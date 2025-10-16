A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz.
Meglepődhetsz, ha most jön a Yettel-számlád, teljesen új e-mailt kapsz
A Yettel október 14-től megújította e-számlás ügyfeleinek küldött értesítő e-mailjeit. A szolgáltató szerint az új dizájn segíti, hogy az ügyfelek gyorsabban eligazodjanak a számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges információk között, írja a HVG.
A Yettel arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy ne lepődjenek meg, ha a megszokottnál eltérő formátumban érkező számlaértesítőt kapnak: október 14-től megújult a szolgáltató e-számlás ügyfeleinek küldött értesítő e-mailje, amely a számla elkészültekor érkezik.
A változás kizárólag a dokumentum megjelenését érinti – a levelek tartalma és maga a letölthető számla változatlan marad. A Yettel szerint az új formátum célja, hogy az ügyfelek könnyebben megtalálják a legfontosabb információkat, így gyorsabban elérhessék a számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges linkeket.
A hivatalos feladói cím továbbra is az eszamla@yettel.hu, így a vállalat arra is figyelmeztet, hogy ügyfelei mindig ellenőrizzék a feladót, és csak erről a címről érkező értesítéseket tekintsék hitelesnek.
A szolgáltató a megújulással egy modernebb, felhasználóbarát ügyfélélményt ígér, amely egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi az elektronikus számlakezelést.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A karbantartás számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók.
Számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik, mivel a nosztalgia még mindig értéket képvisel.
A bejelentés azt követően történt, hogy Dánia februárban betiltotta a mobiltelefonok használatát minden iskolában.
Egyes országokban a napenergia növekedése olyan gyors, hogy váratlan kihívásokat teremt.
A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Az autók ma már inkább számítógépek, mint gépek: tele vannak chipekkel, szoftverrel és kilométernyi vezetékkel.
A mesterséges intelligencia nemcsak a mindennapi élet, hanem az üzleti működés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, kiváltképp a telekommunikációs szektorban.
Október és január között adják el a legtöbb okostelefont a magyar felhasználók.
A német sugárzásvédelmi hivatal idén is közzétette a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást kibocsátó telefonok listáját.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Tudományos, történelmi és köznapi tévhitekből válogattuk össze azokat, melyekről a legtöbb ember talán még mindig elhiszi, hogy igazak.
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre.
Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket,
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.