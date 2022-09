Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. szeptember 8.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. szeptember 8.

Névnap

Mária, Adrienn

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.08 Ft

CHF: 405.73 Ft

GBP: 456.05 Ft

USD: 396.28 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. szeptember 7.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 4, 11, 14, 17, 19, 20



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 68 db

5-ös találat: 2820 db

4-es találat: 40993 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8680 Ft

MOL: 2684 Ft

RICHTER: 7790 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.09.09: Napközben átmenetileg csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap, majd késő délután, estefelé nyugat felől ismét felhőzet-növekedés kezdődik. Éjjel a déli és keleti tájakon is megszűnik a csapadék, majd átmeneti szünetet követően a nap vége felé nyugat, délnyugat felől egy újabb csapadékzóna érkezik. Hajnalban a szélcsendes helyeken pára- ködfoltok is képződhetnek. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 14 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható.

2022.09.10: Napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Legtovább az északkeleti megyékben marad felhős az ég. Több helyen várható eső, zápor, helyeként zivatar, majd a felhőzettel összhangban a csapadékhajlam is csökken. Hajnalban pára- ködfoltok is képződhetnek. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 26 fok között alakul, de a legtovább felhős, csapadékos északkeleti tájakon 20 fok alatt is maradhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség általában kedvezően alakul, délután néhol átmenetileg megemelkedhet az ózon koncentrációja. (2022.09.08. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2022.09.07)

Akciók

