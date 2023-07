Autóval utazol Horvátországba? Erről feltétlenül tudnod kell indulás előtt

A magyarok körében évek óta Horvátország a legkedveltebb úti cél, egy járvány nélküli évben több mint 600 ezren utaznak el itthonról, derül ki a RoadMovie podcast Adria másképp! című adásából. A legtöbben autóval indulnak útnak, és meg sem állnak a legközelebbi tengerpartig. De melyik útvonalat válaszd? Mennyibe kerülnek az útdíjak? Mire figyelj a parkolásnál? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat!

Töretlen népszerűségének oka közelségében rejlik, illetve abban, hogy többféle közlekedési eszközzel is könnyedén megközelíthető, hiszen autóval néhány óra alatt a tengerpartra érhetünk, és már vonattal, illetve autóbusszal is lejuthatunk átszállás nélkül. Ezen túl, ár-érték arányban még mindig a kedvezőbb lehetőségek között szerepel. Vonzerejét az is fokozza, hogy a csábító tengerpart homokos, kavicsos és sziklás szakaszokat is kínál.

De nemcsak strandolni érdemes az Adrián! Isztria mediterrán városai minden nyaralót elvarázsolnak, Dalmácia pedig lenyűgöző kulturális örökségével lopja be magát a szívünkbe. Sőt, a hegyek és a túrázás szerelemeseinek is izgalmas kalandokat tartogat Horvátország, érdemes feltérképezni a Via Dinarica út, a Kék, Fehér vagy Zöld útvonal túralehetőségeit.

Beutazás

Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak be, gépkocsival történő érkezés esetén vezetői engedély, forgalmi engedély és zöldkártya szükséges. 2023. január 1-jén Horvátország belépett az euró- és a schengeni övezetbe, így idén már nincs határellenőrzés és euróval fizethetsz.

Megközelítés autóval

Budapest felől, illetve az M7-es autópályáról a Letenye- Goričan határátkelőt célozd meg, ahonnan az A4-es autópálya vezet el Zágrábig. Ha Dalmácia felé veszed az irányt, akkor Zágrábtól az A1-es autópályán haladhatsz tovább, innen az A6-os autópálya vezet el egészen Rijekáig. Ha az Isztriai-félsziget a célod, innen az A8-as autópályát válaszd. Az Isztriai-félszigeten található autópályát Y-autópályának is nevezik a formájából adódóan, melynek középpontjában Kanfanar település található, itt ér össze az A8-as és az A9-es autópálya, mely a szlovén határtól tart az Isztria legdélebbi pontjáig, Puláig.

Látnivalók útközben

A tengerre tartva érdemes útba ejteni Európa egyik legszebb természeti látványosságát, a Plitvicei-tavakat, ami minden évszakban elbűvöli a látogatókat. Megállhatsz Zágrábban is, hiszen a város kulturális és gasztronómiai élményekben is bővelkedik.

A legközelebbi tengerparti települések

A magyar-horvát határhoz legközelebb fekvő tengerparti város Rijeka: 502 km-re található Budapesttől, ez körülbelül 5 órás utazást jelent autóval. A legközelebbi homokos partot Crikvenicán találod (Budapesttől 510 km), a kisgyerekes családok körében igen népszerű település a Kvarner-öbölben helyezkedik el. De még a legközelebbi horvát sziget is szinte végig autópályán érhető el, Krk település 525 km-re található Budapesttől. A szigetre vezető hídon 2020 júniusa óta már nem kell díjat fizetni, oda-vissza ingyenessé tették a használatát.

A legnépszerűbb úti célok közé tartok a „magyar szigetnek” is nevezett Vir, ami Budapesttől 647 km. A letenyei határtól az A4 és A1 autópályákon, majd a 8-as úton érhető el, végül szintén egy hídon átkelve, közvetlenül elérhető.

Autópályadíjak

Horvátországban fizetőkapus rendszer működik: az autópályára felhajtáskor egy bizonylatot kapsz, és ezt felmutatva, az autópályáról való lehajtás után kell kifizetned.

Érdemes a bankkártyás megoldást választani, ha el akarod kerülni a készpénzes kapuknál jellemzően kialakuló sorokat. A tervek szerint a fizetőkapuk 2024-re szűnnek meg és helyette bevezetik a járműben lévő díjfizetési eszközök használatának kötelezettségét minden tehergépjármű és motorkerékpár esetében.

