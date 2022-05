Kiszabadultak a magyarok a koronavírus karmai közül: most mindenki ide utazna a nyáron

Hatalmas, a járvány előtti nyárnál is nagyobb az érdeklődés az utazások iránt, és bár az irodák nem tudhatják, milyen pénzből foglalnak az ügyfelek, az adó-visszatérítés mellett a jó idő, és a koronavírus járvány csillapodás is sokat nyomhat a latban– írja a Világgazdaság.

A lap által megkérdezett utazási irodák agy érdeklődést tapasztaltak az elmúlt hetekben, hónapokban, ám az nem állapítható meg egyértelműen, hogy ebben mekkora szerepe lehet a gyermeket nevelő szülőknek elutalt támogatásnak, de biztos, hogy magas. A portálnak Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója elmondta, december óta intenzív érdeklődést tapasztalnak, az előfoglalási akcióban nagyobb volumenű állományra tettek szert.

A szakember beszélt arról is, hogy az utazni vágyó magyarok már nem a járványhelyzetről, a napi fertőzöttek számáról érdeklődnek, hanem a korlátozásokról, az oltás vagy a teszt szabályairól. Sőt, az érdeklődés akkora, hogy a 2019-es számok is meglehetnek már idén. Sláger most az olasz Riviéra, a görög szigetek, de nagy az érdeklődés Spanyolország iránt is. A lapnak a Kartago Tours is nagy érdeklődésről számolt be, náluk is jól alakultak az előfoglalási adatok. Ez az utazásszervező főleg charteres repülőutakkal foglalkozik, náluk a legnépszerűbb úticélok Törökország, Egyiptom, Tunézia és Görögország.