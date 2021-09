Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. szeptember 21.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. szeptember 21.

Névnap

Máté, Mirella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.86 Ft

CHF: 325.1 Ft

GBP: 412.37 Ft

USD: 301.55 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17530 Ft

MOL: 2378 Ft

RICHTER: 8555 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.09.22: Éjszaka észak felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, majd délutántól egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőtakaró. Legtovább - akár az esti órákig is - a déli országrészben maradhatnak felhősebb, borult körzetek. Többfelé fordulhat elő időszakosan gyenge eső. Hajnalban helyenként pára- és ködfoltok is előfordulhatnak. Az északias szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 11 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 6, 7 fok is lehet. Délutánra 12, 18 fok közé melegszik fel a levegő.

2021.09.23: Gomolyfelhős, napos idő valószínű. A napsütést a délutáni órákban több gomolyfelhő zavarhatja, illetve elkezd megnövekedni a magasszintű felhőzet is, de csapadék ekkor sem várható. Hajnalban pára- és ködfoltok előfordulhatnak. A délire forduló szél helyenként megélénkül, megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken 2, 3 fok is lehet. A csúcshőmérséklet 16, 21 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2021.09.21. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2021.09.20)

Akciók

