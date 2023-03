Megszólalt a Wizz Air: ezért csúszik az utasok kártalanítása, rengeteg magyart érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sajtótájékoztató keretében jelentette be a Wizz Air új járatait, járatsűrítéseit, valamint Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, illetve Robert Carey, a légitársaság elnöke mutatta be az elmúlt évek eredményeit, a jövőre vonatkozó terveket. Ezek után pedig válaszoltak a légitársaság működésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekre, többek között a csúszó visszafizetésekről is beszéltek.

A Wizz Air a 2024-es pénzügyi évben tovább kívánja erősíteni pozícióját: közel 1000 útvonalon, több mint 50 országba kínál utazási lehetőséget, amellyel idén 67 millió utast fog elrepíteni úti céljára. A tervek szerint a vállalat a jelölt időszak végére már a Covid sújtotta évekhez képest megduplázza, vagyis 8000 főre bővíti munkatársai számát. A tervek részét képezi, hogy a pénzügyi év végére 200 repülőgépesre bővíti flottáját, amelynek 50 százaléka a legmodernebb, fenntartható Airbus A321neo repülőgépekből áll. A légitársaság nemrég bejelentette, hogy az utaskilométerenként számított átlagos szén-dioxid-kibocsátása 2022-ben mindössze 55,2 gramm volt, amely 15,4 százalékkal alacsonyabb a 2021-es évhez képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 15. repülőgép üzembehelyezésének köszönhetően több magyarországi útvonalon is növelni tudja járatsűrűségét, illetve két új úti cél kerül a magyar kínálatba: a dániai Koppenhága és az egyiptomi Sarm es-Sejk is közvetlenül elérhető lesz hamarosan. Növelik a járatsűrűséget a következő irányokba: Tenerife, Alicante, Madrid, Barcelona, Nápoly, Bari, Róma, Berlin, Athén, Dubai, Hurghada, és Dzsidda, Isztambul. A növekedés nem áll meg, a 2023-ra kitűzött 500-as flotta továbbra is cél. A tájékoztató elhangzott, hogy még mind a mai napig Kijevben van 3 gépük, melynek kihozataláról folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal. A 18. kerület légiutasadójával kapcsolatban Robert Carey kifejtette, hogy nem fogadták el a döntést, nem építették be a jegyárba ezt a díjat, bírósághoz fordulnak ez ügyben. A következő években 60-70 százalékkal magasabb kapacitással fogunk dolgozni, mint a Covid előtt, ennek oka, hogy mi stratégiailag közelítettük meg a pandémia időszakát. 200 fölé megy a gépállományunk a következő évben, ezek mind vadonatúj eszközök, ezzel nem csak hatékonyabb lesz a társaság, de a karbonlábnyomuk is jelentősen csökken – mondta el Váradi József, a WizzAir vezérigazgatója. A kormány esetleges reptérvásárlásával kapcsolatban azt közölte, hogy véleménye szerint nem a tulajdonos a lényeg, hanem a reptéren végrehajtott fejlesztések, így egy tulajdonosváltás alapjaiban nem befolyásolja majd a tevékenységüket. Az új beruházások óriási gazdasági előnyt jelentenek, illetve 350 repülőgépes megrendelés áll előttük, ám suppline chain ma elképesztően a hosszú, aki nem áll sorba, az nem juthat hozzá egyhamar új gépekhez. A pénzvisszatérítések csúszásával kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy az elmúlt nyáron mindenhol összeomlott az operáció, melynek oka, hogy olyan hatások érték a légiirányítást, amire nem voltak felkészülve. Ettől függetlenül ők a legkevesebb törléssel működő járat. Még mindig érződnek az elmúlt nyár utóhatásai, igaz, már látszik a fény az alagút végén. De tanultunk belőle - mondta. Mint kifejtette, a jövőben céljuk, hogy legyen elegendő call center kapacitásuk is az ilyen esetek hatékony lebonyolításának érdekében. Persze mindig vannak hangos esetek, melyeket felkap a sajtó, de a járataik 99,8 százaléka gond nélkül, üzemel, és igen, van csúszás a kifizetésekkel kapcsolatban, de sok esetben ezek vitatott kérdések, azaz még vizsgálják a panasz jogosságát. EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Wizz Air operációs vezetője: bizony keményen megérzik az utasok a különadót Az ünnepi időszakban közel annyian ülnek repülőre, mint a nyári szezon csúcsán, egészen biztosan lesznek késések, járattörlések már csak a meteorológiai környezet miatt is. A mostani nyár elé a korábbiaknál nagyobb tartalékokkal mennek neki, kapacitásnövelést hajtanak végre, három fronton. Először is megváltoztatták a repülési roaster, azaz a repülési programot. A maximálisan ledolgozható 12 órát csökkentették, azaz kevesebbet dolgozik a személyzet, így van még egy kis mozgástér a munkaórákban. Korábban a 12. órában ugyanis elveszítették a crew-t, ezért kellett bizonyos esetekben törölni a járatot. A produktivitást ezentúl másképp próbálják kinyerni a rendszerből. Másodszor a légitársaság mikromenedzselésén változtattak: decentralizált működésre álltak át a centralizáltról. Ezen felül pedig megduplázták az irodai alkalmazottak számát az operációban: 150-ről 300 főre. Egy sokkal robusztusabb rendszert hoztak létre, tehát egy ún. készenléti szolgálatot állítottak be, tartalék személyzetet. Az ellátási láncnak a hatékonysága továbbra is bizonytalan, így a légitársaságnak kell felkészülnie jobban az előttük álló szezonra.

