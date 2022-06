Így éld túl a családi kirándulást: filléres trükkök a hosszú utazáshoz

Pokollá válhat a kirándulás, hogy ha nem vagyunk elég naprakészek és nem tudjuk lekötni a gyerekek figyelmét a hosszabb utakon. Ezekkel a trükkökkel extra költségek nélkül sikerülhet!

Egy hosszabb út előtt nem szükséges rögtön a játékboltba szaladni, mert számtalan olyan játék van, amit minden felnőtt jól ismer, csak át kell adni a gyerekeknek. Vágó Erika játékszakértő szerint mindig arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy bármilyen játékot találunk, a gyerekek új élményt kapjanak tőle.

„Nagy kedvenc a barkochba, különösen jó családtagokkal és olyan tárgyakkal játszani, amik a kocsiban találhatóak. De a kő-papír-olló játék vagy a szólánc is népszerű, ennek az a lényege, hogy mindig az adott szó utolsó betűjével kell mondani a következő szót. A „fekete, fehér, igen, nem” játék is már-már klasszikus, ráadásul könnyűnek tűnik, de ez csak a látszat. Ha autóval utazunk, akkor érdemes megtanulni az autók márkajelzéseit. Lehet pl. autó bingót játszani: ki talál hamarabb egy Opelt, Suzukit vagy BMW-t? A mesekitalálást is élvezhetik, sőt, játszhatja az egész család. Ilyenkor az első játékos mond egy mondatot, a következő folytatja, és így tovább, így közösen alkot meg a család egy új mesét” – mondta a tanácsait Vágó Erika.

A kicsiknek az érzékfejlesztő játékok se maradjanak otthon

A legnehezebb feladat a legkisebb korosztály figyelmét lekötni, de Erika szerint erre is van megoldás:

1-2 éves korig még tényleg az a szempont, hogy valamit megnyomjanak, meghúzzanak, bedobjanak, kivegyenek, tekerjenek, csavarjanak. Őket még ezek érdeklik, na meg, hogy amivel játszanak, az villogjon és hangot adjon ki. Az ilyen interaktív játékok nagyon sok érzéket fejlesztenek, a kézügyességtől, a hallásig. Az érzékfejlesztő játékok használata akár 3-4 éves korig is kitolódhat, nagyon hasznos, ha már a tanulást is segíteni tudja.

Érdemes több típusú játékot beszerezni

Kicsit tovább haladva a korosztállyal a mozaikkészítő és matricás játékok a kedveltek. Utóbbi előnye, hogy sok matricás játék már úgy van elkészítve, hogy többször át lehet ragasztani, így sokáig játszható. A nagyobbak pedig már a Rubik-kockán túl is tudnak logikai utazós játékokból választani.

Egy-egy játék akár 100-120 feladatból áll, és több nehézségi szinttel várja őket. Így megvan az az élményük, hogy mindig tovább tudnak jutni, egyre jobbak és jobbak lehetnek, mint a számítógépes játékoknál. Érdemes azért „a kevesebb néha több” elvet választani, amikor játékokat vásárolunk. Át kell gondolni, mi érdekli a gyereket, és mire van szüksége. Ha több típusú játék van – logikai, alkotó, társasjáték –, akkor a választás lehetősége is nagyobb. Ugyanakkor néha szükség van olyan játékokra is, amiknek nincs kifejezetten céljuk, csak el lehet velük babrálni

– tette hozzá Vágó Erika, az okosjatek.hu tulajdonosa.

Mágneses és maszatmentes játékok

Az utazás során azt is érdemes figyelembe venni, hogy talán a szülők pont kiszakadnának egy kicsit a gyerekzsivajból. Ilyenkor érdemes bekészíteni néhány foglalkoztató füzetet, vagy épp papírt és ceruzát, amivel a már szintén jól ismert torpedót és amőbát is játszhatják a gyerekek.

Azt tapasztalom, hogy sokszor vannak olyan szülők, akik a nyaralás alatt nyugalmat szeretnének. Ilyen esetben ők inkább egyedül játszható játékokat keresnek a gyerekeknek. Nagyon jók a mágneses utazó játékok, ezek előnye, hogy a kocsiban sem esnek szét a darabok, de népszerűek a maszatmentes játékok is. Kell hozzájuk egy kis víz, de ha ez ki is folyik az autóban, semmi nem lesz maszatos

– árulta el az okosjatek.hu tulajdonosa, aki azt is hozzátette, hogy nagyon sok olyan szülő van, akik a nyaralás minden pillanatát együtt szeretnék tölteni a gyermekeikkel, és a közös, minőségi időtöltés már az utazás során kezdetét veszi. Ekkor jönnek képbe az utazó társasjátékok.

Év közben kevesebb idő van játszani, mint nyáron

Sok olyan társasjáték van, ami szóban játszható, elég akár egy kártyacsomag hozzá, vagy még az sem szükséges. Kedveltek a logikai sztorik, amikor kicsik és nagyok is nyomozhatnak bűntények után, vagy épp történelmi eseményekre is fény derülhet így. Míg a mágneses utazójátékok inkább a 4-5 éves korosztálynak ajánlottak, addig ezeket a kalandjátékokat már a nagyobbak is élvezni tudják. A 7-8 éveseknek még könnyebbek a feladatok, de a 16-18 éves korosztálynak már valódi bűntények is akadnak a feladványok között

– mondta Vágó Erika.

Általános tény, hogy a családoknak év közben kevesebb idejük van egymásra, ezért nyáron sokan próbálják ezt bepótolni. A játékszakértő szerint érdemes valami vicces, könnyed társasjátékot választani, ami szórakoztat, és jókedvet ad. Sőt, tanácsos az utazási játékokat tényleg csak utazás során elővenni, mert úgy még tovább megmarad az újdonság varázsa.