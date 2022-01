Éledeznek a magyar taxicégek: hatalmasat buktak a világjárványon

2020-ban a 10 évvel ezelőtti szintre esett vissza a taxitársaságok bevétele, de 2021-ben újra bíztató jelek látszódtak a szektorban.

A személyszállítással foglalkozó taxis szektor a COVID által legjobban sújtott ágazatok közé tartozik, és ez rendkívül látványosan megjelent Magyarországon mind a vállalkozások számában, mind az eredményükben. 2020-ban 40 százalékot esett a taxitársaságok összesített árbevétele, adózás előtti eredményük pedig gyakorlatilag lenullázódott, ezzel pedig a szektor eredményessége a 2010-es évek elejének szintjére esett vissza.

2020-ban a COVID első hulláma alatt rendkívül látványosan zuhant a szektorban mind az alkalmazottak, mind az egyéni vállalkozók száma. Egy év alatt közel 1500 taxis egyéni vállalkozó adta vissza engedélyét, mellyel 20 százalékot esett az egyéni vállalkozók száma, az alkalmazottak számának csökkenése pedig a 30 százalékot is meghaladta. Összességében ezeket a hatásokat a mai napig nem tudta kiheverni a szektor. A kereslet ugyan felfutóban van, de még mindig nem rendeződött vissza a korábbi szintre, az egyéni vállalkozók egy része pedig még nem tért vissza a működésbe.

Jól jellemzi a szektor gyakorlati működését, hogy jelenleg egy-egy napon belül, időpont függvényében, egyszerre jelentkezhetnek a munkaerőhiány és kereslethiány jelei is. Szintén sokat elmond a szektor működéséről, hogy a társas vállalkozások száma már 7 éve csökken, ami néhány kivételtől eltekintve összességében nem volt jellemző a többi ágazatra az elmúlt években. A társas vállalkozások száma annak ellenére csökkent az elmúlt 2 évben is, hogy a kényszertörlési eljárások szünetelés alatt voltak.

A szektor összesített teljesítményének csökkenése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egyformán vették a társaságok az akadályokat. 2020-ban még a top szereplők is ideiglenesen elvesztették bevételük 40-60 százalékát, ugyanakkor néhány vállalkozás közel azonos szinten maradt. A 2021-es beszámoló adatok ugyan még nem elérhetők, de ezek fogják majd igazán megmutatni, hogy melyik szereplő milyen hatékonysággal vette ezt a lassan 2 éve tartó igen hullámzó, speciális helyzetet.

A pozitív jelek egyértelműen megmutatkoznak már a 2021-es adatokban is. 2021-ben már újra növekedni kezdett az egyéni vállalkozók száma, de a szereplők számának korábbi zuhanása még messze nem kompenzálódott ezzel. Ezek mellett az alkalmazotti létszám csökkenés is megállt 2021-ben, sőt, enyhe növekedés is tapasztalható. Jelenleg mintegy 700 társas vállalkozás működik a szektorban 1300 alkalmazottal, és hozzájuk társul a 6700 taxis egyéni vállalkozó.

2022-ben várhatóan továbbra is a szektor visszarendeződése lesz a jellemző, az egyéni vállalkozók számának növekedésével és a kereslet további erősödésével. Az ugyanakkor biztosnak látszik, hogy ha vállalkozás szám szinten vissza is rendeződik a szektor, nem teljesen ugyanaz lesz a felállás, mint a COVID előtti években. Mind a nagy szereplők között, mind az egyéni vállalkozók körében új szereplők, új versenyhelyzet lesz a jellemző, a koronavírus hatásának összességében lehetnek nyertesei és vesztesei is.