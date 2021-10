Elképesztő értékes papír lapul rengeteg magyar fiókjában: nem gondolnák, mennyi helyen elfogadják

A magyar útlevél továbbra is a világ legerősebbjei között található. Az okmánnyal ugyanis a tulajdonosa 183 országba tud vízummentesen belépni, ez pedig a világon összesítettben a 9. legtöbb.

A nemzetek egyes útlevelei bizony sokkal nagyobb szabadságot biztosítanak viselőik számára, mint mások. Jelenleg például a világon Japán és Szingapúr lakói számára a legnagyobb a szabadság - derült ki a Henry & Partners legfrissebb adatközléséből. Az útlevelek birtokosai abban a luxusban részesülnek, hogy 192 országban tudnak belépni anélkül, hogy előzetesen vízumot kellene igényelniük, és kapniuk.

A két éllovast a lista élén Dél-Korea és Németország követi, egyaránt 190-190 vízummentes országba való belépéssel. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát pedig holtversenyben 4 ország, 4 EU-s tagállam foglalja el: Finnország, Olaszország, Luxembourg és Spanyolország. Ezen országon útleveleinek birtokosai ugyanis 189 országba léphetnek be vízummentesen.

Ahogy a listán látszik, a világ legfejlettebb országainak lakói igen jól állnak az útleveleikkel. Éppen ezért nem meglepő, hogy a top 10-ben gyakorlatilag majdnem az összes EU-s tagállam ott van, ahogy a legfejlettebb amerikai, illetve ázsiai országok is. Az adatokból kiolvasható az is, hogy Magyarország is igen előkelő helyen áll a listán,

hazánk útlevele ugyanis összetettben a 9. legerősebb a világon.

A magyar útlevél tulajdonosok tehát abban a luxusban fürdőzhetnek, hogy a világ 183 országába bejuthatnak ezzel a papírossal anélkül, hogy vízumot kellene igényelniük. Az hogy mekkora luxus ez, azt jól mutatja, hogy például egy olyan óriási ország, mint Oroszország, összetettben csupán az 52. helyen áll, 118 országgal.

A különbségek viszont akkor válnak nagyon szembeötlővé, amikor az összesített útlevél-lista hátsó fertályát is megvizsgáljuk. Itt jobbára afrikai és közel-keleti országokat találhatunk. A lista legeslegvégén például Afganisztán helyezkedik el, az itteni útlevelet ugyanis csupán 26 országban fogadják el, ez pedig csak a 116. helyre elég. Nem sokkal jobb a helyzet Irakban vagy Szíriában sem, az itteni útleveleket is csak 28-29 országban fogadják.

Egy japán útlevél tulajdonos tehát 7-szer annyi országba tud eljutni az útlevelével vízum nélkül, mint egy afgán. De egy magyar is több mint hatszor annyi országban érvényesítheti útlevele adta lehetőségeit, mint egy afgán, egy iraki vagy egy szíriai.