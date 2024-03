Óriási változás az Airbnb-nél: néhány éve senki sem gondolta volna, hogy pont ezt lépik meg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ellie Mertz, az Airbnb új pénzügyi igazgatója, kifejezetten válságkezelési tapasztalattal rendelkezik. A 2020-as világjárvány idején ugyanis a vállalat vezetői csapatának tagjaként dolgozott, ahol a túlélés érdekében tőkebevonásra összpontosítottak, csökkentették a kiadásokat és a személyzet 25%-át elbocsátották. Mertz korábban pénzügyi alelnökként is tevékenykedett, és fontos szerepet játszott az Airbnb 2020 decemberi sikeres tőzsdei bevezetésében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mertz feladata most egy új kihívás kezelése: az utazási piac változása a pandémia utáni időszakban. Az U.S. Travel Association szerint a belföldi szabadidős utazások lassulása várható 2023-ban, amihez hozzájárulnak a magasabb hitelköltségek és a diákhitel-törlesztések újraindítása is az Egyesült Államokban. Új tervek, új emberek Az Airbnb vezetése most tehát Mertzre és Dave Stephensonra támaszkodik a növekedés elősegítése érdekében. Stephenson korábban pénzügyi igazgató volt, most pedig üzleti vezérigazgatóvá léptették elő. Brian Chesky vezérigazgató szerint Mertznek új termékek és ajánlatok bevezetésével kell elősegítenie a vállalat továbbfejlődését. A földrajzi terjeszkedés kulcsfontosságú lesz az Airbnb számára, különösen Ázsia-Csendes-óceáni régióban. Kevin Kopelman, a TD Cowen elemzője szerint az Airbnb-nek javítania kell helyzetét ebben a térségben ahhoz, hogy növekedhessen. Mertz emellett kiemelte Németországot, Brazíliát és Dél-Koreát mint további potenciális növekedési területeket. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Tudni azt is, hogy az AI technológiákba való befektetés is fontos része lesz az Airbnb stratégiájának. A vállalat felvásárolta a GamePlanner.AI-t, amelynek alapítója Adam Cheyer volt. Az AI technológiák segítenek majd a termékfejlesztésben és az ügyfélszolgálatban is - közölték. Végül az Airbnb várhatóan több új szolgáltatást és terméket fog kínálni, beleértve takarítási szolgáltatásokat házigazdáknak és lokalizált élményeket utazóknak. Ezek között lehetnek például borkóstolók Kaliforniában vagy túrák Párizsban.

Címlapkép: Getty Images

