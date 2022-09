10+1 tipp a rezsiemelés kivédésére: így főzz kevesebb gázzal, tízezreket spórolhatsz

A spórolások időszakában összegyűjtöttünk 10+1 tippet, hogyan tudsz minél gyorsabban, hatékonyabban főzni vagy sütni, ha gázüzemű sütőd van. Meg fogsz lepődni: olyan dolgok is vannak közte, amire talán nem is gondoltál volna akkor sem, ha a család konyhatündére vagy már évek óta.

Augusztus elseje, de inkább már a nyár közepi rezsiemelések bejelentése óta magyar családok tízezrei rettegnek attól, mennyivel kerül majd többe a gáz, valamint a villany, ha túllépik a kormány által megállapított átlagfogyasztást. Az első, már emelt díjakat kérő rezsiszámlák meg is érkeztek, és a magyarok kétségbeesetten számolgatnak: megnézik, min és hol lehet spórolni. De mit tegyünk akkor, ha a mindennapi étel előállításához feltétlenül szükségünk van a gázüzemű sütőnkre? Mutatunk néhány tippet, hogyan spórolhatunk akkor, ha gáztűzhelyünk-, illetve sütőnk van – így talán segítünk neked is, hogy akkora összeget spórolj meg, amekkorát csak lehetséges.

Főzés előtt: gyűjtsd össze a szükségeseket!

Ha már azelőtt előkészítjük az elkészítendő ételhez a hozzávalókat, hogy begyújtanánk a sütőt, akkor máris elkerüljük, hogy hosszú percekig szinte feleslegesen menjen a gáztűzhely vagy a sütő. Szedj elő minden olyan hozzávalót, ami a recept szerint kelleni fog, vágd össze előre a húst, vagy vajazd ki mondjuk a tepsit, ezekhez egész biztos, hogy nem kell azonnal a sütő vagy a tűzhely. Amit csak lehet, készíts el, hogy már csak az utolsó fázis legyen a bekapcsolás – ráadásul így a kapkodást is elkerülöd, ami főleg kezdő szakácsoknál gyakoribb.

Nem szivárog?

Minden sütés-főzés előtt talán felesleges ellenőrizni, de néha azért érdemes megnézni, hogy mind a gázsütő, mind a csövek rendesen működnek, nincs-e szivárgás vagy hasonló rendellenesség a működésben. Amellett ugyanis, hogy komoly pazarlás, még komoly veszélyeket is rejt ez magában, extrém esetben gázrobbanás vagy gázmérgezés is lehet a vége, szóval ha mi nem is értünk hozz, szakemberrel jó lehet megnézetni a csöveket, tűzhelyeket legalább évente.

Töröld el az edényeket!

Az egyik leggyakoribb hiba, amit nem csak kezdő, hanem haladóbb konyhatündérek is elkövetnek, az az, hogy némileg még nedves edényben kezdik meg a főzést a gázon. Ez azért hiba, mert míg a néhány vízcsepp is elpárolog a tűzhelyen az edényből, nem kifejezetten nevezhető spórolósnak, ugyanis a gáz ekkor egy kicsit többet fogy, hogy mindez megtörténjen. Tehát: száraz, cseppmentes edényt tegyünk oda a tűzhelyre.

Ne főzd túl!

A gáztűzhelyen a szakemberek szerint valamivel finomabb ételek tudnak készülni, mint mondjuk az elektromos tűzhelyen, de azt a veszélyt is magában rejti, hogy túlfőzzük, túlsütjük az ételt. Erre nem csak a spórolás miatt kell odafigyelni, hanem azért is, mert a túlfőzés miatt a hozzávalók íze is eltűnhet, az egész étel is tönkremehet, ha nem vagyunk elég óvatosak. Célszerűbb, ha eleve kisebb lángon főzünk, így nagyobb eséllyel lehet sikerünk a konyhában – persze azért a recept utasításait, ahol tudjuk, tartsuk be, hogy ne nyers ételt tegyünk a családtagok vagy barátok elé, de hosszabb időtartamra felesleges a nagyobb gázláng használata.

