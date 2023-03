Bárki élhet a legális repjegy-trükkel: így lehet komoly tízezrekkel olcsóbb a nyaralás

Szinte nincs olyan nagyvárosa Európának, ahová ne lenne olcsóbb Bécsből elrepülni, mint Budapestről - és nem pár ezer forintról van szó, mint korábban, hanem 10-15, de akár 30 ezer forinttal olcsóbb jegyet is találhatunk az orszták fővárosból, miután több mint 100 ajánlatot böngésztünk végig. A légitársaságok persze egy pillanatig sem titkolták, hogy az "extraprofitadónak" nevezett terheiket be fogják építeni az áraikba, ám az látszik, nem 3900 forinttal drágábbak a jegyek Magyarországról, mint a szomszédaintól.

A turizmus a vártnál talán valamivel előbb tért magához az elmúlt évek válságaiból, és bár a hazai Európa-rekorder infláció visszavethetné az utazási kedvet, egyelőre úgy tűnik, nem ez a trend. A foglalások megindultak, egyre többen kezdték el tervezni a tavaszi, sőt már a nyári kiruccanásukat is.

Aki maga szervezi az utazásait távolabbi desztinációk irányába, az időről időre biztosan feltéved repjegyár-összehasonlító oldalakra, keresve a jóáras jegyeket. Magyarország szerencsés földrajzi helyzete révén két másik főváros is belátható közelségben van, így érdemes olykor megnézni, honnan a legolcsóbb. Korábban is néztük már, olcsóbb-e Ausztriából, Szlovákiából utazni, Budapest helyett, és tavaly, tavalyelőtt is voltak jobb ajánlatok, de nem volt kirívó a helyzet. Most azonban közel 100 ajánlatot szemeztünk végig, 2023. júliusára, az utazási főszezonra, és azt találtuk, hogy szinte nincs olyan desztináció, ahová ne lenne lényegesen olcsóbb, ha Bécset választjuk Budapest helyett.

(A Skyscanner keresőt használtuk, és a legolcsóbb lehetőség árát tettük a grafikonra, ez nem minden esetben egy hét van az indulás és az érkezés között, van hogy átszállással kerül ennyibe az út, sokkal inkább a trend az érdekes, ami kirajzolódik az árakból.)

Ahogy a grafikonokon is jól látszik, 21-ből 18 olasz városba olcsóbban juthatunk el júliusban Bécsből, mint Budapestről, Velencébe például fele annyiért, és nagy általánosságban Spanyolország legtöbb városába eljutni is olcsóbb. De aki Londonba, Párizsba vagy Tel-Avivba menne, az is jobban jár, ha az osztrák fővárosból indul. (Persze egy bécsi útnak is vannak költségei, erről még lesz szó.)

Mi történt itt?

Annak ellenére, hogy kormányzat többször is hangsúlyozta azon szándékát, miszerint meg fogja akadályozni, hogy az adóalanyok áthárítsák a profitadó terheit a lakosságra, a légitársaságok nem csináltak titkot abból, hogy bizony ezt meg fogják tenni. A légiközlekedési ágazat ugyanis jelentős veszteségeket szenvedett a Covid-19 világjárvány során, más európai országok a világjárvány lecsengését követően inkább csökkentették a repülőtéri költségeket a forgalom visszatérése és a munkahelyek megőrzése érdekében. Itthon nem így történt. A magasabb jegyárak persze a belföldi úti célok felé terelhetik a lakosságot.

Extra? Profit? Adó? Az extraprofitadónak nevezett adónemről szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2022. évi 93. számában jelent meg, és 2022. július 1-jén lépett hatályba. Már az elnevezés is vitákat váltott ki: extraprofit szó használata az adónem nevében nem adózási szakkifejezést takar, inkább politikai termék. A 8 érintett ágazat a bankszektor, a biztosítási cégek, az energiaszektor, a kiskereskedelem, a telekommunikációs szektor, a légi közlekedés, a gyógyszerforgalmazók és a média. A légitársaságok hozzájárulása címen kivetett különterhet a Magyarországról induló utasonként kell fizetni, és a földi kiszolgáló cégektől szedi be az állam. A hozzájárulás mértéke az utas úti céljától függően 3900 forint vagy 9750 forint: előbbit az EU-ba és az Európán belüli, megnevezett államokba utazóknak, a magasabbat az azon kívüli országokba indulók után kell fizetni.

A 2023. február 28-án kihirdetett kormányrendelettel módosította több extraprofitadó köztük a légitársaságok hozzájárulásának szabályait is, így az alacsonyabb kibocsátási értékkel rendelkező légi járművek esetén csökken, míg a magasabb kibocsátási értékkel rendelkező légi járművek esetén nő a hozzájárulás mértéke. Többek között ezért is pörgeti fel le több légitársaság a repülőgépek cseréit, és szereznek be új, környezetbarátabb eszközöket – ezt Robert Carey, a Wizz Air elnöke is megerősített a keddi sajtótájékoztatón.

Az árak csak tájékoztató jellegűek?

Azt tudjuk, hogy a repülőjegyek árazása dinamikus, és az árképzés egy bonyolult algoritmusok által vezérelt folyamat. A legtöbb légitársaság, a hagyományos és a fapados légitársaságok is az úgynevezett Yield árképzést használják, tehát elvileg minél hamarabb foglaljuk le a repülőjegyet, annál olcsóbb lesz – bár ez sok esetben egyáltalán nincs így. A lényeg, hogy tele legyen a gép, az algoritmus ez alapján emeli vagy csökkenti az árakat. Erre azonban egy utazónak egyáltalán nincs befolyása.

Extra költségek: így is megéri?

Aki tehát úgy dönt, hogy Budapest helyett Bécsből indul, annak számolnia kell a kijutás költségével, ami Sopronból némileg olcsóbb lesz, mint például Debrecenből. Min egy korábbi cikkünkben már írtuk, Budapest-Bécs között a legolcsóbb vonatjegy 13 euró, de mivel haza is kell jönni, így összesen 26 euró egy fő részére. Arról nem is beszélve, hogy Schwechat reptere nem épp a Hauptbahnhof mellett van, így még a taxi (kb 30 euró), vagy a tömegközlekedés (újabb 10 euró) költsége is ott van.

A Flixbus valamivel olcsóbban, 4800 forintért visz el minket egyből a reptérre, oda vissza persze ez is majdnem 10 ezer forint, de a Bécsen belüli közlekedést így megússzuk, és egy 30 ezer forinttal olcsóbb jegyért így már érdemes egy kicsit többet utazni.