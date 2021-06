Ha nincs ötlet a hétvégére: ezek a legszebb ingyenes strandok Budapest közelében

Az első nagy kánikulahullámon úgy tűnik, lassan túl vagyunk, de hosszú még a nyár. A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a legnépszerűbb helyeket, melyek közel vannak a fővároshoz, ingyenesek, mégsem tilos fürdeni és kulturáltak a körülmények is.

Habár az elviselhetetlen kánikula már mögöttünk van, azért az előrejelzések szerint a hétvégén is bőven meleg idő lesz. A fővároson belüli uszodák és strandok borsos belépőit így a hónap végén sokan már nem tudják kigazdálkodni, nekik jó hír, hogy a főváros körül számos ingyenes csobbanási lehetőség van, csak tudni kell, hol keressük őket.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közelmúltban elkészült értékelése szerint a minősített hazai szabadvízi fürdőhelyek 92 százaléka kapott jó vagy kiváló besorolást, míg a kifogásolt strandok száma 9-ről 6-ra csökkent az elmúlt évben. Jó tudni, hogy a természetes fürdővizek a koronavírus fertőzés szempontjából nem jelentenek kockázatot. Tapasztalatok szerint már a szennyvízből sem mutatható ki fertőzőképes vírusrészecske, a befogadó vizekben pedig a tisztított szennyvíz még tovább hígul.

A nem kijelölt fürdőhelyeken, különösen a bányatavakon a balesetveszély is nagyobb, és nincs a helyszínen vízimentő, arról nem is beszélve, hogy súlyos bírságot is kiszabhatnak arra, aki tiltott helyen megy a vízbe.

Nem minden esetben lehet első ránézésre megállapítani, hogy kijelölt fürdőhelyen járunk-e. Vannak olyan strandok, ahol a feltételek adottak, mégsem jelöltette ki a terület tulajdonosa, és az előírt vízvizsgálatokat sem végzik. Ezért strandolás előtt érdemes kijelölt fürdőhelyek listája mindenki számára hozzáférhető, ahogy azok éves minősítése és a legutóbbi vízvizsgálatának eredményei is.

A természetes fürdőhelyeken, különösen a folyóvizeken a vízmélység hirtelen változása és a sodrás veszélyes lehet. Kerülni kell a felhevült testtel történő hirtelen vízbeugrást. A szülők gyermekeiket a strandokon soha ne hagyják felügyelet nélkül!

Ezek a legszebb Budapest közeli ingyenes strandok

A Duna főváros szakaszán jelenleg nincsen egyetlen engedélyezett természetes fürdőhely, illetve szabadstrand sem, de azért lehetséges mártózni a folyóban, igaz utazni kell hozzá egy keveset. Elsősorban északi irányba érdemes elindulni.

Dunakeszi szabadstrand

2017-nem nyitott meg hivatalosan a Dunakeszi szabadstrand ahol éttermek, mobil öltözők és kulturált játszótér is várja az érkezőket. A partszakasz hossza, ahol fürdeni lehet, 250 méter.

Gödi szabadstrand

Alsógödi szabadstrand Budapest központjától 25 km-re található. Az alsógödi Széchenyi csárda közelében lévő, bójákkal elkerített szabadstrand több évtizede működik. Kabinokkal, zuhanyzó, mosdó, játszótér, büfé is üzemel itt.

Postás strand, Szentendre

Szintén rémesen közel esik Budapesthez Szentendre szabadstrandja. A talaja homokos, a víz gyorsan mélyül. A sportolni vágyókat futtball- és teniszpálya is várja.

Szigetcsépi szabadstrand

Ez a kicsi, de idilli környezetben fekvő strand a Ráckevei-Duna partján gyorsan mélyül, partja füves, homokos, árnyékos. Röpladba- és futballpályája, illetve játszótere is van. Csúcsforgalomban is max. 1,5 óra alatt ott lehet lenni.

Vadkacsa szabadstrand, Ráckeve

Listánkra felkerült még a ráckevei ingyenek fürdőhely, ahol a víz fokozatosan mélyül, talaja kavicsos, partja füves, sok árnyékkal. Bár az út tovább tarthat, mint az eddigi helyekre, mégis közelebb van, mint a Balaton, és feltehetően nyugodtabb, kevésbé zsúfolt.

Zebegényi szabadstrand

A Zebegényi szabadstrand a Duna kavicsos partján, idilli környezetben várja a természet szerelmeseit - írja a strand.hu a partszakaszról. Bár 60-70 kilométer közúton az út, még mindig le lehet jutni 1,5 óra alatt Budapestről. A strand használata ingyenes.

Velencei-tó

Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava kedvező természeti és földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike, nagy előnye, hogy sokka közelebb van, vonattal és kocsival is pillanatok alatt ott lehetünk. Számos ingyenes strandot találhatunk Gárdonyban és Agárdon is.

Veresegyházi Tóstrand

A korábbi évekkel ellentétben, idén ingyenesen látogatható a Veresegyházi tóstrand, mely 1928 óta üzemel, igazi retro érzést nyújt a fürdőzőknek a honlapja szerint, ahol azt is írják, a fövenyt minden évben friss homokkal újítják meg – ez idén is megtörtént. A víz fokozatosan mélyül. A tóból bólyákkal lekerített részen lehet fürödni és ezen kívül egy tó-vízilabda pálya is fel van állítva, amit bárki használhat. A tó többi része a horgászoké és a kacsáké. Az utazási idő kocsival, tömegközlekedéssel is nagyjából egy óra forgalmas időszakban.