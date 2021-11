Megszólalt a Magyarvíz vezére: küszöbön a visszaváltható PET-palack bevezetése Magyarországon

Jelenleg háborús gazdálkodás folyik a magyar ásványvízpiac szereplőinél - mondta lapunknak adott interjújában Balog Zoltán. A Magyarvíz Kft. kereskedelmi igazgatója arról beszélt, komoly fennakadásokat tapasztaltak a csomagolóanyag-ellátásban: nemcsak drágultak az alapanyagok, de sokszor az is kérdés volt, egyáltalán megkapják-e a megrendelésüket. A kereskedelmi igazgató a visszaváltható PET-palackok bevezetése kapcsán elmondta, hogy a bevezetés már "a küszöbön van".

Pénzcentrum: Hol tartott a cég a járvány előtt, és mi változott az elmúlt majdnem két évben?

Balog Zoltán: 2008-tól 2020-ig a Magyarvíz Kft. évről-évre nagyon dinamikusan fejlődött. 2008-ban 56 millió palackot értékesítettünk, 2019-ben már 260 millió palackot. 2020 márciusban léptek életbe az első covid intézkedések, ez év áprilisban és májusban szenvedtünk el jelentős visszaesést a bevezetett korlátozások következtében.

A teljes magyarországi ásványvíz piac 12-13 százalék közötti visszaesést könyvelt el ebben az évben. A Magyarvíz Kft. viszont „csak” 8 százalék körüli veszteséget realizált a 2019-es évhez képest a vírus megjelenésének évében.

A 2021-es várható értékesített mennyiség literben mérve +4 százalék a 2020-as eredményhez képest, míg 2019-hez képest 5 százalékkal kevesebb az értékesített volumen. A bizonytalanság nőtt, a kiszámíthatóság csökkent. Elsősorban a koronavírus miatt a folyamatos újratervezés volt jellemző 2021-ben: az év második felében pedig az energia-, és alapanyagválság végett az áram, a benzinár, a PET-ár, a zsugorfólia, raklapfólia árának drasztikus emelkedése továbbá a köztes papír hiánya okozott többletfeladatokat a cégünknek.

Milyen fejlesztéseket hozott a járványhelyzet a vállalatnál?

A just in time rendszerről a nagyobb alapanyag készletek bevásárlásra álltunk át cégcsoport szinten. Ennek köszönhetően idénre többek közt a PET granulátumot, zsugorfóliát, raklapfóliát még a korábbi - a jelenleginél alacsonyabb - áron tudtuk beszerezni nagy mennyiségben, ami az első három negyedévet le is fedte alapanyaggal.

Bár ez jelentős pénzlekötéssel is járt, viszont kedvezőbb áron volt biztosítva az alapanyag a gyártáshoz. Ugyanezt nem tudta minden konkurensünk megtenni és ez versenyelőnyhöz juttatott minket ebben az időszakban.

Hogyan alakultak az eredmények a járvány alatt? Mennyiben érintette önöket például a vendéglátósok bezárása?

Az eddigiekhez képest kevésbé volt tervezhető az eladás: a nagy riadalom az első hullám alatt megnövelte a keresletet, majd kisebb visszaesés történt nyár elejére. Mivel az időjárás nagyban befolyásolja az értékesítést, a meleg nyárnak köszönhetően behoztuk augusztusra a lemaradásunkat a tavalyi évben. A vendégszám, illetve a turizmus visszaesése minket kevésbé értintett, mert a HORECA-szektorba nem szállítunk közvetlenül. A fél literes, kis kiszerelésű termékekben éreztük a visszaesést, de ez vállalati szinten a fenti okok miatt nem volt jelentős.

Jelenleg hány főt foglalkoztatnak, és hogy alakult ez az elmúlt közel két évben?

Közel 100 fős a vállalatunk. A járvány alatt elsődleges célunk a dolgozók egészségének megóvása és a létszámunk megtartása volt. A forgalom visszaesésének idejére időzítettük az elmaradt karbantartásokat, addig szabadságoltuk a dolgozókat, ezért a foglalkoztatottak száma stabil maradt.

Mire számítanak a jövő évben? Van vészterv arra az esetre, ha fél éven belül sem rendeződik a helyzet?

Nehéz év elé nézünk, olyan elé, amelyet még nem láttunk, pedig már lassan 20 éve az ásványvízpiac szereplői vagyunk. Olyan mértékű a változás egyik pillanatról a másikra minden területen, hogy folyamatos tervezés és újratervezés zajlik. Ebben a helyzetben, aki a legyorsabban tud reagálni a változásokra, az lesz nyerő pozícióban a többiekkel szemben - hiszen a korábban megszokott, jól bevált stratégiák nem működnek.

