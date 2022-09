Már rég nem az elit hóbortja: ennyibe kerül ma egy luxus hajóút az Adrián

Több helyen is megjelentek olyan írások, hogy annyira elszálltak itthon a szállásárak, hogy ma már nincs sok különbség egy belföldi nyaralás és egy európai hajós körutazás közötti költségében. Ennek az elsőre meredeken hangzó állításnak jártunk utána: az általunk megszólaltatott szekemberek szerint az élmény ugyan összehasonlíthatatlan, de az árak is azok.

A nyári szezon alatt több olyan hír is megjelent, például a The Wall Street Journal online hasábjain is, miszerint míg a szállodai szobák, a repülőjegyek árai emelkednek, (sőt minden más az utazáshoz köthető szolgáltatás), addig van egy szegmens, ahol csökkennek az árak, ez pedig a hajós utak. Rengeteg óceánjáróra már napi 100 dollárért, 40 ezerért forintért fel lehet jutni, amely ár tartalmazza a kikötői díjakat és az adókat is, de nem ritka a 20 ezer forint/nap körüli ár sem. Közben a szállodai szobák az elmúlt két évben 20, a repülőjegyek 13 százalékkal drágultak a lap szerint. A Carnival Corp. szóvivője szerint a körutazások népszerűsége az emelkedő infláció idején is növekszik, mivel az élmény inkluzív jellegű: egyes hajótársaságok olyan csomagokat kínálnak, amelyek tartalmazzák az italokat, az ételeket, a szárazföldi kirándulásokat és még a repülőjegyet is.

Ennek kapcsán kíváncsiak voltunk, vajon itthon mi a helyzet: Magyarországról nézve is tényleg olcsónak számítanak ezek az utak? Illetve mire készüljön az, aki még sosem vett részt tengeri körutazáson, de kíváncsi rá.

Több helyen is megjelentek olyan írások, hogy ma már nincs sok különbség árban egy belföldi nyaralás és egy európai hajós körutazás között, az általunk megszólaltatott szakérők szerint azonban ezekkel a kijelentésekkel óvatosan kell bánni.

Ezt azért túlzásnak ítéljük, mert ugyan igaz, hogy a belföldi üdülések ára magas, lassan vetekszik a külföldi utakéval, de ez nem a hajóutakra vonatkozik, sokkal inkább egy tengerparti üdülésre lehetne igaz. Sok hajótársaság ajánlatait közvetítjük, a mostani időszakban az őszi szünetig a Földközi-tengeri egyhetes hajóutak a legnépszerűbbek. Lehet menni egyéni lejutással, de kínálunk bizonyos dátumokra fix csoportokat is, ami azt jelenti, hogy az odajutást is megszervezzük busszal vagy repülővel, sőt van a csoporttal végig egy magyar idegenvezető, aki akár a kikötés helyszínén is elviszi a csoportot fakultatív városnézésre.

- mondta el a Pénzcentrumnak Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója. Majd hozzátette, amivel egyáltalán összevethető az a legolcsóbb 489 eurótól induló ajánlatuk – ebben viszont nincsenek benne az odajutás, a fakultatív programok, és az italcsomagok árai.

Ezekkel a pluszköltséggel érdemes kalkulálni, és nagyjából egy kettes szorzót a végére kell tenni a fenti árnak.

Ugyanez igaz egy Karib utazásra is, aminek a szezonja inkább novembertől februárig tart, illetve az Arab-öböl még, ami nagyon népszerű jelenleg. Maga a hajóút ára, az hasonló, de természetesen az odajutás költsége nyilván borsosabb.

Amikor kitört a világjárvány, a hajós utak voltak az elsők, melyeket leállítottak, viszont ami nagyon érdekes, hogy utána viszonylag hamar újraindultak: amint jött az első lehetőség, azok, akik ezt a fajta üdülést nagyon kedvelik, abban a pillanatban elkezdtek foglalni. Szinte hamarabb tértek vissza, mint az egyéb üdüléseket választók. Érdekes tapasztalás, annak ellenére, hogy szigorú előírásokkal, tesztekkel lehetett csak felszállni, szigorú a protokoll.Ennek lehet oka, hogy ez azért mind a mai napig egy exkluzív élménynek bizonyul: másképp nem nagyon lehet ilyen kényelmes körülmények között ennyi programon rész venni, ennyi város meglátogatni, úgy hogy közben az ember éjszaka utazik, szinte észre sem veszi. Nyilván nem tömeges érdeklődésről beszélünk, nem olyan mint egy törökországi charterjárat, de van egy réteg, aki számára ez nagyon népszerű, keresik, és évről évre visszatérnek.

- tette hozzá Termes Nóra.

A balatoni és a hajós áraknak közük sincs egymáshoz

A fenti állításokat megerősítette Máté Miklós, CRUISEplus oldalt üzemeltető Marshaller Idegenforgalmi Kft. ügyvezető cégtulajdonosa is, aki szerint téves lenne azt gondolni, hogy a hajóút olcsóbb vagy ugyanannyi, mint egy belföldi út, és megtévesztő lenne egy tengeri hajóutat például egy balatoni szálláshoz hasonlítani.

