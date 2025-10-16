Meglepődhetsz, ha most jön a Yettel-számlád, teljesen új e-mailt kapsz

A Yettel október 14-től megújította e-számlás ügyfeleinek küldött értesítő e-mailjeit. A szolgáltató szerint az új dizájn segíti, hogy az ügyfelek gyorsabban eligazodjanak a számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges információk között, írja a HVG.

A Yettel arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy ne lepődjenek meg, ha a megszokottnál eltérő formátumban érkező számlaértesítőt kapnak: október 14-től megújult a szolgáltató e-számlás ügyfeleinek küldött értesítő e-mailje, amely a számla elkészültekor érkezik.

A változás kizárólag a dokumentum megjelenését érinti – a levelek tartalma és maga a letölthető számla változatlan marad. A Yettel szerint az új formátum célja, hogy az ügyfelek könnyebben megtalálják a legfontosabb információkat, így gyorsabban elérhessék a számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges linkeket.

A hivatalos feladói cím továbbra is az eszamla@yettel.hu, így a vállalat arra is figyelmeztet, hogy ügyfelei mindig ellenőrizzék a feladót, és csak erről a címről érkező értesítéseket tekintsék hitelesnek.

A szolgáltató a megújulással egy modernebb, felhasználóbarát ügyfélélményt ígér, amely egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi az elektronikus számlakezelést.