Itt vannak a részletek: egységes parkolási rendszer jön Budapesten

A jelenlegi bonyolult, átláthatatlan, összesen 27 féle parkolási zóna helyett átlátható, 4 zónatípusból álló egységes parkolási rendszert vezet be a Fővárosi Önkormányzat. Az egységes rendszer célja, hogy az autóval közlekedők könnyen értelmezhető zónarendszert használhassanak, az egységes rendszerhez megújuló információs rendszer is tartozik majd. Az új zónarendszerhez illeszkedő új díjazás a közterületi parkolóhelyek esetében az autók gyorsabb cserélődését, így a parkolóhelyek jobb kihasználását célozza.

A mai budapesti parkolási rendszer átláthatatlan és nehezen követhető, ami komoly hátrány az autóval közlekedők számára. A különböző parkolási díjak, üzemidők és időtartam-korlátozások, valamint egyéb kiegészítő szabályok alapján 27 különböző zónatípus létezik, ami követhetetlen és nehezen értelmezhető. Az utcákon található parkolási tájékoztató táblák sem egységesek, ezek kialakítása és információs tartalma is kerületről kerületre változik. A jelenlegi szabályozás nem ösztönzi kellően a közterületi parkolóhelyeken az autók gyorsabb cserélődését, így nehezebb parkolóhelyet találni az utcákon, miközben a városban elérhető mélygarázsok kapacitása sokszor kihasználatlan.

Az új, egységes parkolási rendszer a korábbi 27 zónatípus egységesítésével 4 könnyen átlátható és értelmezhető zónát hoz létre. A négy zónában egyértelműen szabályozva vannak a parkolási árak, az üzemidők és az időtartam-korlátozások.

Az új rendszerben az alábbi zónák jönnek létre:

A zóna: 600 forint, 8.00-22.00, max 3 óra

B zóna: 450 forint, 8.00-20.00, max 3 óra

C zóna: 300 forint, 8.00-18.00, max 3 óra

D zóna: 200 forint, 8.00-18.00, időtartam-korlátozás nélkül

Az új zónák közötti határokról a kerületek javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt soron következő, június 29-ei ülésén.

Az új, egységes parkolási rendszer részeként új, egységes információs táblák is megjelennek az utcákon, amelyek egyértelművé teszik az egyes parkolási zónák jellemzőit, így könnyebben használhatóvá és gyorsabban felismerhetővé teszik az autóval közlekedők számára.

Az új, egységes parkolási rendszerhez illeszkedő parkolási díjak, valamint a három órás időtartam-korlátozás kiterjesztése a közterületi parkolóhelyek gyorsabb cserélődését ösztönzik. Ezzel elérhető, hogy az utcai parkolóhelyek elsősorban a gyors, rövid időtartamú parkolási igényeket szolgálják, ezzel javítva ezeknek a parkolóhelyeknek a hatékonyságát.

Az új, egységes parkolási rendszer a Fővárosi Közgyűlés jövő heti támogató döntése esetén 2022. szeptember 5-én lép életbe.