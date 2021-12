Riadót fújt a katasztrófavédelem: brutál idő érkezik, senki se induljon útnak

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján szombatról vasárnapra virradóan a déli megyékben tartós ónos eső várható. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan végzi majd a sószórási munkákat az országos utakon, de arra kéri az autósokat, amíg az ónos eső el nem áll, ne induljanak útnak, mivel a folyamatos csapadék lemoshatja a síkosságmentesítő anyagokat a burkolatról.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján a szombatról vasárnapra virradó éjszaka folyamán a déli megyékben egyre nagyobb területen válthat át az eső tartós ónos esőbe. Helyenként akár öt millimétert meghaladó mennyiségű ónos eső is hullhat. Nem kizárt, hogy harmadfokú, piros riasztás lesz érvényben. Ilyenkor az utak járhatatlanok, a járművek irányíthatatlanná válnak. Elindulás előtt mindenki tájékozódjon arról, hogy van-e érvényben meteorológiai riasztás. Azokon a területeken ahol narancs, vagy piros riasztást adtak ki ónos eső miatt, senki ne induljon útnak.

Elsősorban Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyékben hullhat jelentős mennyiségű ónos csapadék. Kiemelten Tolna déli területein és a Mecsek északi lejtőin, valamint az alföldi megyék déli felén lehet a legnagyobb mennyiségre számítani. Vasárnap késő este egy újabb csapadékzóna éri el a déli határt, amiből késő este, hétfőn hajnalban és napközben újfent nagy területen lehet nagy mennyiségű ónos csapadékra számítani a déli országrészben. Elsősorban Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Pest megye déli, délkeleti része lehet érintett. Vasárnapra az ország északi, északkeleti területein pedig ez idő alatt jelentősebb mennyiségű friss, nagyobb víztartalmú, úgynevezett tapadó hó is hullhat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett megyékben az ünnepek alatt is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik majd. A szakemberek ugyanakkor azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos esővel érintett megyékben addig ne induljanak el, míg a csapadék el nem áll el, ugyanis amíg az hull, folyamatosan lemoshatja a burkolatról a kijuttatott szóróanyagokat. Az intenzívebb havazással érintett területeken is érdemes lesz fokozott óvatossággal és a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekednie az autósoknak, mivel a folyamatos havazás nyomán amíg 1-1 munkagép megteszi a fordulókörét, addig a jelentős csapadékutánpótlás miatt újra téliesebbek lehetnek időszakosan az útviszonyok.

Akár a havazásban, akár az ónos esővel területeken indulnának útnak a közlekedők, utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Az alapján tervezzék meg utazásukat és a szükséges információk birtokában keljenek útra. Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben az utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők, ahol kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról is az Útinform szolgálat munkatársai.