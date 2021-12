Másodfokú figyelmeztetést adtak ki: brutális ónos eső csap le Magyarországra pénteken

Többfelé első-, egy megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadott az ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Nógrád megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Emellett Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: az éjféli óráktól péntek délelőttig tartó havazásból az Északi-középhegység térségében akár 3, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felében akár 5 centiméternyi hó is hullhat. Ónos esőre, fagyott esőre elsősorban a Dunántúl északi részén, a Dunakanyar térségében, valamint a hajnali óráktól már az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében is számítani lehet.

Nógrád megyében akár 1 millimétert meghaladó ónos csapadék is eshet. A délelőtti órákban várhatóan fokozatosan vált át esőbe a csapadék, legkésőbb az északkeleti területeken. Korábbi figyelmeztetésében a meteorológiai szolgálat azt írta: az ünnepi hétvégén hó, ónos eső és eső várható. Melegszik is az idő, néhol 10 foknál is több lehet.