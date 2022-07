Minden második magyart érint: így kerüld el a stresszes nyaralást

Nem szabad csupán a nyaralástól várnunk a boldogságot, hanem a mindennapokban is törekednünk kell arra, hogy megfelelőképpen kikapcsolódhassunk. Rácz-Molnár Lili pszichológus az RTL reggeliben elmondta, hogy a nyaralás alatt érdemes digitális-detoxot tartani, hogy ne zavarják meg a pihenést a folyamatosan érkező hírekkel.

A nyaralás sokak számára, hasonlóan a szilveszterhez nem a pihenésről szól, hanem egyenesen stresszfaktort jelent. Hosszú ideig tervezgetjük, és addig-addig görcsölünk azon, hogy minden rendben legyen, hogy képtelenek vagyunk elengedni magunk. Ezzel pedig pont a fordítottját érjük csak el.

Meg kell tudnunk ugyanis lelkileg is érkezni a nyaralásba, hogy tudjunk megfelelően relaxálni. A fő probléma Rácz-Molnár Lili szerint az, hogy egész évben túlhajtjuk magunkat és úgymond mindent egy lapra teszünk fel.

A lélek meg a test nem bírja azt, hogy egész évben hajtunk, aztán majd lesz egy hét, amikor itt van a pihenés ideje. Ebben van egy erőltetett jelleg – vélekedett a pszichológus, aki szerint nem véletlen, hogy sokszor ilyenkor betegszünk meg. Hiszen ekkor érezzük azt, hogy most elengedhetjük magunkat.

Próbáljunk meg az évközben is köztes pihenést beiktatni, nem feltétlen üdülés formájában, mert nyilván ennek anyagi vonzata is van. Hanem a mindennapokban megtalálni azt, hogy tudjunk lazítani. Ez nem úgy megy, hogy akkor egy hetet megnyomok és akkor majd a hónap végén alszom két napot. Aludni is minden nap kell

– tanácsolja a szakember, aki szerint a legjobb megoldás a modern embernek a digitális detox. Ugyanis az állandó értesítések, hívások kirántanak minket a pihenésből és nem tudunk a nyaralásra koncentrálni.

A modern korunk problémája, hogy azt gondoljuk, hogy „akkor leszünk boldogok, ha…”. És akkor a boldogság máris valamihez van kötve, ami nagyon múlandó és nagyon könnyen elveszíthető – mondja Rácz-Molnár Lili. Szerinte ugyanis ez veszélyes, hiszen – ahogyan azt az elmúlt két évben is megtanulhattuk

– bármi, bármikor borulhat.