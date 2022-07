Így nyugodt szívvel indulhat nyaralni a család: nem kell betöréstől tartani

A nyár igazi csúcsszezon a betörők számára, hiszen sokan akár hetekre is üresen hagyják a lakásukat, házukat, így a betolakodóknak bőven van ideje felmérni a bejutási lehetőségeket és a kockázatokat. Néhány alapvető szabály betartásával és egyszerű, pénztárcabarát megoldásokkal azonban a nyaralás alatt is biztonságban tudhatjuk otthonunkat és értéktárgyainkat – ezeket gyűjtötte most össze az Euronics szakértője.

Alapvető óvintézkedések

A nyaralás alatti biztonság egyik legalapvetőbb eleme, hogy ne adjunk hírt a világnak arról, hogy üres a lakás. Bár csábító lehet a pihenésünk minden mozzanatát nyilvános közösségimédia-posztokban megosztani, biztonsági szempontból ez nem a legbölcsebb döntés. Ha tehetjük, a vakáció alatt inkább csak szűkebb körben jelentsünk hollétünk felől, a nyilvános posztolást pedig inkább hazatértünk utánra időzítsük.

Az örökérvényű trükk: fény és hang

Örökérvényű trükk, hogy a nyaralás alatt égve hagyunk egy lámpát vagy bekapcsolva hagyjuk a zenét, ezzel elriasztva a kéretlen vendégeket. Ezeknek azonban nem szükséges állandóan bekapcsolva lenniük: egy okoskonnektorral vagy okosizzóval esténként egy mobilalkalmazásból is bekapcsolhatjuk a WiFire csatlakoztatott eszközöket, vagy ha nem akarunk ezzel foglalkozni a nyaralás alatt, előre be is programozhatjuk, hogy egy adott napon belül mikor kapcsoljanak be a fények és a hang. Így sok energiát spórolhatunk a nyaralás alatt, hiszen nem folyamatosan használják az áramot a kütyük.

Kamerák a lakásban

Ha a környékünkön nincsenek kültéri kamerák, és nem szívesen vállalnánk magunkra a kiépítés költségeit, a nyaralás előtt gyorsan üzembe helyezhetünk egy beltéri okoskamerát.

Már 20 000 Ft alatt kaphatók olyan intelligens beltéri kamerák, amik érzékelik, ha mozgás van a lakásban, és azonnal értesítést küldenek a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazásban a felhasználó számára. Így gyakorlatilag egy pénztárcabarát, házi riasztórendszert kapunk a beszerelés költségei és távfelügyeleti szolgáltatási díj nélkül

– mondja Stummer Attila, az Euronics szakértője. A rendőrséget természetesen ilyen esetben magunk kell, hogy értesítsük, ha valami gyanúsat látunk a felvételeken.

Sok kamerához kapcsolódik távolról is elérhető felhőszolgáltatás, aminek köszönhetően a világ bármely pontjáról visszanézhetjük az otthonunkban készült felvételeket, de szinte kivétel nélkül minden kamera lementi a képkockákat saját memóriakártyájára vagy a hozzá kapcsolt HDD-re is. Kamerából vezetékes és vezeték nélküli, akkumulátoros verziót is választhatunk – utóbbiak akár fél évig is működnek egyetlen töltéssel, memóriakártyára rögzítik a képet és nem igényelnek semmilyen vezetékes kiépítést, éppen ezért egyre népszerűbbek.

Vezeték nélküli riasztórendszerek

Szintén egyre népszerűbbek az egyszerű, bekötést nem igénylő, elemmel működő, és ennek okán bárhová könnyen telepíthető vezeték nélküli riasztórendszerek. A mozgásérzékelővel, kamerával, vagy mozgásérzékelős kamerával összekötött szirénák nem csak a betörőket riasztják el, de a kamerákhoz hasonlóan értesítést is küldenek a felhasználónak. Érdemes tudni, hogy minden esetben megbízhatóbbnak számítanak azok az okosotthon-eszközök, melyek egy központi HUB-hoz csatlakoznak, így a WiFi-jel elvesztése esetén is működőképesek maradnak, mivel a HUB vezetékes internettel működik.

Egyéb trükkök a biztonságunkért

A már említett kamerák, riasztórendszerek és okoskonnektorok mellett olyan kedvező árú kütyüket is beszerezhetünk, mint az ajtóba szerelhető nyitásérzékelők vagy az egyszerű mozgásérzékelők – ezek mind további biztonságot garantálnak otthonunknak. Ha csak szimplán azt a benyomást akarjuk kelteni, hogy otthon tartózkodunk, sokat segíthetnek az előre beprogramozott eszközök is: a napnyugtakor automatikusan leereszkedő redőnyök, felkapcsolódó lámpák. Ha szeretnénk egy profi védelmi rendszer látszatát kialakítani, az okoseszközök és riasztók mellett jó választás lehet egy – vagy akár több – álkamera felszerelése a bejárati ajtó vagy a kapuk környékére.