fesztiválsikerei.

Rengeteg külföldi sikerfilm ugrotta meg azoknak az ingerküszöbét is tavaly, akik már a járvány óta nem, vagy alig voltak moziban, mint Jorgosz Lantimosz filmje, a Szegény párák, a Napóleon Ridley Scottól, vagy a másik nagy öreg, Martin Scorsese Megfojtott virágok című eposza. A legtöbb nézőt hozó 2023-ban bemutatott film tavaly a Barbie és az Oppenheimer után A galaxis őrzői: 3. rész volt, de szépen teljesített a pénztáraknál a Halálos iramban 10., az Indiana Jones és a sors tárcsája, a John Wick: 4. felvonás, a Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész is, melyek mind franshise-filmek. Még számos izgalmas címet, díjazott filmet lehetne sorolni 2023-ból.

A 2024-es év a tavalyi izgalmakhoz képest talán szegényesebbnek is tűnhet felhozatal szempontjából, pedig nyilvánvaló, hogy nem jöhet minden évben egy Barbenheimer. Ugyanakkor idén is lesz mit várni az év második felében.

Izgalmas mozipremierek 2024-ben

Csütörtökön muntatták be a Kivérző szerelem című thrillert, mely megosztó film lehet, a kritikus mindenesetre szerették. Szintén már játsszák a mozik az Utazás válás ellen című francia vígjátékot. Jövő héten csütörtökön mutatják be a Deadpool & Rozsomák filmet, melyben végre valóban egy filmben szerepelhet X-men és MCU-karakter, nem csak végefőcím utáni jelenetben, vagy párhuzamos univerzumokban tűnnek fel egymás filmjeiben. Bár a képregényfilmek egy ideje kifulladtak, ezt a filmet a két főszereplő karakter miatt sokan várják már.

A teljesség igénye nélkül: augusztus 8-án érkezik a Borderlands, augusztus 15-én az Alien: Romolus, szeptember 5-én a Beetlejuice Beetlejuice. Szeptember 25-ére tűzték ki a Megalopolis magyar premierjét, amelyet a cinefilek már hosszú évek óta várnak. Francis Ford Coppola rendezésében és Adam Driverrel a főszerepben láthatják a nézők az ókori Róma bukástörténetét a mai modern Amerikára adaptálva.

Októberben elején érkezik a Joker új felvonása a Joker: Kétszemélyes téboly Lady Gagával, a hónap végére pedig befut a Venom 3. November 14-ig kell várni, mire láthatják a nézők a Gladiátor második részét, a 2000-ben bemutatott Russell Crowe főszereplésével készült film folytatását. Az új Gladiátor főbb szerepeiben Paul Mescal és Pedro Pascal lesz látható. Elvileg november második felében érkezik az újabb Legendás lények-film, bár mostanra valószínűleg elvesztették a fonalat, merre tart a sztori és hány film lesz még.

Ahogy az már többször előkerült, november végén érkezik a Mi vagyunk Azahriah és a Futni mentem (valamint a Vaiana 2. is). December elején sokak kedvenc medvéje is újra feltűnik a vásznon: Paddington Peruban. Majd érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? és december végére még becsúszik az Avatar 3., a Mufasa-film és a Sonic 3. is.

Ennyit lehet tudni előzetesen a Demjén Ferenc-filmről

A két idősíkon, a mában és az 1990-es évek elején játszódó film egyik főhőse az élet minden területén megrekedt harmincas énekesnő, Lili, aki rábukkan édesanyja, Eszter régi leveleire. Ezeket 30 éve egy számára ismeretlen férfi írta az akkoriban már a "minden szempontból tökéletes vőlegényével" közös jövőt tervező anyukájának. A levelek felidézik Eszter és két barátnője csajos balatoni vakációját, ami váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival.

A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Péter, Kirády Marcell, Brasch Bence, Márkus Luca, Kovács Harmat és Varga-Járó Sára főszereplésével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló film utómunkálatai már elkezdődtek, hogy a kész produkció még az idén, december 12-től látható legyen a mozikban -írták. A Hogyan tudnék élni nélküled? a filmmusical hagyományait éleszti fel olyan hollywoodi elődök nyomdokain haladva, mint a Mamma Mia! vagy a Kaliforniai álom. Ahhoz, hogy ezeknek megfeleltethető szuperprodukció születhessen az alkotók 3 éves munkájára volt szükség - áll a közleményben.

A film ötlete, hogy Demjén Ferenc népszerű dalaira építő romantikus vígjáték készüljön, Kirády Attila produceré, amelyből Kormos Anett és Goda Krisztina írt forgatókönyvet. A hosszú előkészítés után, amelynek részeként a szereplők tánc- és énekórákra jártak, tavaly év végén kezdődött el a forgatás. A film napjainkban játszódó jeleneteit múlt télen, míg az 1994-es balatoni nyárba visszarepítő történetszál cselekményeit Orosz Dénes rendező és Goda Krisztina kreatív producer irányításával az idén áprilistól június végéig tartó időszakban rögzítette a stáb.

A filmet több mint kétszáz fős stáb forgatta. A 46 napos forgatás változatos helyszíneken zajlott. Budapesten a Nyugati pályaudvaron, a Révay közben és a volt New Orleans klubban. A Balatonon Révfülöp és Balatonakali mellett a balatonföldvári Hotel Riviéra, a balatonakarattyai Honvéd Üdülő, illetve azon belül a Czinege-villa szolgált a felvételek hátteréül. A tó egyik kis öblében rögzítették a film egyik legromantikusabb jelenetét, amely a legnehezebbnek is bizonyult, mivel a csónakázást a vízre épített úszó pontonról vették fel - idézik fel a közleményben.

A közleményben kiemelték, hogy a filmben a szereplők teljes hosszúságban adják elő Demjén Ferenc slágereit. A dalokat a zenész saját csapata hangszerelte újra, úgy, hogy azok minél inkább illeszkedjenek a színészek stílusához, hangjához. Többek között hallható lesz a Sajtból van a hold, a Szerelemvonat, a Szabadság vándorai, a Mikor elindul a vonat, a Hogyan tudnék élni nélküled? és az El kell, hogy engedj című sláger is. Utóbbiból, a filmtől különállóan, a férfi főszereplők közreműködésével klip is készült - írták.

A filmben látható koreográfiákat Túri Lajos Péter készítette. A szereplők a táncjelenetekben nem ritkán 70 táncossal mozogtak együtt a kamerák előtt. Az IKO gyártásában készülő film képi világért Babos Tamás operatőr felel, látványtervezője Valcz Gábor, jelmeztervezője Kemenesi Tünde. A film az InterCom forgalmazásában lesz látható a hazai mozikban.

Címlapkép: Vasvári Tamás/MTVA, Fortepan/Gyulai Gaál Krisztián, freepik