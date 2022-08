Közveszélyes, mégsem korlátozzák: itt tart az elektromos roller szabályozás 2022-ben

Lényegesen több az elektromos rollert használókat érő közlekedési baleset a traumatológusok tapasztalata szerint. Gyakori az arc-, a kulcscsont-, a boka-, a kéztörés, de volt már gerinc-törött áldozat is. A balesetek többsége elesés, és mintegy ötöde ütközés. Ennek ellenére nincs még hivatalos álláspont a szabályozással kapcsolatban. Egyelőre az sem biztos, hogy külön járműkategóriába sorolják-e majd az e-rollert, vagy a kerékpárokhoz, esetleg a segédmotorokhoz fog tartozni. Egyes városi önkormányzatok próbálnak valamiféle korlátozást bevezetni, de az egységes rendszertől még messze vagyunk.

A Manninger Jenő Baleseti Központ (országos baleseti intézet) szakmai munkacsoportja tavaly márciustól októberig gyűjtötte, hogy hány páciens érkezett a sürgősségi ügyeletükre kerékpár-, roller, illetve elektromos roller baleset után. Bodzay Tamás orvosigazgató közölte az adatokat a Népszavával, melyek szerint bő hat hónap alatt mintegy 1553-an szenvedtek balesetet. A legtöbb sérült (1115) kerékpározott, 296-an e-rollereztek és 142-en mechanikus rollert hajtottak. Míg a kerékpáros sérülteknek csak a 4 százaléka, a rolleresek 6 százaléka, addig az elektromos rolleresek 27 százaléka, azaz több mint negyede volt ittas.

A legtöbb e-roller invázió sújtotta országhoz hasonlóan Magyarország is le van maradva a KRESZ módosításával, amelyet az e-rollerek terjedése igencsak indokolna. A jogszabályok jelenleg nem is ismerik az elektromos roller fogalmát.

Pintér Sándor belügyminiszter még 2019-ben jelentette ki, hogy „az elektromos rollert a hatályos szabályozás alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros kerékpárnak lehet megfeleltetni. A rendőrség a jogszabályok alapján köteles eljárni”. Ez alapján tehát jogosítvány, bukósisak, 14. betöltött életév szükséges az e-roller vezetéséhez, amelyet ráadásul nem is szabadna kerékpársávban használni - járdán meg pláne nem - , illetve utast is tilos szállítani rajta. A valóságban azonban egyáltalán nem így fest az e-rollerek használata.

A Technológiai és Ipari Minisztérium közlése szerint „a közúti közlekedésben irányadó Bécsi Egyezmény sem ad egyértelmű iránymutatást“. Ezért amíg elkészül a szabályozás, addig - részben ellentmondva Pintér Sándor korábbi állásfoglalásának - „a kérdéses eszközökre típusuktól függően a kerékpárok vagy a segédmotoros kerékpárok közlekedési szabályai alkalmazhatók” - írja a lap, de hogy mikor melyik és ez mitől függ, azt nem részletezte a minisztérium. A KRESZ rolleres módosításáról már tavaly született egy tervezet, ám hogy annak az elfogadása hol tart, nem árulta el a minisztérium. Annyit azonban közöltek, hogy „az említett eszközök közlekedésére vonatkozó előírásokat elkülönítve határozná meg“, vagyis önálló járműkategóriában gondolkodnak.

Vannak önkormányzatok, amelyek viszont nem várnak a központi szabályozásra; saját hatáskörben próbálják valamilyen mederbe terelni főleg a bérelhető eszközök használatát. Az első kerület például úgy, ahogy van, betiltotta a bérrollerek használatát. Az V. kerület korábban szintén betiltotta az e-rollereket, idén azonban megállapodott az egyik szolgáltatóval, hogy bizonyos szabályok betartásával működhetnek a kerületben. Ezek szerint a Belvárosban csak 18 év felettiek bérelhetik ki az egyedi azonosítóval ellátott gépeket, amelyek a sétálóövezetekben automatikusan leállnak. Hasonló szoftveres megállásra számíthatnak a bérrollerezők Székesfehérvár sétálóutcáiban is.

A Jövő Mobilitása Egyesület maga is tett javaslatokat a szabályozásra. Eszerint el kellene különíteni a legfeljebb 20-25 km/h-s sebességre képes e-rollereket a már-már robogónyi teljesítményt leadó erőgépektől. Előbbihez nem lenne szükség jogosítványra, e fölött azonban be kellene vezetni, ahogy a féklámpát és az irányjelzőt is, valamint a védőfelszerelést és a felelősségbiztosítást. Pukler Gábor az egyesület elnöke szerint

a KRESZ rolleres módosításai jó esetben 2023 őszén jelenhetnek meg.