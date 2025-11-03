November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
Az AI által generált videók egyre nehezebben felismerhetők, de a rossz képminőség árulkodó jel lehet - figyelmeztetnek a szakértők a BBC cikkében.
Az elmúlt hat hónapban az AI videógenerátorok olyan szintre fejlődtek, hogy alapvetően változtatják meg a vizuális tartalmakhoz való viszonyunkat. A jövőben egyre többször fogunk hamis tartalmakkal találkozni, de egyelőre még vannak árulkodó jelek, amelyekre érdemes figyelni.
"Az egyik első dolog, amit vizsgálunk, a képminőség" - mondja Hany Farid, a Kaliforniai Egyetem Berkeley kampuszának számítástudományi professzora, a digitális kriminalisztika úttörője és a GetReal Security deepfake-felismerő cég alapítója.
A szakértők szerint a szemcsés, homályos, pixeles videók különösen gyanúsak lehetnek. Nem azért, mert az AI videók szükségszerűen rosszabb minőségűek lennének - a legjobb AI eszközök gyönyörű, kidolgozott klipeket is képesek előállítani. A probléma inkább az, hogy a gyengébb minőségű AI-videók könnyebben megtéveszthetik a nézőket.
"A vezető szöveg-videó generátorok, mint a Google Veo vagy az OpenAI Sora még mindig apró következetlenségeket produkálnak" - magyarázza Farid. "De ezek már nem olyan nyilvánvalóak, mint a hat ujj vagy az olvashatatlan szöveg. Sokkal kifinomultabbak."
A mai legfejlettebb modellek gyakran olyan problémákat okoznak, mint a természetellenesen sima bőrfelületek, furcsa vagy változó minták a hajban és a ruházatban, vagy háttérelemek, amelyek lehetetlen vagy valószerűtlen módon mozognak. Ezeket a hibákat könnyű észrevenni tiszta képminőség esetén, de a homályos, rossz felbontású videókban rejtve maradhatnak.
Az elmúlt hónapokban több nagy nézettségű hamis videó is megtévesztette az embereket. A TikTokon 240 millió megtekintést ért el egy aranyos, de hamis videó ugráló vadnyulakról. Milliókat tévesztett meg egy New York-i metrón egymásba szerető párról készült felvétel. Mindegyik közös jellemzője a rossz képminőség volt.
"Három dolgot érdemes figyelni: a felbontást, a minőséget és a hosszúságot" - tanácsolja Farid. A hosszúság a legegyszerűbb: "Az AI-videók többsége nagyon rövid, még a TikTokon vagy Instagramon látható tipikus 30-60 másodperces videóknál is rövidebb. A legtöbb videó, amit ellenőrzésre küldenek nekem, mindössze 6-10 másodperc hosszú." Ez azért van, mert az AI-videók generálása drága, és minél hosszabb egy videó, annál valószínűbb, hogy az AI hibázik.
A szakértők szerint a csalók szándékosan rontják a képminőséget.
Ha meg akarok téveszteni embereket, mit teszek? Generálok egy hamis videót, majd csökkentem a felbontást, hogy még látható legyen, de ne lehessen kivenni a részleteket. Aztán tömörítést adok hozzá, ami tovább homályosítja az esetleges árulkodó jeleket
- magyarázza Farid.
A probléma az, hogy a technológiai óriások milliárdokat költenek az AI még realisztikusabbá tételére. Matthew Stamm, a Drexel Egyetem Multimédia és Információbiztonsági Laboratóriumának vezetője szerint "ezek a vizuális árulkodó jelek két éven belül eltűnhetnek, legalábbis a nyilvánvalóak, mert az AI által generált képeknél már gyakorlatilag eltűntek. Egyszerűen nem bízhatunk a szemünkben."
A digitális írástudás szakértője, Mike Caulfield szerint a megoldás az, hogy másképp kell gondolkodnunk arról, amit online látunk. A vizuális tartalmak önmagukban, kontextus nélkül nem jelentenek semmit. "Hosszú távon a videó olyanná válik, mint a szöveg, ahol a származás, nem pedig a felszíni jellemzők lesznek a legfontosabbak" - mondja Caulfield.
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk. Ahogy egy szövegnél is ellenőrizzük a forrást, úgy a vizuális tartalmak esetében is a tartalom eredete, közzétevője, kontextusa és megbízható forrás általi ellenőrzése lesz a döntő. A kérdés csak az, hogy mikor (és egyáltalán) fogunk mindannyian megbarátkozni ezzel a ténnyel.
