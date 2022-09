Tömegek lepik el a legnépszerűbb sípályákat: erről jobb ha tudsz, mielőtt útnak indulsz

Lassan kezdődik a 2022/2023-as síszezon, igaz, kezdetben csak a magasabban fekvő terepeken. Azonban sok népszerű síparadicsomban még mindig tisztázatlan, hogy a síelőknek kell-e számolniuk a COVID-korlátozásokkal. Annyi biztos, hogy jelenleg nincs több korlátozva az alpesi országokba való belépés, sok helyen feloldották a kötelező maszkviselést.

A tavalyi szezonnál lényegesen kevesebb koronavírus-korlátozásra számíthatnak a síelők a most kezdődő szezonban - írja összefoglalójában a német autóklub. Az ADAC szerint Ausztriában, Svájcban és Franciaországban már meg is nyíltak az első sípályák, augusztus egytől már nyitva van a Hintertux-gleccser (Zillertal) és a Pitztal-gleccser is például.

Emellett október elsejével nyílik meg Breuil-Cervinia-Valtournenche síterep, 16-ától pedig Tignes, illetve a

Grande Motte gleccser is. A németországi síterületeken a szezon hagyományosan az év későbbi részében kezdődik. A Zugspitze-gleccseren például november közepén.

Ilyen szabályokat kell betartani

Az ADAC emlékeztet, hogy az osztrák szövetségi kormány egyelőre eltörölte a kötelező FFP-2 maszkviselést a felvonókon és az éttermekben, ugyanakkor a hatóságok továbbra is javasolják, hogy tömegben hordjunk maszkot. Ám jelenleg a szállodák és éttermek korlátozás nélkül fogadják a vendégeket, Ausztriába való beutazáshoz eltörölték a 3G igazolás meglétének követelményét.

Svájcban sem kötelező egyelőre a maszkviselés a zárt tereken. Jelenleg nincsenek korlátozások a szállodákban, éttermekben és bárokban. A Svájcba való beutazást sem kötik szabályokhoz.

Olaszországban az előző szezon végére már nem volt szükség a 3G igazolásra a sífelvonókban. A zárt felvonókban azonban a maszkkövetelmény egyelőre érvényben maradt. Hogy ez változni fog-e a síszezon kezdetével, az egyelőre még nem biztos. Ám jelenleg nincsenek korlátozások a szállodákban, éttermekben és bárokban. Az Olaszországba való beutazáshoz sincs szükség semmilyen igazolásra.

Franciaországban a tavalyi szezon végén már nem kellett bemutatni a 3G-s iogazolást. A felvonókon jelenleg nem kötelező a maszk viselése, de ajánlatos arcmaszkot húzni, ha zsúfolt a helyzet. Franciaországban sincsenek korlátozások a szállodákban, éttermekben és bárokban, valamint a beutazáshoz sincs szükség semmilyen COVID-igazolásra.