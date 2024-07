Így foglalhat bármelyik magyar fillérekért luxusnyaralást 2024-ben: még nem késő belevágni

A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték, és 2030-ig várhatóan 7,9%-kal fog növekedni. Az olyan kedvező tényezők, mint a növekvő politikai stabilitás, a nemhez, etnikai hovatartozáshoz, szexuális irányultsághoz és fajhoz való hozzáállás javulása, valamint az alkalmazkodóbb vízumszabályozás csak tovább növelik a piac méretét, ahogy "nagy nettóértékű egyének" számának emelkedése is, azaz a gazdagoké.

Egyre népszerűbbek tehát a luxusnyaralások, ahogy erről már korábban is beszámoltunk, és ma már nem feltétlenül kerülnek egy vagyonba. Ha nyitott szemmel figyeljük az ajánlatokat, és megfelelően tervezünk, olyan szállásokat és élményeket foglalhatunk, amelyek máskülönben elérhetetlennek tűnhetnének.10 megfizethető luxushelyszínt gyűjtött össze a TravelAndLesiure, ami rendkívül jó ár-érték arányú.

Bár egyes Airbnb-listák csak a nagyon gazdagoknak szólnak, és több tízezer dolláros kiadó házak is vannak, ugyanakkor találni pénztárcabarátabb gyöngyszemeket is. Van például 3 hálószobás, medencés kastély a kínálatban kevesebb, mint 100 dollárért egy éjszakára, ami 35 ezer forintnak felel meg.

Castelnou, located near Mt. Canigou and Cities of Thuir and Perpignan, is listed as a "Plus beau village de France" (one of the "Most beautiful villages in France").