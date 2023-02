Ingázók, figyelem: jelentős változások a vonatközlekedésben, rengeteg magyart érint

Változtak a vasúti menetjegyek Ausztriába, a kishatárforgalomban február 1-től - közölte honlapján a MÁV.

Az eddigi EuroRegió kedvezményeket START Regio kedvezmény néven lehet megváltani, a START Regio AT menetjegy február 1-től megvásárolható a pénztárakban és az Elvira felületén. A MÁV-START 2023. február 1-től új régiós ajánlatot vezet be a Bécs és Győr közötti viszonylaton közlekedő regionális EURegio és távolsági EuroCity és Railjet express vonatokra. Az új kedvezménycsalád neve: START Regio Ausztria (START Regio AT).

A régebbi EuroRegio ajánlatokhoz képest újdonság, hogy a hetijegy és havibérlet már minden vonatra egységesen érvényes; a hetijegy és havibérlet már gyermekek, és az érintett osztrák városokban tanuló diákok számára is, még kedvezményesebb áron érhetőek el. Továbbá hetijegy és havi bérlet esetén már a távolsági vonatokra kedvezményes kerékpárjegy is vásárolható A START Regio ajánlatokat megkapják a a Klimaticket tulajdonosok is; a legfontosabb pedig talán az, hogy a menetjegyek és bérletek immár online is megválthatók.

Győr és Bécs között a csak EURegio vonatokon érvényes egyúti normál menetjegy ára 16 euró, míg KlimaTickettel már 6,1 euróért elérhető. A kerékpárszállítás díja 1 euró, a mind távolsági, mind regionális vonatokon érvényes normál hetijegy ára 2., illetve 1. osztályon 66,6, illetve 119 euró. KlimaTickettel 28,5 és 42,8 euróba kerül mindez.

Ez az érvényesség első napját követő hét azonos napját megelőző nap 24 órájáig érvényes. A kerékpárszállítás díja EURegio vonatok esetén: 1 euró/út vagy kerékpár hetijegy vásárolható 9 euróért; a távolsági vonatokon 5 euró/út, de bérlet váltása nem lehetséges.

A mind távolsági, mind regionális vonatokon érvényes normál havi bérlet ára 2., illetve 1. osztályon 235 és 420 euró, KlimaTickettel pedig 99,9 és 149,8 euró. A kerékpárszállítás díja EURegio vonatok esetén: 1 euró/út vagy kerékpár hetijegy vásárolható 9 euróért; távolsági vonatokon pedig 5 euró/út, bérlet váltása itt sem lehetséges.