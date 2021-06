Brutális szúnyoginvázió csap le Magyarországra: ezeken a helyeken a legkegyetlenebb a helyzet

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Brutális szúnyoginvázióra figyelmeztet a Katasztrófavédelem, amely ellen a hatóság nagy erőkkel fel is lép. Nem egyszerű azonban a vérszívók kiirtása, a nagy inváziókat ugyanis lehetetlen jó előre megjósolni, ahogy sokszor azt is, pontosan hol alakulnak ki nagyobb szúnyog-telepek. Az azonban biztos, hogy magánemberként is sokat tehetünk a szúnyogok elszaporodása ellen, akik Magyarországon is terjeszthetnek súlyossá váló betegségeket.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a 25. hétre kiadott figyelmeztetésében felhívta a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban sok helyen, főként a folyóparti településeken jelentek meg tömegesen csípőszúnyogok. Mindez pedig azt jelenti, hogy a héten az eddig legnagyobb irtás veszi kezdetét, tizenegy megyében, 404 településen. Persze a szakemberek az elmúlt hónapokban már végig dolgoztak, múlt héten például több mint háromszáz településen léptek fel a vészívók ellen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A helyzet azonban nem egyszerű, nagyon nehéz ugyanis megjósolni, hogy mikor érkezik 1-1 szúnyog invázió, illetve azt is, hogy mely területeken érik el a kritikus mennyiséget a vérszívók. Azért hogy tisztábban lássunk a vérszívókat illetően a Pénzcentrum megkereste az OKF-t, hogy milyen szúnyogszaporulatra számíthatunk az idén, illetve hogyan tudunk a leghatékonyabban védekezni a mindenki által gyűlölt rovarok ellen. Nem egyszerű a szúnyogok ellen harc Az OKF azt közölte lapunkkal, hogy április 22-én kezdődött a katasztrófavédelem által irányított központi szúnyoggyérítés idén Magyarországon. Ennek első lépése az úgynevezett biológiai módszeres gyérítés, ami a szúnyoglárvákat likvidálja. Erről úgy nyilatkozott a katasztrófavédelem, hogy egy kevésbé látványos módszerről van, azonban már ez is jelentősen csökkenti a szúnyogok utánpótlását. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy egy baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a természetben is előforduló talajlakó baktérium egy olyan méreganyagot termel, ami kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, minden más élőlényre teljesen ártalmatlan. A kijuttatott mennyiségben még a nem vérszívó szúnyogok lárváira is ártalmatlan. Ezt a készítményt a szúnyogok tenyészőhelyein, jellemzően külterületen juttatják a vízbe és rövidesen elpusztítja a vízben fejlődő lárvákat. Mint megtudtuk, a biológiai készítmény folyadék és granulátum formában is elérhető. Nagyobb kiterjedésű vízfelületekre repülőről juttatják ki, azonban ha záródik a fák lombozata, akkor a légi úton permetezett folyadék már nem jut el a vízig, mert fennakad a leveleken. Ilyen esetben alkalmazza a hatóság a granulátumot, ami lepereg a levelekről és így jut el a vízbe, de egyébként a granulátum hatóanyaga ugyanaz, mint a folyadéké. Kisebb kiterjedésű vizek esetén azonban autóról, nagynyomású permetezővel juttatják ki a biológiai készítményt. Nehezen megközelíthető területeken pedig gyalogos kijuttatásra is van lehetőség. Ilyen módszerrel egyébként a múlt hétig idén eddig 16 ezer 950 hektáron zajlott lárvagyérítés, 9750 hektáron repülőről, 7200 hektáron pedig földi permetezéssel. Fontos azonban kiemelni, hogy a biológiai módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, ellenük a kémiai szúnyoggyérítésnek nevezett irtószeres permetezés jelent megoldást. Kémiai szúnyoggyérítés a gyakorlatban Ennek az eljárásnak a során egy deltametrin hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek autóról. Számos otthoni rovarirtó spray is ugyanebbe a hatóanyagcsaládba tartozik. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. Nagyon kis mennyiségben juttatják ki, négyzetméterenként kevesebb, mint 0,0001 grammot. Az irtószert csak a települések belterületén permetezik, az a szabadban néhány órán belül lebomlik. A permetezések a késő esti, éjszakai órákban zajlanak. Érdemes kiemelni ugyanakkor, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) döntése értelmében, ha a helyzet indokolja idén is végezhető repülőről kémiai szúnyoggyérítés. A 24. hétig 28 Tisza-tó környéki településen volt autóról végzett kémiai szúnyoggyérítés. Ezen a héten 14 megyében és Budapesten dolgoznak a szakemberek összesen 318 településen, ami 90 ezer hektárnyi területet jelent. A baj csak az, hogy mivel a gyérítés területe és gyakorisága a szúnyogok számától függ, pontosan csak egy-másfél