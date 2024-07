Katasztrofális állapotban vannak a magyar utak: a fele szakaszon szlalomozni kell a kátyúk között

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az olvasóink többsége szerint a magyar utak állapota borzasztó, szabályosan járhatatlan, vagy legalábbis rossz. A hivatalos statisztikák szerint azonban közelsem ilyen súlyos a helyzet. A Magyar Közút Zrt. évente felméri, milyen állapotban vannak az utak, a nemrég közölt statisztikáikat idén is elemezte a Pénzcentrum. Ezek alapján a leggyakrabbak az utak burkolatával van probléma: 2023-ban az utak cirka 53 százalékának volt rossz vagy nem megfelelő a burkolatállapota. Mivel ez több mint az útszakaszok fele, ezért aki sokat közlekedik a rosszabb állapotú utakon, valóban érezheti azt, hogy egymást érik a kátyúk, amerre csak jár. Az adatokból kiderült az is, hogy arányaiban és kilométerben is nőtt a rossz burkolatú utak hossza a korábbi évekhez képest.

Megjelentek a Magyar Közút friss adatai a magyar közutak állapotáról, mellyel részletesen ebben a cikkben foglalkoztunk. Ennek apropóján megkérdeztük olvasóinkat, szerintük milyen állapotban vannak a magyar közutak. A válaszokból az az egyöntetű vélemény rajzolódik ki, hogy a magyar utak rossz, vagy egyenesen borzasztó állapotban vannak. A valós kép azért nem ennyire lesújtó. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pénzcentrum olvasói nem rejtették véka alá, milyen rossz véleménnyel vannak a magyar utak minősége kapcsán. Csaknem a válaszadók fele gondolja úgy, hogy rossz állapotban vannak a közutak, míg további egyharmad szerint borzasztó, szabályosan járhatatlan az utak minősége. A válaszadóink elenyészó része gondolta, hogy kitűnő, vagy akárcsak jó állapotban lennének az útjaink. Nagyjából 15 százalékuk szerint megfelelő, vagy legalább tűrhető az utak minősége: Tényleg ennyire súlyos lenne a helyzet? A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013-tól évente értékeli a burkolat állapotát, négy szempont osztályoznak: mérik az egyenetlenséget, a nyomvályúsodást és a teherbírást. Az utak minősége lehet jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz, illetve vannak olyan utak, amelyekről nem áll rendelkezésre adat. A legfrissebb adatok alapján, amelyek a 2023. december 31-i állapotot mutatják, keréknyomvályú-mélység tekintetében fokozatosan szorulnak vissza a rossz és nem megfelelő minőségű szakaszok. 2023-ban már együttesen sem érték el az utak 4 százalékát. A jó értékelésű utak pedig 87 százalékot tettek ki. Egyenetlenség szempontjából már vegyesebb a kép: jónak csak mintegy 12 kilométer tekinthető, mely az összes út 40,5 százaléka. Megfelelő további 16,5 százalék. Rossznak és nem megfelelőnek pedig az utak több mint 30 százalékát értékelték. A magyar utak burkolatállapot tekintetében vannak a lerosszabb állapotban arányaiban. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) 2023-ban az utak burkolatának cirka 53 százaléka volt rossz vagy nem megfelelő a minősége, míg 2022-ben még közel 51 százalékról lehetett ezt elmondani. Az is látható az adatokból, hogy nemcsak arányaiban nőtt a rossz burkolatú utak hossza, hanem kilométerben is: nagyjából ezer kilométerrel hosszabb a rossz utak szakasza. Azt fontos látni az útburkolat állapota kapcsán, hogy 2019 óta egyértelműen nőtt a jó szakaszok részaránya. Ettől függetlenül megtörténhet, hogy 2022-ről 2023-ra romlik annyit a közutak állapota, hogy több kilométer kap rossz minősítést, de közben a javulást sem lehet eltagadni, a két folyamat egyszerre van jelen. Az ábrán látható egy jelentős visszaesés: 2018 előtt még jóval nagyobb volt azon útszakoszok aránya, amelyek rossz vagy nem megfelelő minősítést kaptak. Ennek oka, hogy megváltozott a módszertan: útburkolat szempontjából nem vizsgálták a földutakat, a többi szempontból pedig a földutak és autópályák, autóutak csomóponti ágai kivételével zajlott. Egy másik változás is történt 2018-tól: a Magyar Közút kezelésébe került kb. 1100 kilométernyi bicikliút is. A Magyar Közút adatai szerint az utak teherbírásában is folyamatos javuló tendencia látszik, egyre hosszabb a jó teherbírású utak szakasza és visszaszorulnak a rosszabb minősítésűek. Mindent összevetve, az elmúlt évek adataihoz mérten javulást, vagy stagnálást láthatunk, egyedül az útburkolat minőségét tekintve nőtt a rossz szakaszok aránya.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK