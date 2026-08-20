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Ledobta a bombát Donald Trump: azonnal reagált a kriptopiac, komoly változás jön

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 17:30

Június eleje óta először emelkedett 71 ezer dollár fölé a Bitcoin árfolyama. A kriptovaluta csütörtök dél körül 71 910 dolláron forgott, ami 4,1 százalékos emelkedést jelentett.

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A Bitcoin erősödését elsősorban az amerikai kriptopiaci szabályozással kapcsolatos újabb washingtoni lépések támogatták. Donald Trump amerikai elnök szerdán a Coinbase Global, a Robinhood és a Kraken vezetőivel találkozott, majd arra szólította fel a Kongresszust, hogy fogadja el az átfogó digitális eszközszabályozást célzó Clarity Actet.

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A jogszabály elfogadása eddig a republikánusok és a demokraták közötti nézeteltérések miatt elakadt. A tervek szerint a digitális eszközök szélesebb körű szabályozási keretét megteremtő törvényről szeptember 15-én szavazhatnak.

A szerdai egyeztetésen a kriptoipar vezetői mellett az amerikai Határidős Árutőzsde-felügyelet, a CFTC elnöke, Mike Selig, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, a SEC elnöke, Paul Atkins, valamint a Fehér Ház kriptovaluta-tanácsadója, Patrick Witt is részt vett.

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A befektetők számára kedvező jelzés érkezett a hét elején is. A SEC olyan javaslatot terjesztett elő, amely bizonyos digitális eszközkibocsátások esetében megszüntetné az értékpapír-regisztrációs kötelezettséget. A felügyelet szerint a könnyítés megkönnyítheti a vállalatok számára, hogy működésük korai szakaszában finanszírozáshoz jussanak.

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A mostani emelkedéssel a Bitcoin ismét megközelítette a 72 ezer dolláros szintet. A piac számára a következő fontos esemény az amerikai kriptoszabályozásról szóló kongresszusi döntés lehet.
Címlapkép: Getty Images
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