héttel lehet előre meghatározni, hogy mikor, hol, és mekkora területen szükséges beavatkozni a vérszívók ellen. A szúnyoggyérítés helyszíne mindig attól függ, hogy az ország mely területén a legnagyobb a szúnyogártalom, ezt pedig a rovarszakértői vizsgálatok határozzák meg. Az OKF tájékoztatta lapunkat, hogy a jó helyismerettel rendelkező entomológus szakemberek (rovarbiológusok) országszerte folyamatosan ellenőrzik a lárvák és a kifejlett szúnyogok számát, ez alapján tervezik meg a központi szúnyoggyérítés hetente változó programját. Azt, hogy az adott héten mely településeken, milyen napon és milyen eljárással lépnek fel a vérszívók ellen, a katasztrófavédelem weboldalán a szúnyoggyérítés menüponton belül érhető el. A heti programok között található a minden hétfőn frissülő részletes lista, és annak térképes ábrázolása is. Az esős időszak után az ország számos részében tapasztalhattuk a szúnyogok jelenlétét. A legerősebb szúnyogártalom a Tisza és mellékfolyói, valamint a Duna több szakasza mentén tapasztalható. A szúnyoggyérítés hetente változó programja ehhez igazodik. A szúnyogok számát, egy esetleges invázió létrejöttét előre nem lehet megjósolni, hiszen a szúnyogok egyedszámának alakulása az időjárástól függ. Ha esős és meleg az időjárás sok szúnyogra kell számítani, ha szárazabb lesz a nyár, akkor mérsékeltebb számban lesznek jelen a vérszívók - mondta el a Pénzcentrumnak Mukics Dánia, tűzoltó alezredes, szóvivő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az elvégzett gyérítés eredményességét szakértők ellenőrzik. Ha a terület kezelését követően nem csökkent érdemben a vérszívók száma, a kezelést a szakemberek megismétlik. Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) - mondta el a Pénzcentrumnak Mukics Dánia, tűzoltó alezredes, szóvivő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az elvégzett gyérítés eredményességét szakértők ellenőrzik. Ha a terület kezelését követően nem csökkent érdemben a vérszívók száma, a kezelést a szakemberek megismétlik. Bárki tehet a szúnyogmentes nyárért Bár a hatóság folyamatosan végzi a szúnyoggyérítést, a szakemberek nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy magánemberként is sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen a szúnyogok száma, ezzel is elősegítve a sikeres központi szúnyoggyérítést. A szúnyogok élőhelyeinek ugyanis jelentős része magántelkeken található. A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Öntsük ki, vagy fedjük le ezeket és máris sokat tettünk a szúnyogok ellen - emelte ki Mukics Dániel. A legproblémásabb lakóhelyünk körüli helyekről az NNK készített is egy képet, amiben pontosan megmutatják, mire kell a legjobban odafigyelni akkor, ha nem akarunk a portánkon vérszívók tömegével viaskodni: Az „önkéntes” védekezéshez a szakember hozzátette azt is, hogy az önkormányzatoknak is van lehetőségük saját költségvetésük terhére kiegészíthetik a központi szúnyoggyérítést általuk megrendelt kezelésekkel. Mi a legnagyobb nehézsége a szúnyogirtásnak? A szúnyoggyérítés során a legnagyobb nehézség, hogy akár egy deciliter vízben is százával képesek kifejlődni, egy nagyobb esőzés után pedig milliószámra jönnek létre olyan pocsolyák, amelyek optimális tenyészőhelyet biztosítanak számukra - mondta el kérdésünkre Mukics Dániel, aki kiemelte, a katasztrófavédelem tavaly indította el hároméves tenyészőhely-feltérképezési programját. Három év alatt tizenöt, szúnyog-tenyészőhelyekben gazdag, de eddig nem kellően feltárt régióban folynak szakszerű térképezési munkák. Az eredmények birtokában sokkal hatékonyabb lesz a fellépés a vérszívó rovarok ellen. Az elmúlt évben a Duna felső és középső szakaszán végezték el a munkát a szakemberek. Idén a Szekszárd környéki, majd a bajai és a mohácsi folyószakaszok felmérésére kerül sor, illetve megkezdődik a munka a Dráva mentén, a Velencei-tónál és a Tisza északkeleti vízgyűjtőterületén is. Kell-e félnünk a szúnyogoktól? Az NNK közlése szerint a hazánkban előforduló szúnyogok által terjesztett legfontosabb betegség a nyugat-nílusi láz. Ezt a szúnyogok jellemzően úgy tudják terjeszteni, hogy csípéskor a vérszívók nyála bejut a szervezetünkbe. Betegséget viszont mindez csak akkor okozhat, ha a nyállal együtt életképes kórokozók is a szervezetünkbe jutnak. Jó hír azonban, hogy a fertőzés átviteléhez több feltételnek kell egyszerre teljesülnie: A szúnyognak hordoznia kell a kórokozót. Ezt a szúnyog korábbi csípésével veheti fel egy fertőzött álltból vagy emberből. A kórokozónak kellően nagy mennyiségben kell jelen lennie a gazdaállat (fertőző forrás) vérében, hogy a szúnyog felvehesse.

