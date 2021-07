Újfajta vakáció hódít Magyarországon: egyre többen kelnek így útra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít a gasztroturizmus, hiszen sokan szeretnek új kultúrákat az ételein, italain keresztül megismerni. A falusi turizmus is rengeteget köszönhet a magyar ételek minőségi bemutatásának, de már a hazai szállodákban sem elég a svédasztal ahhoz, hogy a vendég elégedetten távozzon. Sokan nem is sejtik, hogy már idehaza is egy teljes iparág épült rá erre a fogyasztói igényre. A HelloVidék szakértőket segítségül hívva járta körbe a témát.

A gasztronómiai élményekre épülő vakációk már régóta népszerűek. Folyamatosan növekvő érdeklődést tapasztalható a „gasztro-vakációk” iránt. Az emberek egyre többet várnak a nyaralástól, így a foglalásnál külön jelzik, hogy bortúrákon, vagy főző-, sütőtanfolyamokon is részt kívánnak venni. Régiónként azonos és eltérő hagyományok adják a gasztroturisztikai kínálat sokszínűségét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A gasztroturizmus az a turizmusfajta, amelyben legközelebb kerülnek a vendégek és a lakosok egymáshoz. A rendezvények nem csupán gasztronómiai bemutatók. Természetes környezetben folynak, a főzőhelyek, eszközök és berendezési tárgyak a múltat idézik. Olyan egy-egy rendezvény, mint egy élő múzeum, ahol a régi kiállítási tárgyak használat közben kerülnek bemutatásra és közben a funkciójuk az érdeklődők előtt világossá válik. Éppen ezért célcsoportja korosztálytól független. A városokban élőket sok esetben motiválj az, hogy kváncsiak a vidéki életre, a vidéki hangulatra, ez veszi rá őket, hogy ilyen eseményeket látogassanak. Ezen túlmenően a vidéki környezetben élők, mint a hagyományok őrzői is kíváncsiak a vidéki gasztroattrakciókra. A további izgalmas részleteket és a szakértők véleményét is megismerheted, ha elolvasod a HelloVidék teljes cikkét!

Címlapkép: Getty Images

