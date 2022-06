Talpra állhat idén a budapesti turizmus: az ország többi részének marad a fekete leves

Erős nyári forgalomra számítanak Budapest szállodái, ahol összességében akár 75 százalékos foglaltságra is esélyt kínál a nemzetközi szinten kiemelkedően jó ár-érték arány és a nagy érdeklődést generáló új turisztikai attrakciók sokasága. Vidéken már óvatosabbak a prognózisok – írja a Világgazdaság.

Egyre több országban oldják fel a beutazásra vonatkozó korlátozásokat, amivel párhuzamosan világszerte erősödött a külföldre utazási vágy és jellemzően enyhült a belföldi vendégforgalom mindenhol.

"A tavalyi belföldi turisztikai rekordok megismétlésére most kevés az esély, miután azok, akik az elmúlt két évben nem tudtak, vagy nem mertek külföldi nyaralást tervezni, idén elutaznak, és csak egy második, rövidebb vakációt töltenek itthon várhatóan" – mondta el a Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a VG-nek. Baldauf Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a tendencia a vidéki szállodák esetében jelenthet egy jelentős keresletcsökkenést, miközben Budapesten erőteljesen megnövekedhet majd a külföldi vendégek és a vendégéjszakák száma.

Ezt pedig a KSH áprilisi kereskedelmi szálláshelyi gyorsjelentése is alátámasztja, amiből egyértelműen látszik, hogy a májusi remek forgalom után ugyanerre lehet számítani a nyáron is. Olyannyira, hogy Budapest szállodáinak foglaltsági rátája mostanra meghaladta Prágát, Pozsonyt, Krakkót és Bécset is. A magyar fővárosban ugyanis a KSH adatai szerint 61,7 százalékos a középkategóriás és 57,9 százalékos a négycsillagos kategória foglaltsági mutatója, de erős növekedéssel kecsegtet a luxus szegmens is a maga 57 százalékos kihasználtságával.

Egyértelműen és magabiztosan elindult a visszarendeződés Budapest külföldi vendégforgalmában, a magyar főváros szállodaipara január és május között folyamatosan növekvő foglaltságot mutat, 2019-es turisztikai teljesítményét várhatóan a régióban elsőként éri el

– fogalmazott az MSZÉSZ elnöke. A belföldi vendégforgalom viszont még a tavalyi bevételhez képest is egyelőre szerényen alakul: tavaly a májusi újra nyitást követően ugyanis berobbantak a foglalások, ehhez képest viszont idén 5-10 százalékos lemaradás látszik a vidéki szállodáknál. Ennek ellenére továbbra is lehetséges forgatókönyv, hogy meg fogja haladni az idei árbevétel az előző évit, hiszen az átlagárak jelentősen megemelkedtek az elmúlt időszakban. Ez azonban nem valószínű, hogy elég lesz a megnövekedett költségek kompenzálására.