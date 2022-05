Ilyen 100 éve nem fordult elő a Balatonnál: szívhatja a fogát, aki itt nyaral az idén?

Alacsonyabb az ideálisnál a tavak vízszintje, a Balatonnál a hozzáfolyás és a párolgás egyenlege száz éve nem volt olyan rossz, mint az idei első negyedévben. Ez az élővilágnak kapóra jön, a nyaralóknak viszont annál kevésbé.

Hosszú hónapok aszályos időszaka után április második felére megérkezett az eső, ami a mezőgazdaságnak kedvez, ám már így is borítékolható, hogy a hosszú aszály miatt a termésátlag gyengébb lesz a korábbi éveknél. Az aszályos idő azonban nemcsak a mezőgazdaságra, hanem a turizmusra is veszélyes, ugyanis a földek mellett a legnagyobb hazai tavak vízszintje is alacsonyabb az ideálisnál. A Balaton vízszintje a Hydroinfo adatai alapján az elmúlt hetek esőzéseinek köszönhetően ugyan 104-105 centiméterre nőtt, ám tavaly ősszel 84-85 centit is mutatott a mérce, ami a téli vízszintnél 25-26, a nyárinál 35-36 centivel alacsonyabb – egyes vitorláskikötőket már nem tudtak használni a hajósok - írja a Népszava.

A Balaton vízháztartását az idén januártól mostanáig szélsőségesen vízhiányos állapot jellemezte. A tó vízforgalma, vagyis a csapadék, a hozzáfolyás és a párolgás együttese a január-márciusi időszakban 1921, vagyis amióta rendelkezésre állnak ellenőrzött adatok, a legalacsonyabb értéket mutatta

– közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF szerint a tó vízgyűjtőjére hullott csapadék már tavaly is 30 százalékkal elmaradt a sokéves átlagtól, emiatt már 2021-ben is kevesebb volt a természetes vízbevétele, mint a párolgás. Hozzátették: "Figyelmeztető jel, hogy míg 1921 és 1999 között nem akadt példa negatív vízháztartási helyzetre, addig az ezredforduló óta a tavaly immár a nyolcadik ilyen esztendő volt."

Az elmúlt hetekben ugyan a korábbinál kedvezőbben alakult a csapadékhelyzet, ám a hosszú ideje tartó és halmozódó csapadékhiány miatt a vízgyűjtő-terület erősen kiszáradt, így a lehulló kevés csapadék csak átnedvesíti a talaj felső rétegeit, s emiatt a tó szempontjából nem keletkezik érdemi hozzáfolyás

- mondta el az OVF. "A jelenlegi adatok birtokában úgy számolunk, hogy az üdülési szezon végére akár 77 centiméterre is csökkenhet a vízszint" – tették hozzá.

Az élővilágnak jó, a turizmusnak rossz

Istvánovics Vera, a MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának tagja, tudományos kutató szerint kifejezetten hasznos a tó ökoszisztémája szempontjából az alacsonyabb vízállás. A magasabb vízoszlop hatására hőmérsékleti rétegződés alakul ki a vízben, ami beindít bizonyos biológiai folyamatokat, például elősegíti az algavirágzást. Az alacsonyabb vízszint a nádasoknak is jó – állítja Istvánovics Vera.

Más kérdés, hogy a tóhoz látogatók az elmúlt néhány évben hozzászoktak a magas vízszinthez, pedig olyan állapotok, mint az ezredforduló utáni években, az idén még egy igencsak forró nyár után sem tudnak kialakulni

- mondta a kutató, aki szerint a problémák úgy 50 centis vízállásnál kezdődhetnek, az ominózus 2002-es évben, amikor annyira kilátszott a balatonfenyvesi homokpad, hogy testületi ülést tartottak rajta, 28 centi volt a vízszint. Ennél most közel 80 centivel magasabb a tó.