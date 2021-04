Jöhet a digitális oltási igazolvány nyár elején: az egész EU-ban elfogadnák

A nyári utazásokhoz és ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a megszokott keretei közé, a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó biztonsági intézkedések meghozatala mellett megbízható, minden európai uniós tagállam által elfogadott közös uniós, digitális oltási igazolványra van szükség - jelentette ki Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén szerdán.

A beoltottságot igazoló uniós tanúsítványról folytatott EP-vitán a belga biztos hangsúlyozta: az igazolvány lehetővé teszi majd, hogy mindenki biztonságban és megkülönböztetés nélkül utazhasson az unió egész területén akkor is, amikor még nem ért véget a koronavírus-járvány. A bizottság azt szeretné, ha az ingyenesen hozzáférhető, digitális zöld igazolványnak nevezett dokumentum már a nyár elején elérhetővé válna - tette hozzá. Hangsúlyozta: az oltási könyv szerepét betöltő igazolvány minden beoltott uniós állampolgár rendelkezésére áll majd, függetlenül attól, hogy hol oltották be. Igazolványt azok is kaphatnak, akik jogszerűen tartózkodnak az unió területén - tette hozzá.

Az uniós bizottság biztosítani kívánja a megfelelést a nemzetközi szabványokkal, a diszkrimináció minden formáját kizárja, hangsúlyt helyez az adatvédelemre, és el kívánja kerülni, hogy egymással összeegyeztethetetlen nemzeti megoldások szülessenek.

El kell kerülni, hogy többfajta, ellenőrizhetetlen dokumentum jöjjön létre az egyes tagállamokban. Ez növelné a hamisított iratok elterjedésének kockázatát, ami a vírus további terjedésének és a bizalmatlanságnak a fokozódásával járna

- fogalmazott. A brüsszeli bizottság véleménye szerint még nincs itt az ideje annak a vitának, hogy milyen előnyökkel járhat az igazolvány birtoklása, vagy milyen korlátozások legyenek érvényben a nem beoltottak esetében. Azt javasolja azonban, hogy a tagállamok saját hatáskörben dönthessenek az igazolvány felhasználhatóságáról egyéb területeken - tette hozzá Reynders.

Hidvéghi Balázs európai parlamenti képviselő magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: az Európai Uniónak arra kellene törekednie, hogy minden uniós állampolgár mihamarabb megkaphassa a vírussal szemben egyedül védelmet jelentő védőoltást. Ez szakmai kérdés, nem lehet politikai csatározások tárgya - tette hozzá a képviselő.

Donáth Anna, a Momentum Mozgalom EP-képviselője hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság javaslata csak az unióban használatra engedélyezett oltóanyagokat vonja automatikusan a dokumentum hatálya alá, ami több mint egymillió, keleti vakcinával beoltott magyar állampolgár utazási jogosultságát leszűkítené. "Ez elfogadhatatlan, ezt nem nevezhetjük európai megoldásnak. Nem büntethetjük az embereket kormányaik bűnei miatt" - fogalmazott.