Alternatív megoldások

Lehet, hogy ideje azt is alapjaiban átgondolnod, pontosan milyen eszközöket használsz a konyhában a sütés-főzéshez. A sütéshez egyre népszerűbbek Magyarországon is az úgynevezett air fryerek, vagyis olyan konyhai gépek, amelyek olaj nélkül végzik a sütést – a magyar konyha számos klasszikusa elkészíthető vele, ráadásul az olaj mellőzése miatt némileg egészségesebb is.

Ha pedig inkább főzni szoktunk, a kuktafazék lehet az ésszerű megoldás. Ezek az eszközök gombnyomással vezérelhetők, vagyis a beállítás után pontosan annyi ideig forralja a vizet vagy főzi az ételt, amennyit szükséges, így pedig biztosak lehetünk abban, hogy egyetlen köbméterrel sem használunk több gázt a főzéshez, mint amennyi feltétlenül szükséges. Érdemes tehát körülnézni a boltokban air-fryer vagy kuktafazék után, néhány tízezer forintért már egészen jókat is találhatunk, hosszú távon pedig csak spórolunk velük.

Pontosan számoljuk ki a vízmennyiséget

A főzés számos esetben indul azzal az aktussal, hogy a megfelelő vízmennyiséget odatesszük a tűzhelyre, hogy felforrjon. Ez, bár a leggyakoribb és legelső mozdulat szokott lenni, nagyon sok embernek okoz gondot, előfordulhat, hogy túl sokat teszünk oda felforrni. Ez nem csak az ételünket teheti tönkre, de azzal a kockázattal is jár, hogy sokkal több gázt használunk a szükségesnél, vagyis újra csak a pénzt dobjuk ki az ablakon, és kitesszük magunkat és családunkat annak a veszélynek, hogy átlendülünk az átlagfogyasztáson. Mindig legyünk ennél a főzési aktusnál is körültekintőek, hogy a spórolás itt is érvényesülhessen.

Áztass, amit csak lehet

Ha zöldségfélék, esetleg rizs vagy más hasonló ételek is kerülnek a tányérra, azokat célszerű beáztatni. Ennek az az oka, hogy a hozzávalókból így a főzéskor nem fog kicsapódni az íze, illetve a főzési, sütési folyamatot is képes felgyorsítani, ha az áztatástól kicsit már puhábbak – így tehát gyorsabban megvagyunk a készítéssel, és megint kevesebb gázt használtunk hozzá.

Hol a fedő?

A serpenyőben készült ételek esetében több recept is előírja, hogy amíg fő az étel, tegyünk rá fedőt, és ez vonatkozhat akár többféle ételre is. Tegyünk hát így, hiszen spórolni tudunk azzal, ha az étel gyorsabban készül el, ráadásul a fedővel megelőzzük a zsíros, olajos kicsapódást, tehát a konyhai kellemetlen baleseteknek is elejét vesszük.

Olvasszunk ki minden fagyasztott ételt

Abban az esetben, ha csak készételt főzünk meg, vagy valamelyik hozzávaló a mélyhűtőből érkezik, a spórolás és az egészségi szempontok miatt is fontos, hogy jó előre kivegyük onnan. Eleve nem egészséges félig még fagyott ételt elkészíteni, ennek ugyanis ételmérgezés is lehet a vége, de a gázzal is spórolunk, mert így nem kell jobban feltekernünk a gázt a főzéskor.

Több napra is főzhetünk előre

Ha nem vagyunk túl válogatósak, és a család is nyitott rá, egy főzéssel akár két vagy három napra is elkészülhetünk előre. Persze ilyenkor nagyobb az adag, amit megfőzünk- vagy sütünk, a következő két napon viszont nem kell újra a tűzhely mellé állnunk, amivel újra csak spóroltunk a drága gázzal.

+1: Étkezzünk családilag

A közös étkezések amúgy is jót tesznek a családdal, elmesélhetjük egymásnak, kivel mi történt aznap, milyen öröm vagy bánat ért minket. Ha egy időben eszünk, nem kell akár többször is megmelegítenünk az ételt, és ha nincs mikrohullámú sütőnk, akkor ezt újra a gázon kellene megtenni. Így tehát biztosítjuk a spórolást, valamint hogy a családtagjainkkal is közelebb kerüljünk egymáshoz.