„Nagy emelések voltak és lesznek, arról nem is beszélve, hogy minden hajóút elszámolása euró vagy amerikai dollár alapú, ami a kedvezőtlen forintárfolyam miatt extra költségeket ró az utazóra. Mivel hazánk tengerrel nem rendelkezik, így oda el is kell jutni, ami legalább 5-6 óra autóval. Ennek a mai költsége másfélszerese a covid előtti időszaknak (és ne felejtsük el, hazánkban ársapkás a benzin, ki tudja meddig, jelen állás szerint már csak október 1-ig – a szerk.)

Persze ki lehet fogni egy-egy jó árat és hozzá fapados megoldást az eljutáshoz, de nem ez az átlag. Példaképen, németországi repülőtereken (pl. Berlin) egy fél literes üdítő közel 4 euróba kerül, egy szendvics 6-8 euró-tól indul: apróságoknak tűnhetnek,

de ezek mind-mind megemelik az utazás költségét, méghozzá egyre markánsabban.

"Az más kérdés, hogy ár/érték arányban mindig verhetetlen volt egy hajóút más utazáshoz képest véleményem szerint, de az árkülönbség továbbra is megvan, az olló az elszálló árfolyam miatt pedig nyílik tovább - tette hozzá Máté Miklós.

A kulcs: az ár és az érték

Persze nem mindegy, hogy mit hasonlítunk össze: az árat vagy az élmény. Hiszen a tengeri hajózás valami egészen más - ezt már Varga Andrea a Hajoutkell oldalt üzemeltető 7Mérföld utazási iroda vezetője fejtette ki bővebben. Mint megtudtuk tőle egy tengerjáró hajó

minőségében az itthoni 4-5 csillagos szállodák szintjén van. Kínálatukban egy hajóút standard ára 100-200 EUR/fő/éj körül van kabintípustól függően: a legolcsóbb a belső kabin, a drágább a balkonos kabin. Ha ezt az alapárat vesszük, akkor már ez is elég versenyképes a belföldi szállodákéval. Mindig lehet előfoglalási árakat vagy akciókat kifogni, ahogy ezt meg lehet tenni a belföldi szállásokon is.

A hajóút ára tartalmazza a szállást a választott kabinban, valamint a hajó szolgáltatásainak nagy részét. Ez már hajófüggő, hiszen a kisebb hajókon kevesebb, a nagyobb és újabb hajókon pedig sokkal több szolgáltatás van. Még a legrégibb és kisebb tengerjárókon is van medence, pezsgőfürdő, fitneszterem, színházterem, sportpályák, gyerek- és felnőttprogramok, játszószoba a kicsiknek; az újabb és nagyobb hajókon ezen felül lehet körhinta, sziklamászófal, kötélpálya, korcsolyapálya, dodzsem, billiárd, vizes játszótér, szörf- vagy épp szabadesés-szimulátor, minigolf-pálya.

A hajóút ára napi ötszöri étkezést jelent: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora; miközben az itthoni szállodák legnagyobb része maximum félpanziós – nagyon kevés a teljes ellátás vagy az all inclusive lehetőség. A svédasztal kínálata is nagyon más egy 50 szobás hotelben, mint egy hajón: nyilván jóval kisebb létszámra nem kell/nem is érdemes annyi félével készülni.

Amikor kiköt egy hajó, az utasok jellemzően partra szállnak, körülnézni. De ha egy könnyed nyári programot nézünk: leszállni egy kikötővárosban, körülnézni, visszamenni a hajóra ebédelni különösen gyerekekkel sokkal gazdaságosabb, mint belföldön a kirándulás közben éttermet keresni, fagyit fizetni, stb.

Ár-érték arányban így egy hajóút elég sok belföldi szállodánál jobb, de árban nem tudnak versenyezni egymással

Ugyanakkor Varga Andrea arra is felhívja a figyelmet, hogy a hajó minden reggel másutt köt ki, ami nyilván új élményeket is jelent mindenféle pakolászás és hurcolkodás nélkül. Az itteni kirándulások költsége elég hasonló ahhoz, mintha itthon szeretnénk egy szállodából minden napra más programot.

A gyerekes családoknak nem mindegy mit választanak. Itthon nagyon kevés szállodában van lehetőség 2 felnőtt +2 gyerek elhelyezésére (a leggyakoribb a kétágyas szoba, utána jönnek a háromágyasok, de a négyágyast már vadászni kell). Ha találunk négyágyas szobát, akkor szállodától függően jó, ha 6 éves kor alatt ingyenes, fölötte biztosan fizetni kell, miközben a legtöbb hajón 12-18 éves korig ingyenesek a gyerekek, csak kikötői illetéket fizetnek. Ehhez jönnek azok az „apróságok”, amikről minden szülő tudja, hogy egy nyaralás alatt összességében jelentős összeget adnak ki: egy fagyi itt, egy lángos/pizza ott; akkor éhes, amikor még nincs vacsora; élményeket szeretne akár helyben (pl. játszótér, játékszoba, ha nagyobb videojátékok, stb.) vagy olyat, ami belföldön külön fizetős, akár strandbelépőről akár élményparkról, stb. beszélünk.