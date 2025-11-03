2025. november 3. hétfő Győző
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up shot of an older woman sitting and relaxing in her pajamas in the bed at home. It is the morning and she is using a digital tablet to go on the internet, or have a video call, or watch something. She is smiling while looking d
Tech

Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek

Pénzcentrum
2025. november 3. 21:32

Az AI által generált videók egyre nehezebben felismerhetők, de a rossz képminőség árulkodó jel lehet - figyelmeztetnek a szakértők a BBC cikkében.

Az elmúlt hat hónapban az AI videógenerátorok olyan szintre fejlődtek, hogy alapvetően változtatják meg a vizuális tartalmakhoz való viszonyunkat. A jövőben egyre többször fogunk hamis tartalmakkal találkozni, de egyelőre még vannak árulkodó jelek, amelyekre érdemes figyelni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az egyik első dolog, amit vizsgálunk, a képminőség" - mondja Hany Farid, a Kaliforniai Egyetem Berkeley kampuszának számítástudományi professzora, a digitális kriminalisztika úttörője és a GetReal Security deepfake-felismerő cég alapítója.

A szakértők szerint a szemcsés, homályos, pixeles videók különösen gyanúsak lehetnek. Nem azért, mert az AI videók szükségszerűen rosszabb minőségűek lennének - a legjobb AI eszközök gyönyörű, kidolgozott klipeket is képesek előállítani. A probléma inkább az, hogy a gyengébb minőségű AI-videók könnyebben megtéveszthetik a nézőket.

"A vezető szöveg-videó generátorok, mint a Google Veo vagy az OpenAI Sora még mindig apró következetlenségeket produkálnak" - magyarázza Farid. "De ezek már nem olyan nyilvánvalóak, mint a hat ujj vagy az olvashatatlan szöveg. Sokkal kifinomultabbak."

A mai legfejlettebb modellek gyakran olyan problémákat okoznak, mint a természetellenesen sima bőrfelületek, furcsa vagy változó minták a hajban és a ruházatban, vagy háttérelemek, amelyek lehetetlen vagy valószerűtlen módon mozognak. Ezeket a hibákat könnyű észrevenni tiszta képminőség esetén, de a homályos, rossz felbontású videókban rejtve maradhatnak.

Az elmúlt hónapokban több nagy nézettségű hamis videó is megtévesztette az embereket. A TikTokon 240 millió megtekintést ért el egy aranyos, de hamis videó ugráló vadnyulakról. Milliókat tévesztett meg egy New York-i metrón egymásba szerető párról készült felvétel. Mindegyik közös jellemzője a rossz képminőség volt.

"Három dolgot érdemes figyelni: a felbontást, a minőséget és a hosszúságot" - tanácsolja Farid. A hosszúság a legegyszerűbb: "Az AI-videók többsége nagyon rövid, még a TikTokon vagy Instagramon látható tipikus 30-60 másodperces videóknál is rövidebb. A legtöbb videó, amit ellenőrzésre küldenek nekem, mindössze 6-10 másodperc hosszú." Ez azért van, mert az AI-videók generálása drága, és minél hosszabb egy videó, annál valószínűbb, hogy az AI hibázik.

A szakértők szerint a csalók szándékosan rontják a képminőséget.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ha meg akarok téveszteni embereket, mit teszek? Generálok egy hamis videót, majd csökkentem a felbontást, hogy még látható legyen, de ne lehessen kivenni a részleteket. Aztán tömörítést adok hozzá, ami tovább homályosítja az esetleges árulkodó jeleket

- magyarázza Farid.

A probléma az, hogy a technológiai óriások milliárdokat költenek az AI még realisztikusabbá tételére. Matthew Stamm, a Drexel Egyetem Multimédia és Információbiztonsági Laboratóriumának vezetője szerint "ezek a vizuális árulkodó jelek két éven belül eltűnhetnek, legalábbis a nyilvánvalóak, mert az AI által generált képeknél már gyakorlatilag eltűntek. Egyszerűen nem bízhatunk a szemünkben."

A digitális írástudás szakértője, Mike Caulfield szerint a megoldás az, hogy másképp kell gondolkodnunk arról, amit online látunk. A vizuális tartalmak önmagukban, kontextus nélkül nem jelentenek semmit. "Hosszú távon a videó olyanná válik, mint a szöveg, ahol a származás, nem pedig a felszíni jellemzők lesznek a legfontosabbak" - mondja Caulfield.

A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk. Ahogy egy szövegnél is ellenőrizzük a forrást, úgy a vizuális tartalmak esetében is a tartalom eredete, közzétevője, kontextusa és megbízható forrás általi ellenőrzése lesz a döntő. A kérdés csak az, hogy mikor (és egyáltalán) fogunk mindannyian megbarátkozni ezzel a ténnyel.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #csalás #internet #videó #biztonság #technológia #média #tudomány #mesterséges intelligencia #ai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:15
21:06
20:47
20:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
2 hete
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
3
1 hete
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
1 hónapja
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
5
1 hónapja
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 21:15
Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: sosem látott menekülthullámot idézne elő Európában
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 19:01
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Agrárszektor  |  2025. november 3. 20:31
Nem mindegy, hol dobod ki a Halloween tököt: ide semmiképp se vidd