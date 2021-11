Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 25.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. november 25.

Névnap

Katalin

Deviza árfolyam

EUR: 368.7 Ft

CHF: 352.18 Ft

GBP: 438.92 Ft

USD: 328.9 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. november 24.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 11, 15, 19, 20, 32



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 69 db

5-ös találat: 3032 db

4-es találat: 40389 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17900 Ft

MOL: 2538 Ft

RICHTER: 8735 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.26: Éjszaka délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A frontfelhőzetben csak átmeneti vékonyodás, szakadozás lehet, az is leginkább keleten. Többfelé várható eső, akár jelentős mennyiség is. Éjfélig az ország északnyugati felén havaseső, főleg a magasabban fekvő részeken havazás is előfordulhat. A délkeleti, majd az északnyugati szél több helyütt megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között várható, északkeleten mérhetik a magasabb értékeket, nyugaton lesz a hidegebb idő.

2021.11.27: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Éjszaka megszűnik a tartós eső, napközben csak szórványos jelleggel fordulhat elő eső, zápor. Elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti megyékben helyenként havaseső, hó is hullhat a nap első felében. A délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban -4, +3, a délutáni órákban 3, 10 fok várható, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Eleinte még a PM10 koncentrációja meghaladhatja az egészségügyi határértéket, majd napközben a mérsékelt, élénk délies szél hatására javulás várható a levegőminőségben. (2021.11.25. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front ugyan nincs fölöttünk, azonban a magasban fokozódó melegedés miatt melegfront jellegű tünetek léphetnek fel az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenység is jelentkezhet. (2021.11.25)