A népszerűbb útvonalak autópályadíjai 2023-ban:

Gorican - Zágráb szakasz: 5,8 euró

A Plitvicei-tavakig:

Zágrábig 5,8 + Karlovacig 2,5 vagyis: 8,3 euró

Rijeka és az Isztriai-félsziget:

Zágráb - Rijeka szakasz: 9,2 euró (összesen: 15 euró)

Rijeka - Pula (Medulin) szakasz: 10 euró (összesen: 15,8 euró)

Rijeka - Rovinj szakasz: 8,2 euró (összesen: 14 euró)

Rijeka - Porec szakasz: 9,4 euró (összesen: 15,2 euró)

Rijeka - Umag szakasz: 11,8 euró (összesen: 17,6 euró, ha Szlovénián keresztül utazol, 15 euró a heti autópálya matrica)

Kvarner régió:

Zágráb - Krk sziget: 8,1 euró (összesen: 13,9 euró)

Zágráb - Rab szigeti komplehajtó: 7,9 euró (összesen: 13,7 euró)

Zágráb - Pag szigeti komplehajtó: 11,4 euró (összesen: 17,2 euró)

Dalmácia:

Zágráb - Zadar észak (Vir sziget, Nin) szakasz: 16 euró (összesen: 21,8 euró)

Zágráb - Zadar dél szakasz: 16,5 euró (összesen: 22,3 euró)

Zágráb - Biograd szakasz: 17,6 euró (összesen: 23,4 euró)

Zágráb - Vodice, Murter szigeti lehajtó: 18,9 euró (összesen: 24,7 euró)

Zágráb - Sibenik szakasz: 20,1 euró (összesen: 25,9 euró)

Zágráb - Trogir szakasz: 22,1 euró (összesen: 27,9 euró)

Zágráb - Split (Brac, Hvar) szakasz: 24 euró (összesen: 29,8 euró)

Zágráb - Makarska szakasz: 27 euró (összesen: 32,8 euró)

Zágráb - Ploce (Peljesac, Korcula) szakasz: 30,6 euró (összesen: 36,4 euró)

ENC-rendszer

A Horvátországba rendszeresen utazóknak megfontolandó az ENC-készülék vásárlása, melynek használatát ide kattintva videón is megnézheted. A szélvédőn elhelyezett, előre feltöltött berendezéssel automatikusan, egy külön sávban történik a fizetés a kapuknál, több helyen is meggyorsítva ezzel a menetidőt, sőt az útdíjakból is kedvezmény jár érte. A berendezés számos autópálya lehajtónál, illetve kapunál megvásárolható.

Annak, aki csak évente egyszer utazik az országba, inkább a készülék bérlése lehet a megoldás, mert bár a kedvezmények így nem érvényesek, az utazás időtartalmát jócskán lerövidítheti. Már több magyar weboldal is kínál bérlési lehetőséget, érdemes utazás előtt időben tájékozódni!

Fontos továbbá, hogy az Isztriai-félszigetre külön ENC-készülék vásárlása szükséges, ott ugyanis másik szolgáltató az utak kezelője. Ha az Isztriára utazol, akkor az utolsó lehajtó Rijeka, ahol ENC-t tudsz használni.

Mikor indulj, hogy elkerüld a dugót?

A főszezonban szinte végig élénk a forgalom az utakon, jellemzően augusztusban tetőzik a tömeg. Ha azonban jól választod meg az indulás idejét, kevesebb várakozásra számíthatsz. Lehetőség szerint hétköznapra időzítsd az utazásod, ugyanis a legtöbb apartmanban és hotelben a szombat a váltás napja, ekkor érkezik az új turnus.

Parkolás

A parkolási díjak városonként eltérők az országban. A fizetős és nem fizetős parkolóhelyek elkülönítése ugyanakkor nem mindig egyértelmű, így sok parkolási bírságról számolnak be a turisták. Ha biztosra akarsz menni, válaszd a privát, sorompóval ellátott fizetős parkolókat!

Szállás

Érdemes olyan szállást választanod, ahol az ár tartalmazza a saját parkoló használatát is. Tekintettel a nyári időszak népszerűségére, szállásodat érdemes mielőbb lefoglalni. „Ha nem találod az álomszállásod Horvátországban, keresd bátran a Szallas.hu ügyfélszolgálatát, ahol jelenleg több, mint ötven kolléga dolgozik azon, hogy megkönnyítse a last minute utazások szerelmeseinek életét, keress akár hotelt, apartmant, vagy olyan horvát szállást, ahol fontos, hogy magyarul beszéljen a tulaj” - mondta el a portál szakértője.

További utazási lehetőségek

Akkor is megéri a szárazföldi közlekedést választani, ha nincs saját autód, hiszen mind vonattal, mind autóbusszal közvetlenül utazhatsz a tengerpartra, ráadásul mindkettő pénztárcabarát megoldás. Az Adria InterCity Budapestről hetente többször indul a tengerpartra, Split központjába. Az éjszakai vonatozásnak köszönhetően a 789 kilométeres táv nagy részét át is alhatod a légkondicionált hálókocsikban. Ha inkább a buszos utazást preferálod, a szervezett utazásokon túl a magyar Volánbusz és a német Flixbus menetrendszerű, tengerparti járataival szinte az összes horvátországi település elérhető akár átszállás nélkül is, hozzávetőlegesen 8-12 óra alatt.

Ami nélkül semmiképp ne indulj útnak, az a külföldön is érvényes utasbiztosítás - írja a Cherrisk blogja.