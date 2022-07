Így lett Tihany Magyarország levendula-fővárosa: hihetetlen, de erre is használható a gyógynövény

A legtöbb embernek nem kell bemutatnunk korunk egyik legdivatosabb növényét, a levendulát, hiszen jellegzetes illatáról, üde, lila színéről már messziről felismerhetjük – azonban a levendula jóval több mindenre jó, mint azt gondolnánk - írja a HelloVidék.

A levendula egy, az árvacsalánfélék családjába tartozó növénynemzetség, ma már számtalan alfaját, nemesített fajtáját hasznosítjuk többnyire kerti dísznövényként, konyhakerti fűszernövényként, egyébként a kozmetikaiiparban termesztik és használják nagymennyiségben. A levendula őshonos növény Európában, a Mediterráneumban, de egész Délnyugat-Ázsiában és Indiában is termesztik.

A levendula, mint parfümnövény a 19. században vált igazán elterjedtté, főként Angliában és Franciaországban – nem hiába, a mai napig a provance-i levendulamezők a leghíresebbek, természetesen a magyar tihanyi levendula mellett. Annak, hogy így kiépült Franciaországban a levendulatermesztés, taktikai okai is vannak: még az I. világháború előtt úgy gondolta a francia kormány – és a parfümkészítők -, hogy a levendulatermesztés megakadályozza a dolgozó népesség elvándorlását a térségből. Korábban a levendula helyén mandulát termesztettek, ám az értékes virágok ültetése végett felszámolták a gyümölcsösöket.

Levendula Magyarországon: Tihany meghódítása

A levendula az 1920-as években érkezett meg Magyarországra, a kor neves gyógynövényszakértőjének, Bittera Gyulának köszönhetően, aki egyenesen Provance-ból hozta a vetőmagot. Igaz, korábban is előfordult már a levendula Magyarországon, azonban ez csak a kolostorok gyógynövényes kertjeire vonatkozott. Bittera a tihanyi apátságtól bérelt területet, hogy francia mintára megpróbálkozhasson a levendulatermesztéssel – amit sikeresen véghez is vitt -, azóta Magyarország leghíresebb levendulatermő vidéke Tihany.

Bittera olyan nagy sikerrel vitte véghez projektjét, hogy kiderült, a tihanyi levendula illóolajtartalma még a provance-inál is magasabb – ez a térdég speciális, félsziget-jellegének köszönhető, ugyanis ez az ország egyik legnapfényesebb, egyben legszárazabb, fél-mediterrán éghajlatú vidéke, ráadásul a levendulának kedvező vulkáni alapkőzet is Tihany malmára hajtja a vizet. A mezők fénykorukban 20.000 kg levendulát is kitermeltek, a betakarítást lányok és asszonyok végezték június 25. és július 20. között.

Az évek során a tihanyi levendulamezők egyre csak bővültek, a két világháború közt keserűmandula fákat ültettek közéjük, melyek közül néhány mind a mai napig megmaradt. A szocializmus sajnos a tihanyi levendulának sem kedvezett: a ’60-as években beszántották és szőlőt telepítettek a helyére, a maradék területek pedig elvadultak. A levendulamezők „újjáélesztése” a ’80-as években kezdődött, a ’90-es évektől pedig új területeket is levendulaművelés alá vontak.

