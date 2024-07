Kitálalt a biztonsági szakértő a Trump elleni merényletről: súlyos hibákat követtek el

Hajós István biztonsági szakértő szerint a külső biztosítók hibázhattak a Trump elleni merényletkésírletnél, mivel nem észlelték időben a fenyegetést. A testőrök gyors és szakszerű reakciója viszont megakadályozta a további sérüléseket. Hajós kiemelte, hogy a jövőben a drónok és a mesterséges intelligencia alkalmazása segíthet az ilyen fenyegetések gyorsabb észlelésében és kezelésében.

Ahogy arról laupnk is beszámolt, július 13-án Pennsylvania államban egy kampányrendezvényen lövöldözés tört ki, amelyet merényletkísérletként kezelnek Donald Trump volt amerikai elnök ellen. Az incidens során Trump megsérült, de szerencsére életben maradt, míg egy rendezvényen részt vevő személy életét vesztette. A lövöldözőt, egy 20 éves férfit, letartóztatták és az FBI vizsgálja az esetet​.

„Egyértelműen kijelenthető, hogy a külső biztosítók hibáztak, hiszen nem észlelték időben a tetőn lévő merénylőt, pedig többen is figyelmeztették őket. Nagy kérdés, hogy a mesterlövészek miért nem észlelték a fenyegetést, amikor az ő fő feladatuk, hogy pásztázzák a környező épületeket. De ezután majdnem jól működött a gépezet, csak a szerencsének köszönhető, hogy életben maradt az elnökjelölt, de ne felejtsük el, így is egy áldozatot követelt a merénylet. A merénylő szemben helyezkedett el, egy személy védelemben jártas kollégám véleménye szerint itt eleve saját mesterlövésznek kellett volna elhelyezkednie” - magyarázza Hajós István biztonságtechnikai szakértő, a Bastion Group ügyvezetője.

A Trump elleni merénylet kapcsán Hajós István biztonsági szakértő részletesen kifejtette az események lefolyását és a biztonsági intézkedések hatékonyságát. Hajós szerint a testőrök sokkal professzionálisabb módon, az előírásoknak megfelelően jártak el a támadás pillanatában, mint korábban Fico testőrsége.

"Amikor az elkövető tüzet nyitott, a testőrök azonnal észlelték a veszélyt, és gyorsan körbevették Trumpot. Az ilyen helyzetekre alaposan kiképzett személyzet azonnal reagált, megakadályozva ezzel a további sérüléseket” – mondta Hajós. Hozzátette, továbbá hogy

a Trump védelmét ellátó csapat rendkívüli gyorsasággal biztosította Trump biztonságos kimenekítését a helyszínről, ami jelentős mértékben csökkentette a további kockázatot. Azt kiemelném, hogy Trump kétszer is megállította a kimenekítést, amely lassította annak dinamikáját. A kocsiba arról az oldalról tették be Trumpot, amely oldalról a támadás is érkezett, ehelyett célszerűbb és biztonságosabb lett volna a másik oldalról beszállni a gépjárműbe

- mondta a biztonságtechnikai szakértő.

„Az elkövető egy közeli háztetőről nyitott tüzet, ami pont szemben volt a színpaddal. Ott, azon a helyen saját mesterlövésznek kellett volna lennie” – magyarázta Hajós. Rámutatott, hogy bár több néző is jelezte a hatóságoknak a tetőn lévő fegyveres jelenlétét, a külső biztosításban résztvevők nem tudtak időben reagálni ezekre a jelzésekre. Az ilyen helyzetek kezelésében a reakcióidő kritikus, és itt van tér a további fejlesztésre, akár a drón- vagy robottechnológia alkalmazásával, az adatok gyors feldolgozásában pedig az AI (mesterséges intelligencia) lehet a hatóságok segítségére. Ebben az esetben több perc telt el a jelzés és a merénylet között.

A lövések után másodpercekkel a mesterlövészek már likvidálták az elkövetőt, ami azt mutatja, hogy a válaszintézkedések rendkívül hatékonyak voltak

– emelte ki Hajós. Az ilyen gyors beavatkozás nélkül sokkal súlyosabb következményekkel kellett volna szembenézni. Hajós István szerint az eset rávilágít a nagyobb nyilvános események biztosításának kihívásaira és az elővigyázatosság fontosságára.

„A jövőbeni rendezvények esetében fontos lesz az észlelési rendszerek és a válaszintézkedések továbbfejlesztése, hogy a hasonló fenyegetéseket még gyorsabban lehessen észlelni és kezelni. Gondoljunk csak a Fico vagy a jelenlegi Trump elleni merényletekre”, valami rossz elindult a világban, egymás után támadják meg az állami vezetőket vagy jelölteket és sajnos ez egy lánc reakciót is elindíthat a merénylők világában, sőt, pszichológiai szempontból még egyfajta versenyhelyzetet is teremthet, ami még veszélyesebbé teheti ezeket a helyzeteket" – zárta nyilatkozatát Hajós István.