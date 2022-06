Egekbe szökött a lángos ára: sok tényező befolyásolja a magyarok kedvenc csemegéjét

A nyári szezon még csak most kezd beindulni igazán, de máris sokan választják a Balatont egy hétvégi kikapcsolódásra. Az egyik oka ennek az lehet a Világgazdaság szerint, hogy régiós szint alatt drágult a magyar tenger. Ennek viszont sajnos ára van: rövidített nyitvatartással, szűkített választékkal kell számolniuk az idelátogatóknak.

Az idén a Balatonra látogatók Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonos-vezetője, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke szerint sokkal tudatosabbak és tájékozottabbak, mint a korábbi évek vendégei. Az idelátogatók pontosan tudják, hogy melyek azok az éttermek, pincészetek, programok, amikre kíváncsiak és ennek megfelelően foglalják le a szállásukat is.

Az éttermi árak, ahogyan várható volt a Balaton térségében is növekedtek: átlagosan 15 százalékkal kell többet fizetnünk, mint egy évvel ezelőtt nyáron, de ez még mindig kevesebb a szakember szerint, mint a környező országokban, ami egy nagy előnye lehet a térségnek.

Ennek a mérsékelt áremelkedésnek azonban ára van: sok étterem döntött amellett, hogy csökkenti a nyitvatartási idejét, így akár 30-40 százalékkal kisebb létszámú személyzettel is tud üzemelni. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy akad, ahol az ebéd és a vacsoraidő között zárva van a vendéglő – ahogyan azt már sok mediterrán országban megszokhattuk –, de vannak olyan esetek is, ahol teljes szünnapokat iktattak be, mert a korábbi évek tapasztalatai alapján nem várható abban az időszakban jelentős forgalom.

A heti hétnapos vendéglői nyitvatartáshoz szokott vendégek körében ez néhol okozhat kellemetlen meglepetéseket, de a munkaerő drágulása miatt ez várhatóan nem egynyári, hanem hosszabb távú trend lehet, és a költségracionalizálás egyik legkézenfekvőbb módja

– jelezte a Csapody Balázs, aki szerint az energiaárak robbanása miatt kénytelenek a vendéglátósok a konyhatechnológiát is fejleszteni, hogy kisebb energiafelhasználás mellett az étlap racionalizálásával, egy szűkebb választék mellett optimalizálni tudják az alapanyagköltségeket.

A Kistücsök Étterem tulajdonosa rámutatott arra is, hogy az elvárások alapján egy margherita pizza árának töredékéért kellene adni a fokhagymás-sajtos-tejfölös lángost, annak ellenére is, hogy sem az alapanyagban, sem az elkészítési időben és a felhasznált energia költségében nincs lényeges különbség az ételek között. Ennek ellenére is úgy gondolja Csapody, hogy bár vannak kirívó esetek, ahol 1500-2500 forintért árulják a lángost, de nem ez lesz a jellemző a balatoni strandokon.