Jelenleg szinte háborús gazdálkodás folyik. Jellemezhetném úgy is ezt a helyzetet, hogy egy repülővel viharfelhőbe kerültünk és nem látjuk még, hogy elértük-e a magját a viharnak és már kifelé szállunk belőle, vagy még mindig a vihar középpontja felé repülünk.

Korábban több iparági forrásunk is arról számolt be, hogy a csomagolóanyagok tekintetében beszállítási problémákat tapasztaltak. Önöknél mi a helyzet?

Ahogy korábban is említettem, legfontosabb csomagolóanyunkat a PET-et csoportszinten a San Benedetto segítségével előre lekötöttük, így egyelőre még sikeres a beszerzésünk.

De számos alapanyag esetében a beszállítóink drasztikus áremelést jeleztek, és később érvényesítettek is. Sok esetben nem is az volt a kérdés, hogy milyen áron kapunk alapanyagot, hanem hogy kapunk-e egyáltalán.

Kellett a termékek árát is emelni emiatt?

Az energia, az alapanyagok, a csomagolóanyagok, a szállítási és az egyéb költségek eddig sohasem tapasztalt, drasztikus emelkedése miatt az áremelés elkerülhetetlen.

Korábban már Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnök-tulajdonosa is arról beszélt lapunknak, hogy folynak az egyeztetések a visszaváltható PET-palackok hazai bevezetéséről. Ön tud valami aktuálisat erről a folyamatról?

A fő cél a körforgásos gazdaság megvalósítása, ezzel kapcsolatban folyamatos egyeztetések folynak az ágazatban az állammal együtt, azonban a fogyasztók nélkül lehetetlen az átállás, mivel a koncepció egyértelműen megkívánja a szelektív hulladékgyűjtést is.

A betétdíj bevezetése már a küszöbön van Magyarországon, amely a legjobb megoldás jelenleg a körforgásos gazdálkodásra való átállásban. A PET az egyik legjobban újrahasznosítható műanyag, és bár az átállásnak is meglesz az ára, hiszen a rendszer működtetése is várhatóan a gyártói költségekben fog jelentkezni, hosszú távon a fogyasztók és a környezet számára is ez lesz a legelőnyösebb.

Támogatja az új rendszer bevezetését? Lehet ez megoldás a hulladék-kérdésre?

Mi minden törekvést támogatunk, ami a környezetünk megóvására, a karbonkibocsátásunk csökkentésére irányul. E tekintetben élen járunk a Magyarországon elsőként bevezetett Mizse EcoGreen karbonsemleges ásványvizünk bevezetésével.

A visszagyűjtés betéti díj bevezetésével való ösztönzése segíti azt a célt, hogy az üres PET-palackok ne váljanak környezet szennyező hulladékká, hanem értékes alapanyagként újra és újra felhasználásra kerüljenek. A már üres PET-palack értékes alapanyag és nem szemét!

Jelenleg a csomagolóanyagok hány százaléka újrahasznosított önöknél?

Regranulátumot cégszinten 10 százalék körüli mennyiségben használunk fel, de a már említett, karbonsemleges termékünk esetében ez az R-PET arány 50 százalékos.

Ön szerint mennyire telített a magyar ásványvízpiac? Rengeteg különféle termék sorakozik a polcokon, hogyan lehet kitűnni a tömegből?

Magyarországon a szezonon kívül van szabad kapacitás a gyártóknál, de a szezonban májustól augusztusig nagyobb a kereskedelmi láncok igénye, mint az ágazat szereplőinek a gyártó kapacitása.

Ebben az időszakban a szezon előtt felépített stratégiai készletekkel igyekeznek a gyártók és forgalmazok megoldani ezt a helyzetet.

A tömegből márkaépítéssel lehet kitűnni elsősorban, de nagyon fontos a megbízható partnerkapcsolat, ami azt jelenti, hogy például a vállalatunknál sok éve ugyanazokkal az emberekkel találkozik a kereskedelmi partner, a kiszolgálásunk megbízható és pontos. Ez az alapköve a jó együttműködésnek és akkor a polcon is mindig megtalálhatók vagyunk.

A hazai ásványvízpiacon a vevő elsősorban árat veszi figyelembe, de előbb ott kell lennie a polcon a terméknek. A márka és az íz csak ezután következik a vásárlási döntésben.

Kijelenthetjük, hogy ebben a kategóriában nagyon árérzékeny a piac. Nagyon fontos a versenyképes ár.