Egyre több a biciklis, rolleres öngyilkosjelölt a hazai sztrádákon: óriási a veszély, itt bukkanatnak fel

A gyalogosok és a kerékpárosok mellett egyre gyakrabban látni elektromos rollereseket is a hazai autópályákon, gyorsforgalmi utakon - közölte a Magyar Közút a Pénzcentrum kérdésére, hozzátették: ma ez már nem számít extrém esetnek. Ráadásul, mint elmondták, a közlekedő autósok nagyon nem tudnak felkészülni egy ilyen extrém helyzetre és elkerülni a balesetet. Azt tanácsolták, pihenőhelyek környékén vagy csomópontoknál különösen figyelni kell, tapasztalataik szerint jellemzően ott szoktak előfordulni a gyalogosok, biciklisek, rolleresek. A horrorkaravánok kapcsán a cég elárulta, a veszélyes járműveket a kamerákon nehéz kiszúrni, de az útellenőrök rendőrt hívnak, ha ilyennel találkoznak.

Egyre gyakoribb, hogy gyalogosok, kerékpárosok közlekednek az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, és ide vehető még az elektromos roller is - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Magyar Közút. Sőt, mint a Magyar Közút ismertette: volt rá példa korábban arra, hogy az M44-es autóúton elektromos mopeddel közlekedett egy idős férfi, őt az útellenőr begyűjtötte és biztonságban hazavitte.

Ma már nem számít extrém esetnek, ha gyalogost vagy kerékpárost látunk egy gyorsforgalmi úton

- tették hozzá. Kérdésünkre a vállalat elárulta, ha a kamerán látják, hogy valaki sétál, biciklizik, rollerezik az úton, akkor azonnal értesítik az útellenőrt és a rendőrséget. Ha útbejárás közben vesznek észre ilyen eseteket, akkor, ha tehetik (és nem egy másik szituációhoz kell rohanni), szakemberek megállnak és igyekeznek segíteni addig, amíg a hatóságok meg nem érkeznek.

Legutóbb június végén, a Tények nézője videózott le egy férfit, aki az M5-ös bevezető szakaszán rollerezett. Semmilyen védőfelszerelés nem volt rajta, nagyjából 75 km/órával mehetett. A felvételeken jól látszik, a vakmerő férfi az autóktól pár centire haladt el:

Erre nem lehet felkészülni

Talán sokan emlékeznek például arra a tavaly májusi esetre, amikor egy idős férfi éjszaka egy pihenőből elindult az M0-s túloldalára, elgázolták, és több autós is áthajtott rajta, mert nem vette észre. Kíváncsiak voltunk, hogy az autósok hogyan készülhetnek fel a hasonló szituációkra, amikor mondjuk egy gyalogos jelenik meg a pályán. A Magyar Közút szerint nehéz ilyen extrém helyzetekre készülni, hiszen alapvetően nem kellene arra számítani az autósoknak, hogy egyszer csak egy gyalogos jelenik meg előttük. Arra azért érdemes figyelni, hogy

a gyalogosok, kerékpárosok zömmel pihenőhelyek környékén vagy csomópontoknál fordulhatnak elő, ezért ezekben a térségekben érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. A balesetek elkerülése érdekében általánosságban is elmondható és nem lehet elégszer kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy vezetés közben csakis a vezetésre, a forgalomra és az útra koncentráljunk, hiszen bármikor lehetnek olyan helyzetek, ahol 1 másodperc is életet menthet.

Gyerekekkel rohantak át az M2-esen

Májusban elképesztő videót tett közzé a Magyar Közút: akkoriban lilában pompázott a táj a Pest megyei Csörög térségében, mert kivirágzott egy rét. Sokan szerettek volna fotózkodni, vagy virágot szedni, és úgy gondolták, hogy ezért még az életüket is kockára lehet tenni: ugyanis tömegével kezdtek az emberek átszaladni az M2-esen a száguldó autók előtt...

Voltak, akik csak kettesben, mások viszont családostól rohantak át a forgalmas szakaszon, amiben a legszörnyűbb, hogy a gyerekeket is életveszélybe sodorták. Egy páros még egy szirénázó mentőautó előtt is képes volt átfutni. A helyzet olyannyira tarthatatlanná vált a szakaszon, hogy a közút munkatársai kénytelenek voltak értesíteni a rendőröket, akik többször is intézkedtek.

Óriási gondot jelentenek a horrorkaravánok

A hazai utak másik kiemelt veszélyforrásai az úgynevezett horrorkaravánok, azaz amikor a sofőrök - feltehetően kelet-európai autónepperek - elképesztő megoldásokkal igyekeznek a lehető legtöbb autót, kishaszonjárművet hazavontatni, hazatrélerezni a nyugati országokból. Ezek a sofőrök annak ellenére kelnek útra, hogy világosan, le van írva a szabályozásban, hogy a vontatmány össztömegének kevesebbnek kell lennie, mint az azt vontató jármű össztömege. Emellett a KRESZ azt is előírja, hogy az elromlott járművel maximum 40 km/h-val szabad vontatni, fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton, nem csúcsidőszakban. Emellett vontatás közben kötelező a jobbra tartás is, az autópályáról pedig a lehető leghamarabb le kell jönni.

A legnagyobb probléma, hogy a schengeni övezeten belül nincsen állandó határellenőrzés, így a nyugatról jövő horrorkonvojok simán beléphetnek Magyarországra. gyakorlatilg nem lehet 100 százalékosan megakadályozni, hogy az életveszélyes vontatmányok bejussanak az országba.

A rendőrség azért igyekszik, legutóbb július elején volt nagyszabású ellenőrzés: az akkor ellenőrzött 53 jármű szinte mindegyikénél találtak szabálytalanságot, volt, ahol többet is: 42 jármű túlsúllyal közlekedett, 11 esetében nem tartották be a vezetési és pihenőidőre vonatkozó kötelezettségeket, 4 esetben engedélyhiányt, 1 esetben a rakomány nem megfelelő rögzítését észlelték az ellenőrök, 2 járműnek pedig elégtelen volt a műszaki állapota. A rendőrök 11 jármű továbbhaladását megtiltották, ami a rendszám és az okmányok elvételével jár, amit akkor kapnak vissza, ha az észlelt műszaki hibát, vagy szabálysértést elhárítják, illetve a kiszabott bírságot megfizetik.

A rendőrség beszámolója szerint az ellenőrzött járművek 60 százaléka román, 21 százaléka bolgár honosságú volt, de szerb, ukrán, bosnyák, macedón, holland és görög járműveket is átvizsgáltak a Közlekedési Hatóság szakemberei. Az autószállítóknál észlelt 60 jogszabálysértésre összesen több, mint 26,5 millió forintnyi helyszíni bírságot szabtak ki, amelyből 24,4 millió forintot azonnal be is fizettek a sofőrök.

Megkérdeztük a Magyar Közúttól, hogy ők figyelik-e ezeket, vagy más, szintén veszélyes járműveket a kamerákon. Mint írták, a horrorkaravánokat már nehezebb kiszúrni kamerákon, de arra már inkább van példa, hogy az útellenőri szolgálat ad jelzést ilyen járművekre.

Sajnos mi nem rendelkezünk olyan hatósági jogkörrel, hogy megállíthassuk ezeket a járműveket, de jelzést tudunk adni a rendőrségnek. Ez elemi érdekünk, hiszen a mi célunk is az, hogy az autósok biztonsággal használhassák valamennyi utunkat

- tették hozzá.

