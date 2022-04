Óriási drágulás a nyaralásoknál: ezekben az országokban brutálisan kilőttek az árak

A koronavírus-járvány kezdete óta megszokhattuk, hogy külföldre utazáskor a korábbinál sokkal több szabályt kell betartani. Ugyan azóta a járvány miatti korlátozásokat sok országban már eltörölték, attól még sok mindenre érdemes figyelni azoknak, akik most készülnek külföldre – adta hírül az RTL.

A külföldre utazóknak arra készülni, hogy sok ország még mindig kér oltási igazolást, az árak jócskán megemelkedtek tavalyhoz képest és van, ahol már most teltház van nyárra. Horvátországba április elseje óta szabadon utazhatnak be az EU-s állampolgárok, Oláh Sándor horvátországi utazásszervező pedig azt nyilatkozta a csatornának, hogy most már több apartmanban teltház van. Szerinte a szállások nem lettek jelentősen drágábbak, a bolti árak viszont ott is emelkednek, ráadásul Oláh még 10-20%-os további drágulásra számít.

Olaszországba még mindig kötelező az uniós oltási igazolvány a belépéshez, a magyar védettségi igazolványt nem fogadják el. Ha ilyenünk nincs, akkor a belépés előtt egy negatív tesztre van szükség. Az olaszoknál a nyaralási költségek jóval magasabbak lettek: az autóbérlés majdnem duplájába kerül most, az éttermekben pedig 20-30%-kal kell többet fizetni 2021-hez képest. Velencében pedig a sok turista miatt napi belépődíjas rendszert vezetnek be: napi maximum 10 eurós belépőjegyet kell majd fizetni azoknak, akik a tengeri városba mennének, valamint a turisták napi számát 50 ezerben igyekeznek korlátozni.

A Görögországba és Törökországba utazóknak is kell készülniük oltási igazolvánnyal, illetve ott még mindig kötelező a maszkhasználat a tömegközlekedési eszközökön. Mivel ezek kedvelt üdülőhelyei az orosz és ukrán turistáknak, az ő kiesésük miatt itt még talán könnyen lehet szabad helyet találni. Ugyan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren már nem kell maszkot hordani, ezt még megkövetelhetik a légitársaságok a saját járataikon. Indulás előtt arról is érdemes tájékozódni, hogy a célországba kötelező-e maszkot hordani. Azt pedig fontos tudni, hogy az irodák az utazás előtt 20 nappal már nem emelhetnek árat, előtte pedig csak az eredeti ár 8%-ával kérhetnek többet – aki még most lefoglalja a nyaralását, az így elkerülheti, hogy később sokkal drágább legyen az út.