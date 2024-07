Újra tarol a szalonokban Magyarország legendás slágerautója: elképesztő, mennyit adtak el belőle

Ugyan több mint 20 százalékkal több személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon az első félévben, mint az elmúlt két év hasonló időszakában, ám a számok mögött nem feltétlenül a piac fellendülése áll. Ugyanis július elején új EU-s szabályok léptek életbe, így a kereskedőknek igyekezniük kellett, hogy még ezek érvénybelépése előtt forgalomba helyezzék a készletes autókat. Összesítésünkben megnéztük, melyik márka vezeti 2024-ben a forgalomba helyezési versenyt, és kiderül: az első 6 havi adatok alapján melyik Magyarország kedvenc autója ebben az évben.

11 724 darab személyautó kapott magyar rendszámot júniusban, ami több mint 23 százalékkal űbereli a tavalyi és a 2022-ben közölt júniusi számokat - derült a Datahouse adataiból, számszerűsítve ez több mint 2000 darabos növekményt jelent mindkét évhez képest.

Összességében az első félévben 63 337 személyautó kapott magyar rendszámot, ami szintén a izsgált 3 év legmagasabb adata: a 2023-as első félévnél 23,9 százalékkal több (2259 darabbal), a 2022-es első 6 hónaphoz képest pedig 23,5 százalékkal magasabb (2232 darabbal).

Ugyanakkor a júniusi adatok némiképp torzíthatják a piac valós helyzetét, legalábbis korábbi interjúnkban Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy július 7-től életbe lépett az úgynevezett GSR 2-es átállás - ez a szabályozás a személyautók és a kishaszonjárműveknek a kötelezően beépítendő biztonsági szolgáltatásait, biztonsági felszereltségét írja elő. Ezt a napot követően csak olyan autót lehet forgalomba helyezni az EU-ban, amely megfelel ezeknek az előírásoknak.

És hogy ez miért hat ki majd a júniusi és a júliusi statisztikai számokra? Azért, mert vannak olyan autók, amelyek ezeket az előírásokat még nem teljesítik, de itt vannak az országban vagy Európában – ugyanis ez nem speciálisan magyar probléma, hanem európai. Ezeket az autókat még a rendelet hatályba lépése előtt forgalomba kell helyezni

- magyarázta a szakember, aki szerint emiatt a júniusi és júliusi a forgalomba helyezési számoknál nem feltétlenül azt fogjuk majd látni, hogy mennyi vevő volt ekkoriban a piacon, és mennyi új autót sikerült eladni a tényleges ügyfeleknek, hanem ehhez hozzájön még a szabályváltozás előtt forgalomba helyezett volumen.

Visszatérve a forgalomba helyezési adatokra: a júniusi forgalomba helyezési toplistát éppenhogy, de a Volkswagen vezette (1147 db), ezt követte a Suzuki (1137 db), de még a Toyota is lőtávolon belül volt (1073 db). A Forgalomba helyezési dömping jele lehet az is, hogy a havi toplista első három helyezettje is 1000 feletti számot produkált, ilyen ritkán szokott lenni.

A féléves toplistát a Suzuki vezeti igen magabiztosan, 8583 forgalomba helyezéssel, Toyotából 7521 kapott magyar rendszámot, a harmadik Skoda pedig már igencsak lemaradt az első két helyezettől 5392 darabbal.

Ami a forgalomba helyezési volumenváltozásokat illeti, az idei első 6 hónapban a legnagyobb növekedést a Nissan könyvelhette el (+300,4%) 2023 hasonló időszakához képest. Ebben a tekintetben második a Suzuki (+85,6%), a harmadik helyen pedig a Tesla áll (+83,9%).

A lista másik végén a Ford áll, amelynek 30 százalékkal csökkentek a forgalomba helyezései tavalyhoz képest, de az Audi (-20%), a Dacia (-16,9%) a Kia (-13,8%) és a Mazda (-11,3%) 10 százalék feletti visszaesést könyvelhetett el.

Ez most a magyarok kedvenc autója

A modellek toplistáján az első helyen elég tetemes előnnyel a Suzuki Vitara áll 4279 darabbal, második helyen a Skoda Octavia 3294 forgalomba helyezéssel, a harmadik helyen pedig még lőtávolra az ezüstéremtől a Suzuki S-Cross áll 3183 darabbal.