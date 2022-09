Jöhetnek a tömeges étterem-bezárások Magyarországon? Kinyírja a vendéglátósokat a rezsiemelés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vendéglátósokat 2020 elején a koronavírus járvány már nehéz helyzet elé állította, de azt az időszakot a legtöbben még át tudták vészelni, most az emelkedő költségek okoznak gondot. A Fókusznak nyilatkozó vendéglátósok mind azt mondják, hogy nem terhelhetik tovább a vendégeikre a plusz költségeket, mert egyszerűen nem lesz vendégük. Ugyanakkor azt is tapasztalják, hogy a turisták a forint gyengülés miatt most dőzsölhetnek Budapesten.

Kisebb ételadagokkal, gyertyákkal, vastag függönyökkel készülnek a fűtési szezonra azok a budapesti éttermek amelyek eddig még nem zártak be. Több étterem úgy gondolja, nem terhelhetik tovább a vendégeikre a plusz költségeket, mert egyszerűen nem lesz vendégük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A koronavírus után most az emelkedő költségek miatt kerülhet nehéz helyzetbe több étterem is. A Fókusznak többen is nyilatkoztak arról, hogyan készülnek átvészelni ezt az időszakot. Átalakítjuk a fűtésünket, már megrendeltük azt az inverteres nagy hűtő-fűtőt, amivel fűteni fogunk, hogy a gázszámlánk ne legyen több millió forint – mondta Nemes Mihály a Tilos a Tilos ügyvezetője. Legalább 30%-ot kellene emelni, de a vendégkörük ezt már nem bírná el, hiszen a legtöbb vendégük diák. Bár sok turista utazik most Budapestre, a gyenge forint miatt, az éttermek zöme küszködik. Egy másik éttermes az adagokon változtatna, így még olcsóbban tudnának ételeket kínálni, mint mondta, a helyzetük napról napra romlik: az alapanyagárak mellett, a rezsiköltségük nekik is hatalmas. Havi 5 millióval nőttek a költségeik, ezért nagyjából 20%-ot kellen emelni az áraikon, de azzal elveszítenék a vendégeket, épp amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. Az étteremtulajdonosok igyekeznek minden lehetséges opción elgondolkodni. Hogy hosszútávon mi éri meg, még nem tudni. Legfőbb céljuk az, hogy a most következő bizonytalan időszakot a legkevesebb veszteséggel vészelhessék át.

Címlapkép: Getty Images