A szúnyogban a kórokozónak általában fejlődnie vagy szaporodnia kell, illetve be kell kerülnie a szúnyog nyálába. Ehhez legtöbbször időre (napok, vagy akár hetek) és megfelelő hőmérsékletre van szükség. A kórokozók esetenként magát a szúnyogot is legyengíthetik, megbetegíthetik.

A szúnyognak a kórokozót fertőzőképes állapotban, megfelelő mennyiségben kell átadnia a következő vérszívással az új gazdának.

Az új gazdának fogékonynak kell lennie a fertőzésre. Mindezekből látszik, hogy a folyamat meglehetősen bonyolult. A tudomány mai állása szerint a hazánkban a nyugat-nílusi láz terjesztéséért főként az országszerte gyakori dalos szúnyog (Culex pipiens) tehető felelőssé, de más hazai szúnyogfajokban is kimutatták már a vírust. A nyugat-nílusi láz kórokozója egyébként a nyugat-nílusi vírus. A vírus a madarakról terjed madarakra szúnyogok közvetítésével, így marad fenn a természetben. Az ember és a lovak a szúnyogcsípések által szintén megfertőződhetnek és megbetegedhetnek, de fertőző forrásként nem szolgálnak. Jó hír, hogy a betegség, barátságtalan neve ellenére a legtöbb, embert érintő fertőzés tünetmentesen zajlik. A fertőzött személyek néhány százalékánál 3-14 nap lappangási idő után enyhe, influenzaszerű tünetek jelentkeznek: láz, fejfájás, izomfájdalom, melyhez bőrkiütések társulhatnak. A betegek tünetei többnyire 3-6 nap alatt maguktól gyógyulnak. Súlyos esetekben azonban idegrendszeri tünetek lépnek fel agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás formájában, mely leggyakrabban idős embereket érint. A súlyos esetek kórházi ellátást igényelnek. A betegeknél csak tüneti kezelést lehet alkalmazni, nincs specifikus gyógymódja. Mindebből tehát kiderül, hogy bár a szúnyogok akár Magyarországon is jelenthetnek komolyabb veszélyt (a nyugat-nílusi láz mellett Magyarországon a szúnyogok egyébként terjeszthetnek még usutu vírust és bőrférgességet is, de ez utóbbi kettő járványügyi szempontból még sokkal elhanyagolhatóbb a nyugat-nílusi láznál is), a legtöbb esetben a nagyobb bajtól nem kell tartani. Sőt, az is nagyon egyedi, hogy az egyes emberek miként reagálnak a csípésekre, van akinek nagyobb duzzanat és viszketés lesz a jussa, mások lehet, észre sem veszik a csípés helyét.

Címlapkép: Getty Images

